Révisions du bac d'histoire 2019 : les sujets corrigés

Retrouvez d'un coup d’œil toutes les émissions qui traitent d'un sujet susceptible de tomber au bac, regroupées par thèmes, toutes séries confondues: S, L, ES, SMTG et Bac Pro (en bas de page).

Et pendant la semaine du 27 au 31 mai, La Fabrique de l'Histoire enregistre une nouvelle série d'émissions consacrées au baccalauréat d'histoire, en présence d'enseignants et d'élèves. De nouveaux programmes d'histoire entreront en vigueur à la rentrée scolaire 2019, pour la session 2020 du baccalauréat.

Au programme :

- Lundi 27 mai Première partie, le corrigé : Socialisme et syndicalisme en Allemagne à partir de 1875. Avec Hélène MIARD-DELACROIX, professeure d’histoire et de civilisation de l’Allemagne contemporaine à Sorbonne Université. Seconde partie : Focus, l’histoire d'une photo : l'agenouillement du chancelier allemand Willy Brandt devant le mémorial des victimes du ghetto de Varsovie le 7 décembre 1970 (photographie Sven Simon).

- Mardi 28 mai : Première partie, le corrigé : L'historien et les mémoires de la guerre d'Algérie. Seconde partie : Focus, l’histoire d'une photo : le graffiti "Ici on noie des algériens" Paris, novembre 1961 (photographie Jean Texier). Avec Vincent LEMIRE, maître de conférences en histoire contemporaine à l'Université Paris-Est Marne-la-Vallée. Avec Vincent LEMIRE, maître de conférences en histoire contemporaine à l'Université Paris-Est Marne-la-Vallée.

- Mercredi 29 mai : Première partie, le corrigé: Les Etats-Unis et le monde depuis les "14 points" du Président Wilson. Seconde partie : Focus, l’histoire d'une photo : “Migrant Mother” de Dorothea Lange (1936).

Les mémoires, lecture historique

Composition : L’historien face aux mémoires de la Seconde Guerre mondiale en France

Les enjeux de la mémoire de la Résistance et de la Collaboration au fil du XXème siècle

Composition : L’historien et les mémoires de la guerre d’Algérie

Après un portrait du journaliste franco-algérien Henri Alleg, une correction du sujet de type composition : L’historien et les mémoires de la guerre d’Algérie.

Etude de document : La guerre d'Algérie

Etude de documents à partir de la Proclamation du FLN, 1 novembre 1954. Ainsi qu'un reportage sur le massacre de Charonne du 8 février 1962.

Discussion : Comment s’est construit depuis 1962 la mémoire de la guerre d’Algérie

Notre émission débute par la remise en cause de l'idée reçue d'un grand silence qui aurait envahi le pays à l'issue du conflit. Nombre de livres ou de films évoquent la guerre mais ils ne sont pas forcément lus ou vus. Puis nous nous arrêtons sur l'émergence d'une "génération beur" en France et sur les questions qu'elle pose à la mémoire nationale. Nos invités parlent ensuite de la "guerre des mémoires" qui n'a cessé de se développer depuis les années 70, du nombre croissant d'historiens qui se consacrent à ce conflit et du bras de fer franco-algérien sur la question.

Composition : Les mémoires de la Seconde Guerre Mondiale en France depuis 1945

Il n’y a pas une seule mémoire, mais bien plusieurs, comme l’intitulé du sujet l’indique. Ces mémoires sont susceptibles de diviser. On évoquera également le devoir de mémoire, et le travail de l’historien.

Socialisme, communisme et syndicalisme en Allemagne depuis 1875

Etude de documents : Socialisme et mouvement ouvrier en Allemagne depuis 1875

Valentin Chemery, professeur au lycée Guillaume Apollinaire de Thiais (94) et de ses élèves, nous proposerons deux corrigés type Etude critique de document : le premier est un article tiré du journal Le Populaire diffusé le 8 décembre 1918 et titré "Comment se fit la révolution allemande". Le second texte est également un article tiré du quotidien d'extrême gauche Paris-Soir daté du 8 mars 1932 et intitulé "Berlin Alexanderplatz".

Composition : Socialisme et mouvement ouvrier en Allemagne depuis 1875

Après un portrait de la théoricienne marxiste Rosa Luxemburg, une correction du sujet : socialisme et mouvement ouvrier en Allemagne depuis 1875.

