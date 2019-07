Samuel Hahnemann père de l'homéopathie, génie ou charlatan ?

Samuel Hahnemann est né en 1755 en Allemagne. À 20 ans, il étudie la médecine à Leipzig mais très vite il est déçu par le peu de revenu qu’il en tirait ainsi que par le manque de résultat de la médecine telles que les saignées.

Il arrête d’exercer quelques années. Puis à 34 ans, il se lance dans des études de chimie et analyse les substances médicamenteuses.

À partir de 1790, Hahnemann commence des recherches sur les effets des plantes sur les patients. Il expérimente alors le principe de similitude déjà évoqué dans l’Antiquité par Hippocrate.

Ce principe consiste à dire que si un produit sur un individu sain provoque des symptômes, alors un individu malade qui a les mêmes symptômes sera guéri par ce produit. Samuel Hahnemann a essayé sur lui l’écorce de quinquina qui guérissait à l’époque de la malaria et a cru reconnaître les symptômes de la malaria. Il a ainsi généralisé cette approche à des tas d’autres produits qu’il a testé dans tous les sens. Jean-Paul Krivine, membre de l'AFIS.

En 1810, Samuel Hahnemann publie l'Organon de l'art de guérir dans lequel il expose sa doctrine en trois principes :

la personnalisation du traitement

la similitude

la dilution

• Crédits : Getty

Très critiques sur l’efficacité de l’homéopathie, beaucoup de médecins allemands le réfutent. Mais un groupe de disciples se forme autour de lui. Ensemble, ils créent des pilules homéopathiques et mènent leurs expériences.

Samuel Hahnemann et ses collègues ont testé des tas de produits qui étaient pour un certain nombre dangereux du mercure, de l’arsenic, des plantes comme belladone et donc la dilution était indispensable pour éviter les effets nocifs connus de ces produits. Donc, on rentre avec l’homéopathie dans un système de dilution qui atteint vite des niveaux de dilution vertigineux dans lequel à la fin il n’y a strictement plus rien du produit initial tellement on a dilué. Jean-Paul Krivine, membre de l'AFIS

Surnommé "l"Hippocrate du Nord", Hahnemann a la certitude d’avoir révélé une loi de la nature et n'hésite pas à parler d’art divin. Il est sollicité par la bourgeoisie allemande puis européenne, séduite par la personnalisation des soins. Il interroge longuement ses patients et leur prescrit souvent une meilleure hygiène de vie et une meilleure alimentation. illégalement, il prescrit des préparations maison.

En 1819, l’empire autrichien interdit l'homéopathie, un an plus tard elle l’est également à Leipzig. De plus en plus réfuté, Samuel Hahnemann quitte l’Allemagne en 1835 pour s’installer en France d’où est originaire sa seconde épouse. Grâce à la traduction de ses ouvrages, ses thèses y sont déjà implantées depuis quinze ans.

Stimulée par l’arrivée d’Hahnemann, la pratique de l'homéopathie prolifère et en 1838 la Société homéopathique de France est créé, sans recevoir l’agrément de l’Académie de médecine.

L'œuvre d'Hahnemann fut promulguée. Nous l'avons étudiée et nous nous sommes mis à l'ouvrage (...) Eh bien ! Je puis affirmer, pour ma part, que les résultats ont été nuls et insignifiants. Maxime Vernois, février 1835

Samuel Hahnemann meurt à 89 ans en laissant derrière lui de nombreux adeptes de l'homéopathie.