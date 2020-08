Sélectionner, accueillir ou rejeter : Coolidge, Reagan et Trump face à l'immigration

Aux commandes des États-Unis | L'Histoire américaine est une alternance d'ouvertures sur le monde et de replis sur soi. Donald Trump veut toujours fermer les frontières, quitte à se fâcher avec les milieux économiques et universitaires. Mais d'autres, parmi ses prédécesseurs, ont su voir dans l'immigration des opportunités.

À l’approche de l’élection présidentielle américaine du 3 novembre, nous vous proposons de revenir sur l’Histoire du pays par le prisme de l’action présidentielle. Chaque samedi : une thématique, trois présidents.

L’immigration est un sujet brûlant de la campagne présidentielle américaine. Donald Trump en a fait un argument électoral dès sa première candidature, en 2015. Depuis Einsenhower, chaque président des États-Unis, quel que soit son parti politique, a utilisé l’action administrative pour façonner la politique d’immigration. Pour les présidents républicains, l’approche diffère en fonction des périodes. Illustration à travers les mandats de Calvin Coolidge, Ronald Reagan et Donald Trump.

Pour Calvin Coolidge, "l’Amérique doit rester américaine"

Au début du XXe siècle, l’immigration à grande échelle est une réalité aux États-Unis. Un grand nombre de personnes originaires du sud et de l’est de l’Europe ont émigré outre-Atlantique. Dès la fin du XIXe siècle, des centaines de milliers d’Européens, tentés par le rêve américain, débarquent à New York après un voyage éprouvant en paquebot. Ils passent obligatoirement par Ellis Island, une petite île située tout près de la Statue de la Liberté, qui devient un centre d’immigration. Les candidats doivent y subir des contrôles d’hygiène.

Ellis Island est également connue pour ses fonctionnaires corrompus, quand ils ne sont pas racistes. De son ouverture en 1892 jusqu’à sa fermeture en 1954, plus de 12 millions de personnes transiteront par Ellis Island, porte d’entrée des États-Unis.

La Première Guerre mondiale accélère le mouvement avec l’arrivée en nombre des Italiens, des slaves et des juifs d’Europe orientale. Ces nouveaux Américains parlent des langues (russe, italien) et pratiquent des religions (catholicisme, judaïsme) étrangères à ceux qui sont nés dans le pays. Cet afflux massif d’immigrants commence à inquiéter la population et les dirigeants de l’époque vont prendre une succession de lois restrictives.

En 1921, sous la présidence de Warren G. Harding, le Congrès vote le Quota Act, qui défavorise l’immigration italienne, espagnole, russe et asiatique (déjà visée par une loi spécifique en 1882, la Chinese Exclusion Law, qui ne sera abrogée qu’en 1943) au profit des Anglo-Saxons. Pour chaque nationalité, un quota de 3 % du nombre des représentants déjà présents sur le sol américain est autorisé à entrer.

Quand le président Harding décède brutalement en 1923, son vice-président, Calvin Coolidge, républicain, lui succède. Il ira encore plus loin. Partisan d’une politique de contrôle de l’immigration, Coolidge déclarera dans son discours sur l’état de l’Union en 1923 :

Les nouveaux arrivants devraient être limités à notre capacité à les intégrer dans les rangs de la citoyenneté. L’Amérique doit rester américaine. Pour ce faire, il est nécessaire de poursuivre une politique d’immigration restreinte.

Avant même d’accéder à la Maison-Blanche, Calvin Coolidge avait énoncé des considérations raciales voire eugénistes pour restreindre l’immigration. Il allait jusqu’à évoquer des "lois biologiques", selon lesquelles certaines personnes ne se mélangent pas. En 1924, il promulgue la loi Johnson-Reed, l’un des textes les plus restrictifs de l’histoire américaine en matière d’immigration. Elle limite à 2 % le nombre de ressortissants d’un pays étranger présents aux États-Unis sur la base du recensement de 1890 pour favoriser les immigrants d’Europe du Nord. Son but est de réduire l’immigration issue d’Europe du sud et de l’est.

