Suppression des directeurs d'école : un trait sur une mémoire de papier et des vigies locales ?

Selon le texte de loi adopté en première lecture à l’Assemblée nationale le 19 février, qui arrivera bientôt au Sénat, l'organisation des écoles primaires devrait se trouver bientôt passablement remaniée. Pour l’instant, les écoles s’auto-gèrent collectivement : la personne en direction n’a en réalité aucune fonction hiérarchique sur ses collègues enseignants. Même s'il incarne souvent l'école à l'échelle du quartier ou du village. Voté tel quel, le texte modifiera en particulier la fonction de directeur ou de directrice d’école, comme Jean-Michel Blanquer l'avait annoncé dès le 12 novembre 2018 : des “établissements publics des savoirs fondamentaux” regrouperont sur le terrain plusieurs écoles primaires sous un collège, en mutualisant plusieurs services... et notamment les fonctions de direction.

L’idée de réformer le statut des directeurs d’école est loin d’être toute neuve (dans le passé, des gouvernements souvent classés à droite, ont plusieurs fois planché sur la question sans déboucher). Cette réforme, perçue comme un tour de vis centralisatrice par ses opposants, prend à rebours ceux qui demandaient que le temps passé et, surtout, le surcroît de responsabilités mieux reconnues par leur employeur. Or le rôle social des directeurs d'école a en fait toute une histoire, très documentée, et tangible, palpable quand on fouille aujourd'hui dans les archives des départements français.

En effet, sous la IIIe République, l’Etat a régulièrement fait appel aux instituteurs pour raconter la France. Et tout particulièrement, aux directeurs d'école, dont il a souvent fait ses relais.

Longtemps et dans bien des régions, les directeurs d’école ont en effet campé, parfois avec zèle (et parfois moins docilement), la fonction d’érudits locaux. En particulier là où le niveau d’éducation dépassait rarement le certificat d’études - dans le meilleur des cas : l’examen était accessible à 11 ans révolus mais la loi de Jules Ferry du 28 mars 1882 instaurait l’obligation scolaire “pour tous les enfants français ou étrangers résidant en France” seulement jusqu’à 13 ans jusqu’en 1936, puis de 14 ans. C’est seulement en janvier 1959 que la France décide que les adolescents sont tenus d’étudier jusqu’à 16 ans, à l'issue d'une série de révolutions dont vous pouvez retrouver le feuilleton dans la presse sur le site Retronews de la BNF.

A ces érudits, la charge de rédiger des monographies communales qui brassaient l’histoire, la géographie et l’économie locale, le maillage institutionnel et les caractéristiques de la population du cru. A quoi s'ajoutaient les résultats scolaires voire l'état des bâtiments publics. Il s’agissait généralement d’une commande émanant du ministère de l’Education, qui exigeait cette documentation par voie de directive. Les premières remontent au milieu du XIXe siècle, mais on remarque qu’à l’approche de l’Exposition universelle, davantage de monographies pourraient avoir été commandées.

74 pages pour un village de 159 habitants

En décembre 1898, toutes les écoles primaires françaises ont ainsi été systématiquement sollicitées pour participer à l’exposition que montera sur son stand le ministère de l’Instruction publique, dans le cadre de l’exposition universelle de 1900, à Paris. Aux archives de Seine-et-Marne, au sud-est de Paris, on découvre par exemple qu’il existe pas moins de 469 études rédigées par des instituteurs seine-et-marnais pour les Expositions universelles de 1889 et 1900. Elles sont toutes intégralement consultables en ligne, et souvent riches en informations sur les maladies constatées dans le coin.

Au chapitre de l’histoire locale, on poussait les enseignants à raconter le destin des sommités locales. Au passage, le plan du topo (imposé par Paris, comme le format du manuscrit, 27 x 38 cm) prévoyait aussi une entrée consacrée à l’état des bâtiments scolaires. Les historiens estiment que ces monographies furent très inégales. Mais à Courcelles-sur-Viosne, dans le département de la Seine-et-Oise (aujourd’hui le Val-d’Oise), un moine-soldat de la IIIe République a décrit son village sur 74 pages… pour 159 habitants au recensement de 1896. Sur le site des archives départementales du Val-d’Oise, l’archiviste qui s’est chargé de documenter cette monographie et toutes celles du département note ceci :

Si l'histoire locale rapportée peut parfois être sujette à caution, les descriptions géographiques contiennent des renseignements intéressants sur l'environnement des communes et des activités humaines à l'aube du XXe siècle. Les monographies sont souvent illustrées de cartes, de dessins, de photographies, de plans (école notamment) conférant à l'ensemble de la collection une valeur patrimoniale et historique certaine.

