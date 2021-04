Que nous enseigne la dalle de Saint-Bélec, carte de l'âge de bronze retrouvée en Bretagne ?

Un mystérieux bloc de pierre découvert en 1900 et égaré pendant plusieurs décennies a été retrouvé par une équipe de scientifiques récemment. En l'étudiant de plus près, les archéologues ont découvert qu'il s'agissait d'une carte topographique vieille de 4 000 ans.

Cette mystérieuse dalle de 4 000 ans est la plus vieille carte géographique d’Europe. Découverte en Bretagne il y a plus d’un siècle, elle avait disparu pendant de longues années avant d’être retrouvée par des archéologues. Ce trésor nous révèle des secrets sur l’organisation des sociétés à l’âge du Bronze ancien.

En 1900, Paul du Châtellier, préhistorien breton entreprend des fouilles dans un caveau datant de l’âge de Bronze, à Leuhan, dans le Finistère. Il tombe sur un coffre funéraire monumental, constitué d’une étrange dalle de schiste, brisée.

Les inscriptions qu’il photographie sur cette dalle de 2 mètres de long le laissent perplexe.

Clément Nicolas, archéologue : “Dans sa publication, Paul du Châtellier dit : Certains y voient une forme humaine, d’autres, une forme de bête, moi je n’ai pas trop d’avis et je laisse aux générations futures le soin d’interpréter cette dalle.”

Découverte puis égarée

Il extrait la dalle de plus d’une tonne et l’achemine jusqu’à son musée personnel, dans son manoir. Mais à sa mort en 1911, sa collection est dispersée et on perd la trace de l’objet. La dalle tombe dans l’oubli jusqu’à ce que des archéologues retrouvent les photos de ces mystérieuses inscriptions. Ils les comparent à d’autres gravures plus récentes de quelques siècles, comme la carte de Bedolina, retrouvée au nord de l’Italie et attribuée à l’âge du Fer.

Yvan Pailler, archéologue : "Quand on a vu la photo que Paul du Châtellier avait publiée dans son article, on s’est dit tous les deux, ça ressemble fortement à un document cartographique."

Une découverte enthousiasmante mais qui se heurte vite à une inconnue : où se trouve cette dalle ? C’est alors une enquête minutieuse de plusieurs années dans les archives. La dalle brisée est finalement retrouvée dans les douves du château de Saint-Germain-en-Laye. En étudiant l’imposant objet, les archéologues trouvent des similitudes entre les dessins et la topographie des lieux où il a été exhumé, dans la vallée de l’Odet.

Yvan Pailler, archéologue : “Ce que les hommes de l’âge de Bronze voyaient, c'est à peu près le paysage que nous on voit actuellement. La vue est masquée un peu plus en aval dans la vallée de l'Odet par le massif de Landudal qui se dresse au milieu de la vallée. C’est ce qui nous a fait tilt. On a constaté qu’ils avaient dégagé en bas-relief en creux un grand triangle allongé, et ce grand triangle allongé semblait correspondre à la vallée de l’Odet.”

La Bretagne il y a 4 000 ans

Cet artefact unique permet de mieux comprendre l’organisation des sociétés qui vivaient en Bretagne il y a 4 000 ans et le découpage politique de ce territoire.

Clément Nicolas : “Il y a eu une volonté de monumentaliser cette carte et ce territoire. C’est sans doute aussi une manière de s’approprier et d’affirmer une autorité sur ce territoire.

Il y aurait eu une quinzaine de royaumes de quelques centaines de kilomètres carrés régis par des princes dans des groupes très hiérarchisés.

Clément Nicolas : “En dessous de ces roitelets, on voit toute une hiérarchie qui s’organise à travers l’architecture des tombes avec des petits coffres ou des petites fosses, jusqu’à de tombes monumentales comme celle de Saint-Bélec.”

Mais si cette carte apporte de précieux renseignements, elle soulève aussi beaucoup de questions. Pourquoi une carte censée être exposée à la vue de tous a-t-elle été enterrée dans une tombe? Et pourquoi a-t-elle été brisée ?

Clément Nicolas : “Que ce soit un geste iconoclaste ou un accident, il y a eu une portée symbolique forte de casser cette dalle qui était sans doute la carte d’un royaume de cette période. On peut se demander si cette dalle qui semble avoir été inhumée sous ce tumulus (sépulture) vers la fin de l'âge du bronze ancien ne correspondait pas à la fin de l’un de ces royaume de l'âge du bronze ancien.”

Le décryptage de cette dalle et des analyses approfondies peuvent laisser espérer de nouvelles découvertes dans la région.

Yvan Pailler : "Tous ces symboles veulent dire quelque chose et pour l’instant on n’a pas la légende de la carte. Certaines formes un peu patatoïdes font penser à des enclos ou à des enceintes, est-ce qu’on peut retrouver ces enclos et ces enceintes ? On a montré quelque chose mais on ne fait que débuter le travail."