Cette loi reflète le climat isolationniste de l’époque. Alors qu’en Russie, la révolution de 1917 a fait tomber le Tsar et signe l’arrivée des Bolcheviques au pouvoir, on se méfie déjà des idées communistes. De 707 000 en 1924, le nombre d’immigrés chute à moins de 300 000 en 1925. C’est à cette époque que sera créée la fameuse Border Patrol, la police des frontières. L’Immigration Act de 1924 restera en vigueur sans modification majeure jusqu’en 1965.

Ronald Reagan : l'Amérique, terre d'opportunités

Quelques mois après son accession au pouvoir, Ronald Reagan publie une "Déclaration sur l’immigration et la politique des réfugiés des États-Unis", dans laquelle il expose ses objectifs de perpétuer la tradition américaine d’accueillir les personnes qui fuient l’oppression dans leur pays. Reagan souhaite également que les millions d’immigrants illégaux présents sur le sol américain obtiennent un statut juridique. Lors d’un débat en 1980 face à son rival à la primaire républicaine, Georges H. W. Bush, il dira :

"Je pense que le moment est venu pour que les États-Unis et nos voisins, en particulier notre voisin du sud, d’avoir une meilleure compréhension et une meilleure relation. Ils ont un chômage de 40 à 50 % (…)."

Plutôt que de construire une barrière, pourquoi ne pas leur permettre de venir légalement ici avec un permis de travail. Et pendant qu'ils travaillent ici, ils paient des impôts ici. Et quand ils repartent, ils peuvent rentrer et traverser la frontière.

"C'est la seule soupape de sécurité dont ils disposent actuellement avec ce chômage. Cela empêche probablement le couvercle de sauter là-bas."

Reagan tient parole. En 1986, après une bataille législative de cinq ans, il signe la loi sur la réforme et le contrôle de l’immigration (Immigration Reform and Control Act, Irca). Cette loi accorde l’amnistie – certains préfèrent parler de légalisation – à plus de 3 millions d’immigrants illégaux, en majorité mexicains, présents dans le pays depuis 1982 et leur permet d’obtenir un titre de séjour. Il s’en explique :

Je crois en l’idée d’amnistie pour ceux qui ont pris racine et qui ont vécu ici, même s’ils sont parfois entrés illégalement. (…) Ce sont des employeurs au fil des ans qui ont encouragé l'entrée illégale dans ce pays parce qu'ils embauchent ensuite ces personnes et les embauchent avec des salaires de misère et sans aucun des avantages que nous pensons normaux et naturels pour les travailleurs de notre pays.

"Et ces individus ne peuvent pas se plaindre à cause de leur statut illégal. Je vais faire tout ce que je peux. Et nous tous dans l'administration, nous devons nous unir devant le Congrès pour obtenir un projet de loi sur l'immigration qui nous donnera, une fois de plus, le contrôle de nos frontières."

Le projet de loi initial était considéré comme la réponse aux problèmes d'immigration du pays. Il proposait trois solutions d'amnistie aux immigrants illégaux arrivés aux États-Unis avant 1982, des sanctions économiques contre les employeurs qui embauchaient des travailleurs illégaux et une proposition pour renforcer les frontières.

L’opinion publique américaine était partagée à l’époque. L’octroi d’une amnistie n'était pas populaire, comme le montre un sondage effectué en 1984 selon lequel 55 % des Américains pensaient que le gouvernement devrait arrêter et expulser les immigrants illégaux. Un autre sondage réalisé en 1985 révèle qu'une majorité d'Américains estiment que les immigrants arrivés récemment sont des citoyens honnêtes et productifs une fois qu'ils se sont établis sur le sol américain.

L’Irca a changé de facto la démographie américaine en permettant à ces 3 millions d’immigrants sans papiers de s’installer et d’avoir des enfants qui sont devenus citoyens américains. Mais, comme le souligne Mattieu Tardis, chercheur à l’Institut français des relations internationales (Ifri), dans une note parue en mars dernier, "cette réforme n’avait pas pour seule ambition de répondre à la situation des étrangers en situation irrégulière. Elle visait d’abord à renforcer les contrôles aux frontières et à créer de nouvelles sanctions pour les employeurs embauchant des étrangers en situation irrégulière".

