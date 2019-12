Quelles conséquences sanitaires pour les catastrophes nucléaires ?

Morts directs, irradiés sur le "pont de la mort" à Tchernobyl en contemplant le spectacle de l'explosion du dôme, abandons de logement, nuage qui s'arrête aux frontières de l'Europe, contamination des sols, des animaux... Les conséquences de Tchernobyl et Fukushima ont touché jour après jour des millions de gens. Comme une agression. Et les conséquences sanitaires sont encore aujourd'hui difficiles à mesurer. Martin Schlumberger, professeur de cancérologie, revient et analyse avec quelques années de distance les conséquences sanitaires de ces deux catastrophes nucléaires, en particulier sur la santé des enfants.

Après Tchernobyl, deux millions d'enfants contaminés

A Tchernobyl, il y a eu libération d'une quantité absolument considérable de radioactivité dans l'atmosphère avec des isotopes très divers. Pour le professeur Schlumberger, des millions d'enfants ont été contaminés :

En moyenne, on estime que dans les régions les plus contaminées, les enfants ont reçu des doses de plusieurs centaines de millisieverts. La conséquence de cette irradiation de la thyroïde chez l'enfant est d'induire des tumeurs de la thyroïde et notamment des cancers de la thyroïde. Effectivement, on a vu dans les années qui ont suivi Tchernobyl, c'est-à-dire dès les années 1990, des cancers de la thyroïde apparaître chez les enfants. Ce n'est pas un petit problème. Deux millions d'enfants ont été fortement contaminés.

