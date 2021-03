Programmation spéciale : 150 ans de la Commune à partir du 8 mars

À l’occasion du 150ème anniversaire de la Commune de Paris, France Culture propose une série d’émissions sur cet événement qui connût un retentissement national et international, notamment au sein des mouvements ouvriers et de nombreux mouvements révolutionnaires naissants.

Cette insurrection et la violente répression qu’elle subit est, encore aujourd'hui, une référence historique majeure.

Le 18 mars 1871, un soulèvement se déclenche dans Paris pour contester le gouvernement constitué par l’assemblée nationale à peine élue. Durant deux mois, s’expérimente une nouvelle organisation, basée sur la démocratie directe, et s’accompagne de réformes : égalité des sexes, laïcité, liberté de la presse, politique éducative… La Commune de Paris s’achève à la fin du mois de mai 1871 par l’écrasement des « communards » par l’armée gouvernementale. Mais les empreintes et inspirations de cette période demeurent incontournables dans l’histoire de France et du monde.

LA PROGRAMMATION SPÉCIALE DE FRANCE CULTURE :

Du 8 au 11 mars en direct de 9h à 10h

Semaine spéciale Le Cours de l’histoire / Produit et animé par Xavier Mauduit

_La Commune, 150 ans_

Lundi 8 mars - La Commune, un chantier transnational

Avec Quentin Deluermoz, maître de conférences HDR en histoire contemporaine à l'Université Sorbonne Paris Nord.

Une émission à réécouter ici

Mardi 9 mars - Léo Frankel, trajectoires d’un communard Avec Julien Chuzeville, historien du mouvement ouvrier

Mercredi 10 mars - Clichés de la Commune Avec Laure Godineau, maîtresse de conférences en histoire contemporaine à l'Université Sorbonne Paris Nord

Jeudi 11 mars - La Commune, ruines et postérité Avec Éric Fournier, maître de conférences en histoire à Panthéon-Sorbonne.

Du 15 au 18 mars de 17h à 18h La Série Documentaire / Produit par Perrine Kervran

La Commune de Paris, dernière révolution avant la République

Une série de Anaïs Kien en quatre épisodes de 55 minutes, réalisée par Somany Na

La Commune de Paris n’est pas une révolution contre mais le début d’une longue discussion : la république d’accord mais laquelle et comment ? La commune n’est pas morte, elle bouge encore, d’autant plus ces dernières années où on l’a vue citée aux quatre coins du monde, de Paris à Oakland en passant par les ronds-points des Gilets Jaunes et le bateau de sauvetage des réfugiés en Méditerranée de l’artiste Banksy.

Lundi 15 mars - La Commune, une vraie guerre civile

Mardi 16 mars - La Commune, plus belle la vie

Mercredi 17 mars - La Commune, une photo de famille

Jeudi 18 mars - La Commune et ses vies successives

En partenariat avec ARTE

Jeudi 11 mars à 20h30 Avant-première numérique du film documentaire animé "Les damnés de la Commune", précédé d’un échange entre le réalisateur Raphaël Meyssan et Xavier Mauduit, producteur du Cours de l’histoire.

Vendredi 19 mars, Raphaël Meyssan invité du Cours de l’histoire de 9h à10h

À l’occasion de la diffusion sur Arte du film documentaire animé « les damnés de la Commune », le réalisateur Raphaël Meyssan sera l’invité de Xavier Mauduit pour une émission autour des destins de la Commune. Une éblouissante plongée au cœur de la révolution parisienne à partir de gravures d’époque, disponible dès le 16 mars sur Arte.tv et diffusé sur Arte mardi 23 mars à 20h50

Et aussi sur franceculture.fr

5 idées reçues sur la Commune de Paris, une série de 5 articles par Chloé Leprince

Pour lire l’idée reçue n°1, cliquez ici

Une vidéo sur _"Le mythe des pétroleuses de la Commune", _à découvrir ici