Discussion : Histoire sociale et culturelle de l’Allemagne

Nos invités nous expliquent comment la démocratie sociale a précédé, dans ce pays, la démocratie politique et le rôle du mouvement ouvrier dans ce contexte; le débat, chez les socialistes allemands, entre partisans de la participation au pouvoir et tenants de l'opposition résolue; l'impact de la Première guerre mondiale sur le mouvement ouvrier; la captation d'un discours sur le monde ouvrier par le parti nazi et enfin l'impact de la création d'un pays socialiste, la RDA, après la seconde guerre mondiale.

Médias et opinion publique dans les grandes crises politiques en France depuis l’affaire Dreyfus

Etude de documents : Médias et opinion publique en France depuis l'affaire Dreyfus

Ecoute et commentaire de deux documents d'archives : un premier article de presse intitulé "Ils l'ont tué ! Roger Salengro est mort", paru dans le journal Le Populaire, le 19 novembre 1936. Le second document est également un article de presse intitulé "Georges Clémenceau contre la peine de mort", paru dans La Justice, le 23 mai 1894.

Etude de documents : Médias et opinion publique dans les grandes crises politiques en France depuis l’affaire Dreyfus

Ecoute et commentaire de deux documents d'archives : le discours du Maréchal Pétain du 17 juin 1940, quand il demande aux armées françaises de cesser le combat, et le discours prononcé le 30 mai 1968 par le Général de Gaulle, quand il annonce qu'il ne se retirera pas, malgré les événements du mai 68.

Étude de documents : Médias et opinion publique dans la crise du 06 février 1934 avec "l'affaire Stavisky"

La crise du 06 février 1934 qui débute avec "l'affaire Stavisky" permet d'interroger cette notion d'opinion publique face aux médias. Comment se détermine cette opinion publique ? Est-elle une ou multiple ? Comment la mesurer, quels sont les indicateurs que nous pouvons retrouver dans les sondages ? L'émergence d'internet va renouveler cette question des médias et de l'opinion publique en posant de nouveaux problèmes.

Les chemins de la puissance : les Etats-Unis et la Chine depuis 1918

Etude de documents : Les Etats-Unis et le monde

Lydia Alvarez, Véronique Aubrun et Jérôme Calauzènes, professeurs au lycée Bergson (Paris 19e arrondissement) nous éclairent sur le chapitre "Les Etats-Unis et le monde". Au programme, une étude de documents pour comprendre comment les Etats-Unis ont marqué leur puissance, qu'on qualifie souvent d'hyperpuissance, avec leur soft power. Le premier texte analysé est un article paru dans le quotidien L'Humanité le 4 août 1933, intitulé "Duke Ellington à Paris". Le second article porte sur la Loi de Lynch, publié dans Paris-Soir le 14 octobre 1937.

Etude de documents : La Chine et le monde

En compagnie de Renaud Dartevelle, nous proposerons deux études critiques de documents à partir d'articles de presse issus du fonds Retronews. Le premier texte est un article de presse, intitulé "Le traité d’amitié sino-soviétique pour faire de la Chine un Etat communiste", paru dans L’Aube, le 16 février 1950. Le second texte est un article de presse, intitulé "L’URSS et la Chine populaire unis par un pacte de paix", paru dans L’émancipateur, le 23 février 1950.

Composition : Comment les EU ont pensé leur rôle de puissance mondiale depuis la fin de la premiere guerre mondiale

Nous y abordons la nouvelle diplomatie ouverte voulue par Woodrow Wilson, la préparation de l'ordre d'après-guerre par les Etats-Unis, l’ambiguïté américaine d'une défense du multilatéralisme doublée d'une crainte de se voir imposer des règles collectives. Nos invités notent ensuite le repli sur soi des Etats-Unis dans les années Trente, les conflits entre Congrès et Présidence à propos des interventions du pays dans la politique internationale, l’ambiguïté de l'impérialisme américain après la seconde guerre mondiale, la guerre froide, la défaite au Vietnam et le fameux slogan de Ronald Reagan : "America is back".

Discussion : Religion et société aux Etats-Unis depuis les années 1890

Débat sur les questions de puritanisme, de destinée manifeste, de prédication, et la devise américaine : « In God We Trust », bien plus récente qu’on ne le croit.

Etude de documents : "les Etats-Unis et le monde, les chemins de la puissance" / Discours de Barack Obama du 24 janvier 2012 à Washington

Etude pour essayer de comprendre dans quelle mesure le document rend compte du rapport des Etats-Unis au monde depuis 1945, comment s'est construit leur puissance, comment elle se formule, se met en place et comment elle évolue.

