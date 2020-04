Quand l'histoire fait scandale : la France de Vichy

La France de Vichy paru en 1972 demeure la référence bibliographique incontournable sur cette période troublée. Retour sur la genèse, l'écriture et la polémique soulevée par cet ouvrage majeur, considéré comme un "lieu de mémoire", en compagnie de son auteur, l'historien américain Robert O. Paxton. Un entretien de près d'une heure réalisé pour l'émission "La Fabrique de l'histoire".

La France de Vichy de Robert O. Paxton

"Révolutionnaire"... C'est ainsi que fut salué l'ouvrage de Robert O. Paxton à sa sortie, en 1972. Trente ans plus tard, on comprend encore l'onde de choc soulevée par les thèses novatrices de cet historien américain. Adoptant une démarche dépassionnée sur un sujet qui ne l'était guère, usant de méthodes rigoureuses et d'autant plus percutantes qu'elles étaient fondées sur l'impartialité, Paxton s'en allait tranquillement dire aux Français, preuves à l'appui, que le régime de Vichy avait recherché la collaboration avec l'occupant, entraînant le pays sur la voie d'une déchéance morale, dont les tenants et les aboutissants étaient scrupuleusement analysés. En voulant sauver l'État, Vichy avait failli perdre la nation et l'État.

Parce que ses conclusions ont des résonances terriblement actuelles, au point que l'auteur a été appelé à éclairer les jurés lors du procès Papon, La France de Vichy de Robert O. Paxton demeure la référence bibliographique incontournable sur cette période troublée.

