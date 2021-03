"Souhaitez-vous effacer cette image ?" ou comment nous archivons notre propre vie

"Il y a deux ans de ma vie là-dedans !". Vous aussi, vous avez peut-être déjà rechigné à vous séparer d’un téléphone ou d’un ordinateur - quand il n'est pas perdu ou volé... Messages, emails, données en tous genres et bien sûr, photographies et vidéos : nous les accumulons chaque jour, presque sans y penser, sur nos appareils. Elles sont parfois si imposantes que trouver un disque dur avec suffisamment de mémoire pour les stocker est un défi. Et il peut être difficile de s’en séparer...

C’est ce geste d’accumulation, notamment lorsqu’il concerne des images, qui nous intéresse aujourd’hui. Beaucoup d’entre nous considèrent leurs photographies comme des archives personnelles : au même titre que les anciens dossiers médicaux et les vieux bulletins de salaire, vous avez aussi probablement une boîte à photos ou une pile d’albums quelque part, trimballée de déménagements en déménagements. Car la sacro-sainte "photo de famille" n’a bien sûr pas attendu le téléphone portable doté d’une caméra pour s’imposer : l’invention du Kodak, et avant lui la séance annuelle chez le photographe professionnel, constituaient déjà des rituels du XIXe et du XXe siècles. Avons-nous toujours archivé nos vies en temps réel, et que signifie ce geste ? Quand la photographie s’est-elle invitée dans ce processus de collecte individuel, au point d’en devenir l’axe central ?

Un processus de conscience de soi

Dans certaines classes sociales, des pratiques de collecte préexistent à l'émergence de la technique photographique. Bibelots, souvenirs, lettres, bijoux, objets précieux, albums aux contenus variés et portraits peints commencent ainsi à s'accumuler dans les intérieurs de la bourgeoisie naissante dès le milieu du XIXe siècle. C'est lorsque la photographie sur papier et à tirage multiple se perfectionne, dans les années 1850, que ces pratiques déjà anciennes vont se prolonger du côté des images photographiques. Avec l’apparition du format portrait-carte (aussi appelé portrait-carte-de-visite) de 6,2 cm sur 10,3 cm, images de soi, images des siens, et images de personnalités (écrivains, comédiennes…) vont voisiner dans des albums composés avec soin.

Mais quel sens donner à cette mise en archive de l’image, dès le XIXe siècle ? Il s’agit alors de se situer dans un groupe social - un groupe familial en l’occurrence, puisque le XIXe siècle est un moment de célébration de la famille. "Avec ces portraits individuels ou collectifs très conventionnels, un peu hors du temps, sans âge, et réalisés chez un photographe professionnel, on commémore des personnes dont les images rassemblées vont constituer le socle de la mémoire familiale", note Manuel Charpy, chargé de recherche au CNRS et spécialiste de l’histoire des cultures matérielles et visuelles. C’est qu’au même moment, par imitation et détournement des pratiques de la noblesse, une partie de la bourgeoisie va interroger sa propre généalogie. Albums de famille et arbres généalogiques sont autant de gestes autobiographiques, qui en retraçant des filiations revendiquent l’idée que chacun, quelles que soient ses origines, a le droit d’écrire son histoire et d’être fier de son extraction. Quitte à l’embellir un peu :

Cette mémoire est évidemment reconstruite, et je pense que c’est pourquoi cela fonctionne : parce que la photographie, c'est à la fois un effet de réel, et qui propose des ensembles complètement irréels. Tout le monde est beau, pose dans de beaux studios... Il y a un côté "réécriture" très fort. - Manuel Charpy

Ces pratiques d’archivage photographique débouchent immédiatement sur des expériences nouvelles et fortes. "Ces albums offrent la possibilité de se voir changer, de se voir vieillir, une expérience très forte à l’époque et encore aujourd’hui ! On va aussi pouvoir découvrir des ancêtres que l’on a pas connus. Et puis, cela devient un véritable support de transmission dans les familles", analyse Manuel Charpy. Les séances où la famille est réunie autour de l’album pour évoquer les souvenirs marquent les esprits des contemporains. Ces archives familiales, bientôt mentionnées dans les testaments, font d’ailleurs l’objet d’une attention d’autant plus soutenue qu’elles sont aussi une promesse de postérité.

Collectionner des instants

Alors que la firme Kodak a commercialisé son appareil photo de poche pliant depuis la fin du siècle précédent, ce n'est que dans les années 1920 que la photographie amateur commence à sortir du studio. La technique devenant plus légère, un nouveau type d’images familiales va commencer à être archivé, s’ajoutant aux portraits habituels : l’enregistrement des instants de vie de la famille. "Naissances, baptêmes, mariages, célébrations fixés sur le papier vont constituer autant de moments fondateurs de la famille, et la résumer en images", souligne Manuel Charpy. "Ce n'est pas tellement qu'il y a des évolutions dans la manière de constituer ces archives, c'est qu'il y a des accumulations de pratiques, et leur diffusion à travers la société". Et la fonction de ces images est si ancrée en elle qu’une fois sorties de leur contexte et du récit familial qui les entoure, elles perdent une grande partie de leur intérêt - ce que les vieux albums anonymes des étals des brocanteurs nous rappellent encore.

Qu'en est-il de ces pratiques d'archivage à l'ère numérique, quand il n'a jamais été si courant de photographier son quotidien ? Cette accumulation d'images change-t-elle de sens ? Selon Manuel Charpy, "toutes ces photographies, on les trie très peu, on les regarde très peu. Et cette expérience est en réalité assez ancienne - souvenons-nous des interminables soirées-diapos ! C'est en réalité presque le geste de photographier qui compte, plus que la photographie elle-même". Ainsi, le simple fait de se dire, et de montrer que l'on vit un moment méritant d'être archivé, suffit. Tout de suite remplacée par une autre, la durée de vie de l'image est désormais si courte qu'elle en devient secondaire : vous pourrez donc recycler ce téléphone l'esprit léger.

