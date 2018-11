Racisme, capitalisme, fascisme... 2018 "comme les années 30" ?

Alors que la Nuit de cristal a eu lieu il y a 80 ans ce 9 novembre, décryptage de la comparaison, récurrente, entre notre époque et les années 30, avec l'historien Gérard Noiriel et le sociologue Ugo Palheta.

Emmanuel Macron, "frappé par la ressemblance entre le moment que nous vivons et celui de l'entre-deux-guerres" dans Ouest-France le 1er novembre, n’est pas le premier à avoir réactivé cette variante du point Godwin. La comparaison avec les années 30 est un motif récurrent dans les médias, sans qu'elle y soit toujours solidement étayée. Mais on retrouve aussi ce parallèle dans le discours politique, avec une évocation souvent un peu incantatoire des “heures les plus sombres de notre histoire” convoquées alors dans le but de mobiliser - c’est aussi le cas, cette fois, pour Emmanuel Macron qui commence à battre le rappel pour la campagne des élections européennes en exhortant les Français à “résister” contre l’extrême-droite européenne ainsi assimilée au fascisme.

Avant de voir en Emmanuel Macron un rempart contre le fascisme (comme le Front populaire était né d’une alliance politique pensée pour incarner électoralement une mobilisation antifasciste plus globale), on peut s’interroger sur la pertinence de la comparaison avec les années 30, qui fait florès. Election de Jair Bolsonaro au Brésil, assassinats de Juifs à la synagogue Ets Haïm de Pittsburgh, agressions homophobes en France, pouvoir xénophobe dans la Hongrie de Viktor Orban… tous ces signaux sombres sont-ils des symptômes d’un retour aux années 30 qui virent Hitler se hisser au pouvoir en toute légitimité démocratique ?

Sur les réseaux sociaux, de nombreux commentaires acerbes ont accueilli fraîchement la comparaison présidentielle, comme ça avait déjà été le cas, en 2014, lorsque Manuel Valls l'avait enfourchée avant lui.

Des historiens ont aussi réagi à cette interview d’Emmanuel Macron à Ouest-France, souvent pour en relativiser la portée, mais sans le disqualifier tout à fait pour autant lorsqu'Emmanuel Macron dit par exemple :

Dans une Europe qui est divisée par les peurs, le repli nationaliste, les conséquences de la crise économique, on voit presque méthodiquement se réarticuler tout ce qui a rythmé la vie de l'Europe de l'après Première Guerre mondiale à la crise de 1929.

Décryptage en trois points de ce parallèle récurrent - et sa pertinence.

1. La crise du capitalisme

La crise du capitalisme est souvent avancée a priori comme un point commun entre les années 30 et aujourd’hui. Il y a plus de 80 ans, dans la foulée de la crise de 1929, l’effondrement du système capitaliste avait en effet largement contribué à la propagation des idéologies nationalistes et à l’arrivée au pouvoir de forces politiques réactionnaires. Aujourd’hui, la crise financière qui englue l’Europe depuis 2008 n’est pas étrangère à la montée du vote d’extrême-droite.

Pourtant, les deux crises du capitalisme ne sont pas de même nature. Ainsi, dans les années 30, la crise est bien née du “jeudi noir” à Wall Street, mais sans que, fondamentalement, le système capitaliste n’ait été à l’époque d’essence financière. C’est Gérard Noiriel, dans un post sur le blog qu’il a récemment créé, qui le souligne : “Bien que le jeudi noir de Wall Street ait débouché sur une crise financière mondiale, dans les années 1930, le système capitaliste régnait encore sur des marchés surtout nationaux. Son moteur était la grande industrie (mine, sidérurgie, chimie, automobile etc) surtout localisée dans les grands bastions économiques de la métropole.”

Si bien, poursuit Noiriel, “qu’au début des années 1930, les effets de la crise furent atténués par le renvoi de plusieurs centaines de milliers de travailleurs étrangers”, qui n’avaient pour l’essentiel aucun statut et aucune protection.

