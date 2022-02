Raoul Berthelé : soldat photo-reporter de la Grande Guerre, à Amiens

Tout commence un dimanche matin de 2020. Louis Teyssedou, enseignant en histoire au lycée technologique Édouard Gand d’Amiens, boit son café devant son ordinateur. Il est à la recherche de photos d’époque de l’usine Cosserat, la manufacture de velours aux deux cents ans d’histoire à Amiens. Le professeur a entamé avec ses élèves, un long travail documentaire sur cette usine, De Cosserat, tu causeras. "Je cherchais des images de gens au travail à Cosserat, il en existe très peu. J’ai remonté les pages du moteur de recherches, 7, 8, 9, 10, et d’un seul coup, je tombe sur une photo d’ouvrières, avec un gros contre-jour. Elle date de 1915. Je continue de fouiller et je tombe sur d’autres photos d’ouvrières de l’usine". Par l’adresse URL, il s’aperçoit que ces photos sont à Toulouse. Je contacte les archives de la ville, et je me rends compte que derrière ces quelques photos d’ouvrières, il y a un soldat, qui a en fait réalisé 4 000 photos de la Grande Guerre".

Ce soldat s’appelle Raoul Berthelé. Chimiste de profession, originaire de Montpellier, il est mobilisé en 1914 comme officier d’administration dans une ambulance. En 1915, il passe six mois à Amiens, à l’arrière.

Raoul Berthelé avait déjà été identifié. L’historien Rémy Cazals avait écrit un livre généraliste sur lui en 2008, mais les photos d’Amiens, il y en a 500, n’avaient jamais été montrées.

Ces clichés sont un véritable trésor digne d’un "reporter de guerre", car "par exemple, le 16 avril 1915, quatre rues sont bombardées dans la ville, il fait la démarche de sillonner Amiens pour montrer les conséquences de ces bombes". Il prend également en photo un char allemand, "ce qui peut paraître anodin, mais les Allemands en 14-18 n’avaient que 20 chars. Ce char-là, est le seul qui reste aujourd’hui sur terre, dans un musée en Australie, tous les autres ont été désossés. Et c’est cela qui est dingue, les photos sont incroyables".

Un témoignage de l’arrière-front

Raoul Berthelé montre également la vie à l’arrière-front, des photos "quasi ethnographiques pour ce montpelliérain qui découvre les Picards, c’est comme un choc culturel pour lui". Avec notamment des photos d’ouvriers d’usines, mais aussi des hortillonnages d’Amiens, et de ses maraichers qui se déplacent dans leurs grandes barques.

Il montre la vie loin des combats, "comme ses compagnons officiers, attablés avec des charbonniers à boire un verre". Ou encore ces soldats en maillot de bain, qui participent à une course de natation dans la piscine de l’île aux Fagots, "l'une des deux seules piscines en dur en France avec Paris". Une photo qui pourrait être sans grand intérêt, mais grâce à la légende, écrite à la plume par le soldat, on apprend que chaque dimanche, l’Armée française organise des concours de natation pour apprendre aux soldats à nager.

Car chaque photo est légendée précisément, le lieu, la date, les noms des personnes. Un réflexe précieux aujourd’hui, certainement dû au fait que le père de Raoul Berthelé était archiviste. Ce qui a permis à l’enseignant d’alimenter son travail de recherche et de construire un livre recueillant toutes ces photos, L’autre guerre, les visages de l’arrière-front. Louis Teyssedou a également monté une exposition avec ses élèves de première en filière animation, car pour cet enseignant, "l’histoire doit se vivre".

Les jeunes de 16 ans ont préparé les cadres photos, mais aussi un livret de médiation culturelle à destination des enfants amiénois qui visitent l’exposition. "C’est mieux qu’un cours d’histoire que l’on suit assis sur sa chaise en classe, s’enthousiasme Méline. Grâce à l’exposition, on a appris que la guerre, ce n’était pas seulement des bombes, des morts, mais aussi que la vie essayait de continuer à l’arrière-front, avec des moments conviviaux et joyeux".

Les descendants de Raoul, émus par cette exposition

Lors de l’inauguration de l’exposition au centre culturel Léo Lagrange à Amiens, la petite nièce de Raoul Berthelé, Isabelle Chiavassa, 60 ans, est venue spécialement d’Aix-en-Provence. C’est sa grand-mère, la petite sœur de Raoul, qui avait gardé ce trésor et les a donnés aux archives de Toulouse en 1978, "mais on ne l’a appris qu’en 2008", ajoute Isabelle Chiavassa.

Ma grand-mère parlait souvent de son grand-frère, se souvient-elle. Il est mort de la grippe espagnole en Belgique en 1918, c’était un drame pour elle.

Sa petite-nièce "ne savait pas qu’il avait fait autant de photos, qu’il avait été officier d’administration dans une ambulance, puis après chef de station météo dans l’Aisne". "On a aussi découvert avec mes cousines, qu’il était passé par Amiens, on a découvert qu’il y avait eu une liaison amoureuse, car il y a des photos de sa compagne". Cette exposition et le livre sont "un hommage superbe", pour ce grand-oncle "un peu oublié dans l’histoire familiale".

La petite-nièce est aussi surprise par la qualité des clichés.

Il y a cette photo de prisonniers allemands, obligés de traverser Amiens à pied, au milieu de la foule, ils sont hagards car ils ont marché 50 km, il a réussi à capter leurs regards.

Le soldat était équipé d’un Verascope Richard, un appareil photo avec deux objectifs, qui permet de prendre deux photos décalées de quelques secondes. "L’espacement entre les deux photos, détaille Louis Teyssedou, permet que lorsque l’on regarde dans le boitier, vous la voyez en 3 D. Puis elles sont développées sur des plaques stéréroscopiques en verre". Pour l’exposition, en partant de ces photos de 10 cm sur 4 cm, en les scannant, le professeur en a fait des images de 25-65 cm. Mais également de grandes images, "avec un filtre bleu et un filtre rouge, et des lunettes en carton 3D, on a recréé ce que l’on voit dans le boitier original, cela nous permet de plonger dans la photo".

L’exposition "La Guerre de Raoul Berthelé" est à voir au centre culturel Léo Lagrange d’Amiens jusqu’au 1er avril.