Ces sanctions bien que lourdes n’auront pas l’effet escompté face à la forte demande d’une main d’œuvre peu qualifiée et bon marché. Jusqu’à la fin de son deuxième mandat, Ronald Reagan restera attaché à l’idée d’une Amérique ouverte et accueillante. Dans son discours d’adieu en 1989, il fera référence à un porte-avions de l’US Navy qui a recueilli des "boat people" en mer de Chine. Une image qu’il n’a jamais oubliée.

Donald Trump : "America First !"

"America First !" Ce slogan, maintes fois répété par Donald Trump durant sa campagne, englobe à la fois sa promesse de protectionnisme, d’isolationnisme et de nationalisme. Quand il accède à la Maison-Blanche en janvier 2017, le nombre d’immigrés "légaux" est estimé à 43 millions sur plus de 320 millions d’habitants. Le regroupement familial arrive en tête des raisons qui expliquent ce chiffre, devant l’emploi et les différentes formes de droit d’asile.

À l’immigration légale s’ajoute l’immigration illégale : plus de 12 millions de personnes en 2014, selon une évaluation de l’administration américaine (entre 10 et 11 millions en 2017 selon le centre de recherche Pew). Certaines études controversées vont jusqu’à chiffrer à plus de 30 millions le nombre d’immigrés illégaux, soit 10 % de la population américaine. C’est ce chiffre très symbolique que va retenir Donald Trump lors de sa campagne en 2016, surfant sur l’inquiétude de son électorat de voir la démographie de l’Amérique se transformer.

Parallèlement se développe un discours largement relayé par les médias conservateurs selon lequel les migrants commettent plus de crimes que les natifs américains (ce qui est statistiquement faux) et que le taux de fertilité, notamment des latino-américains, serait une menace qui conduirait au déclin démographique de la population blanche.

Le futur président américain fait alors une promesse : un mur de séparation sera construit entre les États-Unis et le Mexique. En mars 2016, lors d’un meeting de campagne, Donald Trump montre un poster où apparaît un mirador avec cette phrase : "Nous allons le construire ensemble."

En août de la même année, à la surprise générale, il se rend au Mexique pour rencontrer le président Enrique Pena Nieto et défendre son programme anti-immigration. Le milliardaire populiste, qui n’a eu de cesse d’accuser le Mexique de lui envoyer ses pires éléments (il les qualifie de violeurs, de criminels, de trafiquants de drogue), n’est pas le bienvenu. Il n’évoquera pas sur place la question du financement du mur. C’est en revenant sur le sol américain qu’il dira : "Le Mexique payera pour le mur, croyez-moi, à 100 %", lors d’un meeting en Arizona.

Donald Trump veut faire mieux que ses prédécesseurs. George W. Bush a fait construire une barrière de 700 kilomètres (Secure Fence Act de 2006 ) le long de la frontière entre la Californie, l’Arizona et le Nouveau Mexique. Pour Trump, c’est la frontière avec le Texas, marquée par la vallée du Rio Grande (2 084 kilomètres), qu’il faut sécuriser, car c’est là où se concentre aujourd’hui l’immigration clandestine. Le chantier démarre timidement. Trois ans et demi plus tard, seuls 370 kilomètres ont été construits.

De nouveau en campagne pour sa réélection, Donald Trump continue de présenter le mur comme une solution à tous les problèmes, y compris au coronavirus. Lors d’un déplacement en Arizona en juin dernier, il inaugure le 200e mile (le 320e kilomètre) et promet que 800 nouveaux kilomètres seront construits d’ici à la fin de l’année, grâce notamment à des fonds débloqués par le Pentagone (3,8 milliards de dollars), alloués au départ à l'achat d'équipements pour l'US Air Force et l'US Navy. Car le mur coûte excessivement cher. Et le Congrès n'a accordé au projet que 1,4 milliard de dollars sur les 5,7 milliards demandés pour ne construire qu’une partie du mur, dont le coût global pourrait dépasser les 18 milliards de dollars.

