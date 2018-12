Superfail | La taxe sur le diesel n'est pas le premier Superfail fiscal que la France a connu... Des révoltes fiscales que l'on nomme Jacqueries des Croquants sont nombreuses. On se souvient par exemple qu'en 1467 éclata la révolte des Galants de La Feuillée contre les exactions fiscales imposées par le roi.

La France traverse en ce moment une crise, la crise des gilets jaunes, cette crise a de multiples aspects mais elle a au moins une importante dimension fiscale. Or, cette désormais célèbre taxe sur le diesel n'est pas le premier impôt jugé injuste en France, il y a d'autres exemples de superfails fiscaux. L'historien des campagnes françaises Jean-Marc Moriceau revient sur les révoltes des Croquants qui ont jalonné l'Histoire de France depuis le XVe siècle.

Écouter Écouter Les révoltes fiscales : les gilets jaunes avant les gilets jaunes Les révoltes fiscales : les gilets jaunes avant les gilets jaunes

Des paysans méprisés

Les Croquants étaient des paysans et des gens de villages, des ruraux au sens très large qui, vus de la ville, étaient des gens qui se révoltaient souvent et qui étaient souvent méprisés, notamment dans le cadre de luttes fiscales ou anti-fiscales que les campagnes françaises ont dû mener depuis le Moyen Âge. Jean-Marc Moriceau

Insurrection des Galants de La Feuillée

En 1467 dans le Berry, et en Bourbonnais dans la région de Saint-Amand-Montrond, éclate une révolte qu'on appelle celle des Galants de La Feuillée, véritable jacquerie paysanne contre les exactions fiscales que le roi imposait pour assurer la sécurité dans son royaume. Jean-Marc Moriceau

L'équipe de Superfail

Production : Guillaume Erner

Réalisation : David Jacubowiez

Avec la collaboration de Daphné Abgrall