Le sociologue Ugo Paletha, qui publie cet automne 2018 La possibilité du fascisme. France, la trajectoire du désastre (à La Découverte), consacre pour sa part deux des cinq chapitres de son livre au capitalisme. Sa lecture permet bien d’articuler l’avènement (et la crise) du néo-libéralisme à la montée d’un danger fasciste aujourd’hui - parfois dores et déjà incarné dans des gouvernements d’extrême-droite.

“Fascisme”, comme dans les années 30 ? Le danger est souvent balayé par les commentateurs. Or pour Palheta qui parle par exemple de “risque de fascisation accélérée du régime en Italie”, au-delà des spécificités nationales, c’est bien la crise d’hégémonie du capitalisme néolibéral qui déstabilise les démocraties aujourd’hui. Au point qu’on soit gagné par une forme de cécité historique qui nous empêche de penser le danger aujourd’hui :

Au XXe siècle, le fascisme ne se contenta pas de profiter d’une crise économique et politique d’une magnitude exceptionnelle, qui put donner le sentiment que le capitalisme était en voie de succomber à ses contradictions internes. Le fascisme se développa en transformant le désespoir de couches sociales déclassées en l’espoir millénariste d’un ordre nouveau, alternatif à l’ordre établi.

2. La xénophobie

C’est un point commun entre les années 30 et le discours politique de l’extrême-droite européenne, pour Gérard Noiriel : “L’ennemi c’est l’étranger, celui qui nous envahit, qui ne partage pas nos valeurs, nos traditions. Sauf qu’aujourd’hui les musulmans ont remplacé les juifs. J’ai montré dans mes recherches que, depuis la fin du XIXe siècle – moment décisif dans la “nationalisation” de nos sociétés – ce type de propagande exploitant les préjugés primaires du “nous national” a toujours existé. A toutes les époques, on trouve dans les archives des lettres adressées aux autorités construites sur ce type de modèle : “On donne tout à ces étrangers, alors que nous, cons de Français, on nous laisse tomber.” Mais c’est seulement pendant les périodes de crise que cette mobilisation identitaire parvient à séduire une partie importante de l’électorat.”

Ugo Palheta montre lui aussi qu’une xénophobie galopante a progressé depuis les années 1980, plus crue (on dit désormais “décomplexée”) dans sa forme mais aussi plus largement disséminée. Le sociologue, qui souligne que l’essaimage raciste a accéléré en France après l’élection de Nicolas Sarkozy, rappelle explicitement que cette xénophobie prospère non seulement à droite, mais aussi à gauche, où la figure de l’ennemi intérieur est musulmane, dans un contexte d’islamophobie dominante.

Dans ce livre dont l’éditeur (La Découverte) souligne l’ambition de “scruter la trajectoire d’un désastre possible” - ”le fascisme qui s’annonce, non comme une hypothèse abstraite mais comme une possibilité concrète”-, Palheta épingle dès son prologue “la triple offensive – néolibérale, autoritaire et raciste – dont Emmanuel Macron est la parfaite incarnation”. Et l’auteur affirme que le terme “laïcité” a fonctionné comme un cheval de Troie d’un racisme d’un genre nouveau qui a su s’imposer, avec lui, “un bloc blanc” qui s’est substitué aux classes sociales.

Au final, c’est un brouillage de cartes qui s’est opéré sur un échiquier politique, rendu illisible par cette dissémination de la xénophobie - comme si les mêmes qui criaient au loup étaient au fond devenus le loup : "L’hypothèse d’un danger fasciste, écrit Palheta, est souvent évacuée rapidement, en raison de son instrumentalisation, depuis plusieurs décennies, par un Parti socialiste devenu social-libéral puis libéral-sécuritaire, mais aussi par la droite. “Refusez de voter pour nous, au premier ou au second tour, et vous aurez sur la conscience le retour du fascisme”, n’ont cessé d’affirmer leurs dirigeants. Un tel chantage, combiné à la politique menée par ces partis (empruntant par bien des aspects aux propositions au FN), n’a pas manqué de banaliser le péril spécifique que représente l’extrême-droite : que vaut un danger si ceux qui l’invoquent et prétendent le conjurer s’emploient aussi manifestement à le faire advenir ?"

