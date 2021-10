Squid Games : comment la "battle royal" nous vient de la boxe anglaise

Un, deux, trois... Soleil ! Un jeu pour enfants sans conséquences ? Pas dans la série coréenne Squid Game, où bouger après le mot “soleil” a pour résultat une exécution immédiate du joueur. Dans cette série Netflix, devenue son plus gros succès en l’espace de quelques semaines, 456 participants s’affrontent dans une succession de jeux enfantins, jusqu’à ce qu’il ne reste plus qu’un seul et unique survivant. Ce procédé narratif bien identifié, qui amène avec lui son lot de tensions, d’amitiés éphémères et de trahisons, est connu sous le nom de “Battle Royale”.

Il doit cette dénomination à un film japonais éponyme : le cultissime “Battle Royale”, sorti en 2000, réalisé par Kinji Fukasaku et devenu depuis un monument de la pop culture. Depuis le long-métrage, ce principe d’une foule de personnages contraints de s’affronter jusqu’à ce que seule une personne ne survive a en effet essaimé : on le retrouve au cœur de la série de romans et de films à succès Hunger Games, et il est devenu un genre vidéoludique à part entière, surnommé BR, pour Battle Royale, qu’on retrouve dans des jeux tels Fortnite, Call of Duty Warzone ou encore Apex Legends, pour ne citer que ces itérations.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

On doit ce concept à l'écrivain japonais Kōshun Takami, auteur du roman Battle Royale paru en 1999, dont le film est tiré. L’auteur y imagine une société japonaise totalitaire dans laquelle des collégiens sont contraints de s’affronter lors d’un combat à mort sur une île, jusqu’à ce qu'il ne reste plus qu'un unique survivant. Dans une édition du roman parue en 2009, Kōshun Takami expliquait avoir eu cette idée lors d’un rêve semi-éveillé où il imaginait un professeur annoncer à ses élèves qu’ils allaient devoir s’entretuer.

Très inspiré par ce rêve, l'écrivain en discute avec quelques amis qui, tout comme lui, sont amateurs de catch. Ces derniers lui font alors remarquer qu’il est tout simplement en train de s’inspirer d’un autre concept : le Pro Wrestling Battle Royal, ou Royal Rumble.

Le "battle royal", ou les origines de la boxe

Les origines du battle royal ne sont donc pas tant à chercher dans un roman japonais que dans les sports de combat, et plus spécifiquement dans la boxe. On retrouve d’ailleurs des traces de battle royal dès le XVIIIe siècle. Des publicités vantent alors des tournois de boxe auxquels souscrivent plusieurs participants, qui s’affrontent en même temps. Si les concurrents sont bel et bien des boxeurs, les règles de l’époque, qui autorisent les mouvements de lutte, avaient certainement pour résultante des matchs assez similaires aux matchs de catch actuels.

Dans un passionnant article consacré aux origines du battle royal, le journaliste John S. Nash rappelle que les règles de la boxe sont établies en 1743 par Jack Broughton, surnommé “le père de la boxe” et qu'elles sont contemporaines du battle royal. Lors de l'ouverture de son propre amphithéâtre à Londres, sur Oxford street, l'athlète invite ainsi ses spectateurs à venir assister à un tournoi dans lequel s’affronteront huit boxeurs, et ce en même temps.

• Crédits :

Ces combats à plusieurs deviendront rapidement populaires, au point d'être qualifiées de "battle royal de Broughton” et d’inspirer des caricatures politiques.

Le "battle royal" : un sport d’esclaves

Peu à peu, la pratique s’éteint en Angleterre... mais elle s’est d’ores et déjà exportée dans les colonies américaines, et plus spécifiquement dans les Etats du sud. C’est chez les esclaves noirs que se poursuit cette pratique. Ils organisent ces matchs de boxe à des fins d’amusement, ce que l’abolitionniste noir Frederick Douglass décrira, dans son ouvrage La Vie de Frederick Douglass, un esclave américain, écrite par lui-même (1845), comme une distraction, “un des moyens les plus efficaces, entre les mains d’un esclavagiste, pour limiter le sentiment d’insurrection”. Figure des battle royal, l'esclave Tom Molineaux n'en a pas moins gagné, au début du XIXe siècle, sa liberté à force de combats... avant de partir pour l'Angleterre pour tenter de se faire un nom dans cet art martial.

• Crédits : Robert Dighton

Après la guerre civile, ces battle royal prennent une autre dimension : ils sont essentiellement pratiqués par des noirs… mais organisés par des blancs, qui les programment en ouverture d’événements sportifs. C’est, sans surprise, dans les Etats esclavagistes que ces pratiques, présentées comme des événements comiques, sont extrêmement populaires.