Debat : Rapport au monde de la Chine depuis le mouvement du 4 mai 1919

Pourquoi cette question démarre-t-elle en 1919 ? Quelle vision du monde les gouvernements impériaux et républicains ont-ils depuis l’irruption des puissances européennes sur leur sol depuis la moitié du XIXème siècle ? Nos invités traitent également des rapports de la Chine au Japon, ce qui peut nous aider d’ailleurs à mieux comprendre ce qui se passe actuellement entre ces deux pays.

Discussions et exposé : Les États-Unis et le monde, de 1917 à 1989

Que s'est-il passé entre 1917 et 1989 pour que les États-Unis se retrouvent en 1989 comme étant une hyper puissance, économique, politique, diplomatique, culturelle et humanitaire ? De la politique isolationniste à une politique interventionniste.

Discussions et composition : Les Etats-Unis et le monde depuis les « 14 points » du Président Wilson

Comment est née et s'est déployé la puissance des Etats-Unis depuis 1918 et quelles en sont les caractéristiques depuis la fin de la Première Guerre Mondiale ?

Discussions : La Chine depuis 1949

La Chine depuis la fondation de la République populaire de Chine pose la question de l'ouverture chinoise à l'occident. Comment le modèle construit par Mao interagit avec ses pays voisins, avec l'URSS, "le grand frère", avec la Corée. La victoire du communisme, la guerre de Corée, les relations avec l'URSS autant de faits historiques qui permettent à la Chine de s'affirmer comme une puissance indépendante, en rupture avec l'URSS à partir de 1955.

Le Proche et le Moyen-Orient, un foyer de conflits depuis la fin de la Première Guerre mondiale

Composition : Conflits et espoirs de paix au Proche et Moyen Orient de 1918 à nos jours

Après un portrait d’Anouar El-Sadate, Président de la République arabe d'Egypte de 1970 à 1981, une correction du sujet : "Tensions, conflits et espoirs de paix au Proche et Moyen Orient de 1918 à nos jours".

Composition : Le Proche et le Moyen-Orient, un foyer de conflits depuis la fin de la Première Guerre mondiale

Un sujet riche dont les conséquences résonnent chaque jour dans l'actualité. Nous évoquons à la fois le démantèlement de l'Empire Ottoman, les conflits coloniaux de la France et de la Grande-Bretagne dans la région, la création d'un foyer juif en Palestine, la naissance d'Israël, les guerres israélo-arabes et les conflits les plus récents.

Gouverner un Etat-Nation : la France depuis 1945

Discussion : Gouverner la France depuis 1946 : Etat, gouvernement et administration. Héritage et évolutions

Composition : Gouverner la France depuis 1946 : Etat, gouvernement et administration

Les promesses de la libération en matière de démocratie économique et sociale. Il sera beaucoup question de protection sociale notamment.

Composition : Gouverner la France depuis 1946, Etat, gouvernement, administration et opinion publique.

Le 3 juin 1953 Pierre Mendès France disait : "Gouverner c'est choisir". Qui choisit ? Quelles évolutions connait le rôle de l’État ? Il s'agira d'analyser pour ce sujet le renforcement de l’État des années 1946 aux années 1970. Puis le tournant des années 1970 et 1980 avec l'érosion de l’État. De la centralisation à la délégation d'une partie des pouvoirs de L’État.

Gouverner à l’échelle continentale : une gouvernance européenne depuis 1992

Composition : Le projet d’une Europe politique

Après un portrait de la femme politique Simone Veil, une correction du sujet : le projet d’une Europe politique.

Etude de document : Le projet d’une Europe politique

Après un reportage au Parlement Européen de Strasbourg, le commentaire de documents à partir de l'archive INA : François Mitterrand et la ratification du traité de Maastricht par référendum.

Gouverner à l’échelle mondiale : la gouvernance économique depuis 1944

(Pour terminales STMG)

Questions de connaissance - Histoire : Le jeu des puissances dans un espace mondialisé de 1945 à nos jours

Etude de documents - Géographie : Les territoires dans la mondialisation

Pour finir, deux sujets pour le Bac pro

La décolonisation et la construction de nouveaux Etats : l'Inde et l'Algérie

Géographie : les transformations de l’espace productif et décisionnel

Géographie

Croquis : Bac GEO : réussir son croquis et comprendre la mondialisation.

Trois sujets de croquis : "Dynamiques territoriales du Brésil" ; "l'Afrique : contrastes de développement et inégale intégration dans la mondialisation" ; "l’Inégale intégration des territoires dans la mondialisation".

Conseils pratiques

Les conseils des invités de la Fabrique de l'Histoire pour être prêt le jour du bac :

Comment réviser ?

Le commentaire de documents :

La composition :

