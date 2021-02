Presse / semaine spéciale histoire du handicap dans Le Cours de l’Histoire de Xavier Mauduit

Le 11 février 2005, était promulguée la loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Dépassant une approche strictement médicale du handicap, cette loi mettait en place des mesures visant à développer l'accessibilité aux écoles, entreprises et lieux publics ou encore à favoriser la scolarité et le travail des personnes en situation de handicap.

En 2021, quelle est la place du handicap dans le grand débat national ? Comment la France a-t-elle envisagé la question du handicap depuis la seconde guerre mondiale par rapport à ses voisins européens ? Sophie Cluzel, Secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, répondra lundi aux questions de Xavier Mauduit en ouverture d’une semaine spéciale du Cours de l’Histoire.

« Le handicap est un sujet central de notre société contemporaine. Il est l’objet de politiques publiques et d’initiatives privées, mais mobilise également les chercheurs, notamment en histoire. Mieux savoir d’où l’on vient pour mieux comprendre comment vivre aujourd’hui, être ensemble mobilisés pour une meilleure compréhension du monde pour mieux vivre ensemble dans ce monde : je crois que c’est une mission essentielle pour France Culture. Parler de l’histoire du handicap en France et dans le monde, c’est parler de nous tou.te.s » Sandrine Treiner, directrice de France Culture

Au programme de la semaine spéciale handicap dans le Cours de l’Histoire, du 8 au 11 février entre 9h et 10h sur France Culture :

Lundi 8 février : Handicap et dépendance, une histoire

Invités :

· Sophie Cluzel, Secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées

· Gildas Bregain, historien, auteur notamment d’Une histoire du handicap au XXe siècle. Approches transnationales (Europe et Amériques) (PUR, 2018).

Mardi 9 février : Handicap et guerres mondiales, de la réparation à “l’extermination douce”

Invités :

· Isabelle von Bueltzingsloewen, historienne, autrice de L'Hécatombe des fous. La famine dans les hôpitaux psychiatriques français sous l'Occupation (Flammarion, 2009)

· Clément Collard, doctorant au Centre d’histoire de Sciences Po. Il prépare une thèse sur la rééducation et la réintégration professionnelles des mutilés de la Première Guerre mondiale en France.

Mercredi 10 février : Soulager et appareiller les corps, que dit l’archéologie ?

Invités :

· Valérie Delattre, archéo-anthropologue à l'Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap), autrice de Handicap : quand l’archéologie nous éclaire (éditions du Pommier-Universciences, 2018)

· Caroline Husquin, historienne, autrice de L'intégrité du corps en question. Perceptions et représentations de l'atteinte physique dans la Rome antique (PUR, 2020).

Jeudi 11 février : Survivre ne suffit pas. Handicap, les luttes pour l’égalité

Invités :

· Élisabeth Auerbacher, avocate, co-fondatrice du premier collectif de réflexion et d’action sur le handicap le “Comité de lutte des handicapés” en 1973 et du journal Handicapés méchants. Autrice de Babette handicapée méchante (Stock, 1982)

· Cécile Morin, doctorante en histoire contemporaine à l'Université Lumière Lyon II, porte-parole du CLHEE (Collectif lutte et handicaps pour l'égalité et l'émancipation)

· No Anger, docteure en science politique, spécialiste des mouvements sociaux et des questions liées au genre, au corps, à la sexualité, militante féministe et anti-validiste.

À propos du Cours de l’Histoire :

Présenté depuis août 2019 par Xavier Mauduit, du lundi au vendredi de 9h à 10h sur France Culture, le Cours de l’Histoire remet au goût du jour le récit de l'histoire, réservant un traitement à toutes ses occurrences dans l'espace public comme dans les productions culturelles, tout en restant très attentif à l'actualité de la recherche.