Les publicités pour ce type d’événements mettent souvent en avant des affrontements entre “personnes de couleurs” ou “negros” et proposent des sièges “réservés aux blancs” pour ces combats où les participants ont bien souvent les yeux bandés.

Le public est d’ailleurs devenu majoritairement blanc. Dans l’ouvrage Recreation in Springfield, Illinois, paru en 1914, Lee Franklin Hanmer et Clairence Arthur Perry racontent comment ces combats de boxe étaient orchestrés :

Ce qui était annoncé dans les journaux comme un “spectacle athlétique” a débuté par un combat de boxe battle royal entre cinq nègres. Cinq hommes costauds, nus jusqu’à la taille, sont entrés dans une arène entourée de cordes. Au coup de cloche, deux paires ont immédiatement commencé à échanger des coups. Le cinquième homme a ensuite percuté un des deux groupes, brisant ainsi la paire. [...] Peu importe à quel point un homme savait se défendre, il risquait toujours que quelqu’un arrive par derrière et lui assène un coup de poing bien senti. Quand un homme ne pouvait plus tenir le coup, il quittait le ring et le vainqueur était l'homme qui restait le plus longtemps.

• Crédits :

Si ces affrontements étaient racistes, ils offraient, paradoxalement, la possibilité de se faire un nom dans le monde de la boxe. Le premier champion du monde des poids légers, Joe Gans, s’est ainsi fait remarquer dans un battle royal à Baltimore en 1890. Un autre boxeur, Jack Johnson, enfants d’esclaves, se fait remarquer en remportant un battle royal… il sera surnommé le géant de Galveston, une fois sacré champion du monde des poids lourds noir.

Les battle royal ne déclinent que tardivement, et ce malgré la décision, à New York, de la Commission sportive d’Etat, de les bannir. La commission a beau dénoncer un “spectacle révoltant” et “un véritable mal du sport”, ces affrontements mettant en scène des noirs perdurent encore longuement, y compris au sein de l’armée américaine.

• Crédits :

En 1919, le Washington Herald publie ainsi un article intitulé “Negro Troopers enjoy battle-royal” dans lequel des engagés afro-américains s’affrontent les yeux bandés. Et le chanteur James Brown lui-même, figure du funk et de la soul music, raconte dans son autobiographie publiée en 1997 Le Parrain de la Soul, comment, alors qu’il était un adolescent, il avait lui-même été sélectionné par “des hommes blancs venus recruter des garçons noirs bagarreurs pour participer à des battle royal”. Il s'y remémore avoir participé à des combats où “on vous aveugle, vous attache une main derrière le dos, vous met un gant de boxe sur votre main libre, et on vous envoie sur un ring avec cinq autres gamins dans le même état. Vous envoyez un coup à tout ce qui semble bouger, et le dernier encore debout à la fin est déclaré vainqueur”. La scène est d'ailleurs portée à l'écran dans le biopic Get on Up :

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Les battle royal vont perdurer jusqu’au début des années 60. Si ces combats ne mettent pas toujours en scène des boxeurs noirs, ces derniers y sont surreprésentés. Ce n’est pas un hasard si dans son roman Homme invisible, pour qui chantes-tu ?, qui interroge la condition des noirs aux Etats-Unis, l’écrivain noir Ralph Ellison ouvre avec une scène de battle royal entre jeunes afro-américains, sous les cris de spectateurs blancs : symboliquement, le héros du roman devra remporter un combat contre ses pairs, les yeux bandés, pour être autorisé à exprimer sa pensée à des hommes blancs.

De la boxe au catch

La fin de la ségrégation aux Etats-Unis, au cours des années 1960, marque heureusement un coup d’arrêt définitif aux combats de boxe exploitant de jeunes noirs, dont les prouesses n'étaient souvent récompensées que de quelques dollars.

L’histoire des battle royal aurait pu s’arrêter là si, à partir des années 1930, le catch n’était pas apparu. En imitant la lutte professionnelle à des fins de divertissement, le catch s’approprie le principe du battle royal. Mieux, là où la boxe utilise ce format comme simple divertissement - souvent raciste - précédant les véritables matchs de boxe, le catch lui accorde une place de choix et en fait une de ses principales attractions… qui subsiste encore aujourd’hui ! Il en existe même une vingtaine de variations, du Battle bowl au Casino Battle Royal.

Loin de souffrir de la triste réputation du battle royal en boxe, sa version catch est au contraire extrêmement populaire. Au point d’avoir inspiré un roman japonais… puis un film et une multitude d'œuvres qui viendront s'inscrire au panthéon de la pop culture. Ne reste plus, peut-être, qu’à créer une série où des boxeurs blancs iront s’affronter sur une île et s’entretuer en jouant à la marelle. Histoire de boucler la boucle.