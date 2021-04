Sur TikTok, viraliser la danse pour conjurer la crise

Une cuisine tout ce qu’il y a de plus banal en arrière-plan, un cadrage serré, un look décontracté, une musique entraînante, un sourire : tout est prêt. Une seconde plus tard, les corps se réveillent, les mouvements commencent à s’enchaîner, une parenthèse s’ouvre dans la monotonie du quotidien. Les vidéos de danse sont un incontournable des réseaux sociaux : on danse sur Instagram, sur Facebook, sur Youtube, et bien sûr on danse sur Tiktok - la plateforme s’en est fait une spécialité. Elles sont regardées, partagées, imitées, certaines chorégraphies devenant de véritables phénomènes de société et se répondant d'un continent à l'autre.

Le succès plus grand encore de ces vidéos depuis la crise sanitaire interroge, d'autant que le phénomène n'est pas isolé. Mamma Mia !, La La Land, A Star is Born, Hamilton cartonnent ou ont cartonné au box-office, quand côté séries teenage, on donne l'impression de danser partout, tout le temps. Pourquoi cette soudaine envie de voir les gens danser quand le monde va si mal ? La réponse pourrait se trouver du côté des comédies musicales, genre popularisé par la crise de 1929 et particulièrement florissant en temps de troubles ; ou même du côté des danses macabres, un thème artistique devenu omniprésent suite à la peste noire et à la guerre de Cent ans.

Une société unie dans un même élan (morbide)

Le célèbre motif iconographique de la danse macabre se popularise en effet au Moyen Âge, alors que les famines, les guerres, et les épidémies de peste ravagent l'Europe. Reprises de thèmes préexistants, comme celui du "Dit des trois morts et des trois vifs" ou de celui du Triomphe de la mort, ces représentations figurent toutes les composantes ou presque de la société médiévale, princes, nobles, membres du clergé, mais aussi enfants, étudiants, paysans, charpentiers... unies dans une même danse avec les morts, incarnés par des squelettes. Très présent au Moyen Âge, ce motif connaîtra une grande postérité, jusqu'à influencer le cinéma si l'on pense à La Règle du jeu de Jean Renoir ou au clip vidéo du morceau Thriller de Michael Jackson.

Pourquoi ce succès d'un motif qui incorpore la danse, parmi les nombreuses thématiques picturales qui illustrent la mort au Moyen Âge ? Pierre-Olivier Dittmar, historien et maître de conférences à l’École des hautes études en sciences sociales, insiste en premier lieu sur l'omniprésence de la danse dans la société médiévale : "La danse est partout au Moyen Âge, tout est dansé, même les processions religieuses. C’est une des formes artistiques les plus partagées". Rien de surprenant dès lors à ce que la danse s'invite aussi dans les gravures, peintures et autres compositions murales, y compris dans les églises. Surtout, la danse macabre a vocation à représenter l'ensemble du corps social, ce que ne font pas les autres motifs iconographiques alors en vogue : "Ces images ont la double fonction de mettre en valeur les statuts sociaux, en les rendant reconnaissables et bien distincts les uns des autres, et en même temps, en les mettant sur le même plan, de niveler les hiérarchies existantes. L'image de la danse créé ce sentiment d’une communauté de destins : c'est un message social d’égalité devant la mort". Frappées par de nombreux fléaux, les sociétés s'interrogent ainsi sur leurs structures et leurs devenirs.

Euphoriser et exorciser le quotidien

Plus près de nous, le genre cinématographique de la comédie musicale a aussi connu un grand succès dans les périodes de doutes et de crise - en tout premier lieu, lors de la Grande Dépression de 1929, ou lors de la Seconde Guerre mondiale. Là encore, il ne s'agit pas de dire que les crises seraient des moments particulièrement créatifs : la comédie musicale était déjà plébiscitée en tant que genre théâtral populaire bien avant le krach boursier. "Le début des années 1930 voit pourtant coïncider l'émergence du cinéma sonore et un goût prononcé pour ces films musicaux et le monde quasi utopiste qu'ils mettent en scène", souligne le critique de cinéma N.T. Binh. Imaginaire, divertissement, évasion : l'objectif est alors d'ouvrir une parenthèse enchantée dans le quotidien, tout en invitant le spectacle à résonner avec l'imaginaire des contemporains, et les préoccupations qui les habitent.

Ici encore, surtout, c'est la dimension sociale de la danse qui influe sur son succès. "On peut noter une chose frappante dans les grands succès des comédies musicales de la fin des années 1920 et du début des années 1930 : les artistes qui ont plus de succès sont ceux auxquels les spectateurs peuvent s'identifier", souligne N.T. Binh. "Ces artistes ne sont pas des chanteurs d'opéra, mais des crooners, dont les voix sont celles de tout le monde : ils sont plébiscités avec l'idée que l'on va pouvoir ensuite chanter, danser aussi bien qu'eux. C'est une proximité que ne donnait pas le ballet classique ou l'opéra". Cet effet est d'ailleurs décuplé par la popularité des moyens de reproduction : disques, radios, partitions vont permettre de s'approprier ce que l'on voit sur scène et à l'écran, et de faire de la comédie musicale cinématographique un phénomène de masse.

Peut-on pour autant établir un lien entre la vogue des comédies musicales et la frénésie TikTok ? "Aujourd'hui, il est vrai que ce phénomène s'est déplacé, et d'autant plus avec la crise sanitaire, sur les réseaux sociaux", analyse N.T. Binh. "Mais si la forme change, le phénomène reste le même : lorsque vous êtes entravé, déprimé ou triste, vous avez la possibilité soit de nier ces sentiments négatifs à travers un optimisme qui peut être véhiculé par l'expression du corps et de la voix ; soit de le surmonter, voire de l'assumer. À partir du moment où l'on peut chanter ou danser sa tristesse, l'expression exorcise ces sentiments négatifs et permet de les partager. Il y a une forme de solidarité à pouvoir partager ces moments là, à pouvoir se montrer et regarder les autres". La danse et sa viralisation par l'image permettent ainsi de ne pas ressasser son mal-être, et de dépasser le sentiment d'impuissance en l'exprimant. Une attitude d'autant plus facilité aujourd'hui, souligne N.T. Binh, que depuis l'arrivée du walkman et la généralisation de l'écouteur, les jeunes générations sont habituées à mêler musique et quotidien, danse et émotion.