Donald Trump ne recule devant rien. En mai 2018, année des élections de mi-mandat, il durcit encore sa politique migratoire en décidant de séparer systématiquement les enfants de leurs parents entrés illégalement sur le sol américain. C’est la tolérance zéro. Les mineurs sont envoyés dans des centres de rétention fermés pendant que leurs parents sont emprisonnés dans l’attente d’un jugement. La mesure provoque un tollé dans le pays, où des manifestants dénoncent cette loi inhumaine. Fait rare : la First Lady Melania Trump elle-même s’oppose ouvertement à son mari. Une présentatrice de la chaîne MSNBC peine quant à elle à retenir ses larmes quand elle découvre une dépêche de l’agence Associated Press qui révèle l’existence de centres pour enfants en bas âge au Texas.

Face à la polémique qui dépasse les frontières américaines, le président fait marche arrière, de peur qu’elle ne pèse sur les élections de mi-mandat. Il signe en juin 2018 un décret qui ordonne le maintien des enfants auprès de leurs parents durant l’examen de leur statut. "Je n’aimais pas voir des familles être séparées", expliquera-t-il…

En 2020, Donald Trump, qui brigue un deuxième mandat, maintient sa ligne dure. Dans le contexte de pandémie de Covid-19, qui a entraîné la suppression de millions d’emplois, il décide de geler les "cartes vertes" (les titres de séjour permanents) et certains visas de travail jusqu’en 2021, notamment dans le secteur des nouvelles technologies, au nom de la lutte contre le chômage. Les étudiants étrangers (ils sont près de 1 million aux États-Unis) sont également dans le viseur : début juillet, le gouvernement Trump annonce qu’il va priver de visas ceux dont leurs cours sont dispensés en ligne. Les plus prestigieuses universités, Harvard et MIT en tête, attaquent la décision en justice. Nouveau revirement du président américain.

Autre sujet auquel Trump s’est attaqué : les "Dreamers" (rêveurs), ces 700 000 jeunes (en grande majorité originaires du Mexique, du Salvador, du Guatemala et du Honduras) qui vivent aux États-Unis sans statut légal parce qu’ils sont arrivés illégalement avec leurs parents. En 2012, Barack Obama avait fait adopter le programme DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals) qui leur octroyait un numéro de sécurité sociale et leur permettait ainsi d’étudier, de travailler et surtout les protégeait de toute expulsion. Donald Trump a décidé d’y mettre un terme en 2017 mais la Cour suprême a jugé récemment sa décision arbitraire.

Plus les élections approchent, et plus le milliardaire semble vouloir galvaniser sa base électorale qui soutient sa politique anti-immigrés. Récemment, il a ordonné que les étrangers en situation irrégulière ne soient pas pris en compte dans le recensement. Réalisé tous les dix ans, il comptabilise toute la population présente sur le territoire américain, y compris les sans-abris, les travailleurs immigrés sans papiers ou ceux qui vivent dans des "mobile homes". Le recensement permet de déterminer le nombre de sièges alloués à chaque État à la Chambre des représentants en fonction de sa population. Comme justification, Donald Trump a expliqué qu’il refusait de donner une représentation parlementaire à des étrangers qui entrent ou restent illégalement dans le pays.

Comme nous ne donnons pas de pouvoir politique aux gens qui sont ici temporairement, nous ne devrions pas (en) donner à des gens qui ne devraient pas être ici.

"Cela créerait des incitations perverses", selon lui, bien que la loi stipule que quiconque résidant aux États-Unis pendant le recensement doit être comptabilisé…

Comme ses prédécesseurs, le président américain prépare actuellement une nouvelle loi sur l’immigration dont il a laissé entendre qu’elle serait "très importante, très bonne, et basée sur le mérite". Le texte sera un décret présidentiel qui n’aura pas besoin d’être approuvé par le Congrès.