300 francs par an, et un conscrit sur cinq qui ne sait pas signer

Ces monographies d’instituteurs ne sont pas aussi passionnantes les unes que les autres. Leur intérêt disparate tient à l’habileté de l’enseignant à écrire dans un cadre un peu rigide (souvent, même le plan était imposé) mais évidemment aussi à la richesse à glaner sur place. Certains ont mis à profit les archives déjà accumulées à l'époque ; d’autres ont renseigné plus en détail une foule d’informations sur le rapport à l’argent, qui se révèlent aujourd’hui primordiales pour le travail des historiens qui voudraient saisir la vie quotidienne des classes populaires en ville ou à la campagne. A Lignières-la-Doucelle, en Mayenne (761 habitants aujourd’hui mais 2,5 fois plus en 1886), on apprend sous la plume du directeur de l’école en 1889, qui était aussi secrétaire de mairie et tenait les registres du Conseil municipal, que

27 maisons sont de plain pied, 102 ont un étage et seulement une, deux étages

les ouvriers agricoles sont payés 300 francs par an, nourris, à raison de 12 heures de travail par jour

un conscrit sur cinq déclare ne pas savoir signer “voire même lire”, précise l’enseignant

et aussi qu’on meurt en moyenne à 43 ans dans ce village mayennais.

Parfois, les archives numérisées racontent une série d’impasses administratives qui disent aussi quelque chose du rapport à l'Etat (en creux). Ainsi, le 5 juillet 1919, la Grande guerre achevée, l’inspecteur d’académie des Côtes du Nord s’adresses aux directeur d’écoles : sur ordre du préfet, représentant de l’Etat, il souhaite récupérer les notices communales tenues durant plus de quatre années de guerre dans son académie. Ces notes avaient été demandées aux écoles par une circulaire de 1914 pour “toute la durée de la guerre”.

A Guingamp, son interlocuteur ne s’embarrasse même pas d’un nouveau courrier : dix jours plus tard, il annote simplement la lettre de l’inspecteur d’académie, en haut à gauche, d’un bref mot à la mine rouge : “Je ne connais aucun inst. [le mot est écrit en abrégé] de ma circonscription qui ait dressé des notes communales pendant la guerre.” Circulez, rien à voir. D’autres se montreront plus volubiles : dans le même département, à Saint-Jacut-de-la-Mer, à une grosse heure de route sur la côte en roulant vers Saint-Malo, huit pages ont été remplies d’une écriture appliquée par celui qui signe “l’instituteur public”.

On y apprend qu’un ancien couvent faisant office d’hôtel à la belle saison a été réquisitionné comme hôpital, que le village s’est retrouvé sans ressources une fois les hommes, tous pêcheurs, partis à la guerre. Et on découvre aussi le sort des “enfants de la commune qui ont combattu pour la patrie” : “la plupart ont été versés dans la Marine”, et “une trentaine sont morts au champ d’honneur” - suit une liste de noms, et aussi ceux qui sont proposés pour la Légion d’honneur. Pour chacun, des informations précises permettent de recouper avec les registres de l’état civil, et d’enrichir une connaissance fine des mondes ruraux de bord de mer sous la IIIe République.

Car les directeurs d’école n’incarnaient pas seulement cette mémoire de papier, à mi-chemin entre le Guide Michelin et l’INSEE, alors que jusqu’à Alfred Sauvy dans les années 20, la France peinera à stabiliser une science statistique sortie des limbes en 1801 sous la houlette du ministre de l’Intérieur Jean-Baptiste Chaptal. Ces directeurs d’école n’étaient pas uniquement chargés de faire remonter quelques chiffres et de décrire le bocage ou la plaine. Ils campaient aussi localement un visage de l’Etat plus familier, plus incarné… et particulièrement bien renseigné sur les habitants de leur village. Connaissant par exemple finement les populations en âge d’être scolarisées, et leurs aînés, ils étaient aussi une source d’information. En un mot, le visage humain d’un Etat en cours de consolidation. Toutes ces archives sont aujourd’hui conservées dans chaque département, et souvent numérisées, accessibles à tous.

