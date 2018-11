Sur Pétain, Emmanuel Macron dans les pas du général de Gaulle

"Une mauvaise polémique". Voilà comment le porte-parole de l'Elysée, Benjamin Griveaux, a qualifié la controverse suite aux propos d'Emmanuel Macron concernant le maréchal Pétain. En pleine "itinérance mémorielle" sur les traces de la Grande guerre, à Charleville-Mézières, le président de la République a jugé "légitime" de rendre hommage samedi aux Invalides, au maréchal Pétain, un "grand soldat" malgré "des choix funestes", selon ses propres mots.

Le Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif) s'est dit "choqué" par les propos du président Emmanuel Macron. "La seule chose que nous retiendrons de Pétain, c’est qu’il a été, au nom du peuple français, frappé d’indignité nationale lors de son procès en juillet 1945", a déclaré le président de l’organisation, Francis Kalifat, cité dans un communiqué.

Malgré la collaboration avec Hitler et le régime de Vichy, le général de Gaulle gardait une forme de respect pour le maréchal Pétain. L'émission La Compagnie des auteurs, diffusée ce jeudi, dédiée aux Mémoires de guerre du général de Gaulle, revient sur la relation entre les deux hommes. Dans le tome 1, de Gaulle dresse le portrait de cet homme qu'il a côtoyé, en sondant ses motivations profondes. Un texte emprunt de nostalgie et d'admiration pour le chef militaire qu'était le maréchal Pétain, tout en constatant son naufrage :

Quel courant l’entraînait et vers quelle fatale destinée, toute la carrière de cet homme d'exception avait été un long effort de refoulement. (...) La gloire militaire lui avait jadis prodigué ses caresses amères. Mais elle ne l'avait pas comblé. Et voici que, tout à coup, dans l'extrême hiver de sa vie, les événements offraient à ses dons et à son orgueil, l'occasion tant attendue de s'épanouir sans limite. A une occasion, c'est qu'il accepta le désastre comme pavois de son élévation et le décora de sa gloire. Malgré tout, je suis convaincu qu'en d'autres temps, le maréchal Pétain n'aurait pas consenti à revêtir la pourpre dans l'abandon national. Je suis sûr, en tout cas, qu’aussi longtemps qu’il fut lui-même, il eût repris la route de la guerre dès qu’il put voir qu’il s’était trompé, que la victoire demeurait possible, que la France y aurait sa part. Mais, hélas ! Les années, par-dessous l’enveloppe, avaient rongé son caractère. L’âge le livrait aux manœuvres de gens habiles à se couvrir de sa majestueuse lassitude. La vieillesse est un naufrage. Pour que rien ne nous fût épargné, la vieillesse du maréchal Pétain allait s’identifier avec le naufrage de la France. [Tome 1, L'Appel, Mémoires de guerre. Charles de Gaulle.]