3. La violence

Sur la violence, Gérard Noiriel avance prudemment. Il relativise l’homologie entre aujourd’hui et les années 30. L’historien distingue notamment l’intensité de la violence de classe dans les années 30, une époque où l’affrontement "classe contre classe" atteindra une forme de paroxysme, en l’absence de toute protection sociale ou assurance chômage.

Gérard Noiriel poursuit : “Il faut insister sur le fait que la violence physique était bien plus forte à cette époque qu’aujourd’hui. Ce que tout le monde admet quand il s’agit des relations internationales était vrai aussi sur la scène intérieure. La Première Guerre mondiale avait fait un million trois cent mille morts et autant de mutilés. Dans toutes les familles, on vivait les séquelles de ces traumatismes. Mais la violence physique était omniprésente aussi dans le monde industriel. Les accidents du travail étaient très nombreux dans les grandes usines et les mines."

Et l'historien d'évoquer la catastrophe de Courrières qui avait fait 1 200 morts en 1906 "encore présente dans tous les esprits, de même que les répressions sanglantes des grèves et des manifestations”. Sur cette catastrophe, vous pouvez redécouvrir l'émission "Concordance des temps" diffusée le 30 octobre 2010 sur France culture :

A cette violence de classe tangible, exacerbée, dans les années 30 s’ajoutaient aussi des rapports de domination coloniaux. Aujourd’hui à la différence des années 30, les classes populaires sont loin de se mobiliser comme elles le firent hier, au bénéfice massif du Parti communiste français qui connaîtra alors une forme d’âge d’or.

Le discrédit vis à vis des élites politiques, mais aussi économiques, se traduit aujourd’hui dans l’abstention plutôt que dans de grands affrontements de classe - “l’abstention est aujourd’hui le premier parti des classes populaire”, rappelle Noiriel. Lequel ne nie cependant pas la part de violence d’aujourd’hui, qu’il décrit comme une ère de “violence douce”, où le capitalisme en crise ne fait pas le plein contre lui et où l’extrême-droite, certes en progression constante depuis 1984, n’est plus programmatiquement révolutionnaire comme elle l’était avant la Seconde guerre mondiale.

Toutefois, Gérard Noiriel ne balaye pas complètement le parallèle entre aujourd’hui et les années 30 pour autant :

Norbert Elias nous a appris que la tendance historique de très longue durée qui a entraîné une pacification des conduites humaines peut, dans certains cas, connaître un brutal retour en arrière, comme se fut le cas avec le nazisme. Constater que nous vivons dans un pays qui n’a jamais été aussi pacifique ne signifie pas que ce genre de retournement violent soit impossible. Ce qui caractérise les partis d’extrême droite quand ils sont au pouvoir, c’est la fuite en avant. Etant donné qu’ils ont mis la main sur l’Etat en jouant sur les fantasmes national-sécuritaires de l’opinion, ils n’ont pas, eux non plus, de recette miracle pour résoudre la crise. Ce qui les oblige à multiplier les boucs émissaires et à les réprimer de façon de plus en plus fortes.

Ugo Palheta, lui, dédie son livre “à la mémoire de Brahim Bouarram, Ibrahim Ali, et Clément Méric, tués par l’extrême-droite”. Pour mémoire, le premier, un Marocain de 29 ans, était mort noyé en 1995, entre les deux tours de l’élection présidentielle, poussé dans la Seine par quatre militants frontistes de Champagne-Ardennes venus en car à Paris manifester durant le rassemblement rituel du FN le 1er mai. Le second, Ibrahim Ali, était mort la même année, en 1995, à l’âge de 17 ans, à Marseille. D’origine comorienne, il avait été abattu de dos par des militants frontistes armés en train de coller des affiches électorales. Clément Méric, enfin, est mort en 2013 dans un affrontement entre skinheads et militants antifascistes en marge d’une vente de vêtements près des Grands Boulevards à Paris.

Pour le sociologue, il est faux de dire que la violence d’extrême-droite avait disparu en France. A quoi Ugo Palheta ajoute par exemple les violences policières, pour montrer que le climat aujourd’hui est loin d’être exempt d’une violence qui est justement un carburant pour le retour du fascisme.