Surmenage, burn-out : histoire d'une idée

Quelles leçons le surmené d’aujourd‘hui pourrait recevoir du surmené d’hier ? L'historien du corps et des perceptions Georges Vigarello travaille actuellement à un ouvrage consacré à l'histoire du surmenage et du burn-out. Il déconstruit l'évolution de l'individu qui se joue dans le rapport actuel au burn-out.

La préhistoire du surmenage

Georges Vigarello : "Les symptômes de fatigue ont toujours connu des dispositifs extrêmes voire des morts de fatigue, des sortes d’accumulation de travaux qui sont autant des travaux physiques que des travaux intellectuels. Par exemple dans Saint-Simon vous trouvez parfaitement des ministres épuisés, qui peuvent mourir à la tâche. L’homme de robe du XVIIe siècle, l’avocat, on le voit très bien dans un passage de La Bruyère, c’est celui qui est en mesure de montrer qu’il est occupé par rapport aux autres donc il se différencie et du coup effectivement il se valorise."

Le premier surmenage du XIXe siècle

"La première occurrence du surmenage, c’est au début de la 2e moitié du XIXe siècle. Aux environs des années 1860-1870, la société s’est considérablement accélérée.

Brusquement les individus sont confrontés à une vitesse croissance, à une nécessité de concurrence de plus en plus forte, "struggle for life". Et à ce moment-là, il faut être attentif au concurrent, il faut essayer de le déborder, de dire plus de dire mieux donc là il y a quelque chose qui est de l’ordre de l’urgence.

Il y a un troisième point qui est lié mais qui est quand même spécifique c’est une considérable accumulation d’informations et de savoirs. Et alors vous commencez à avoir des auteurs qui vous disent : "mais comment peut-on lire la presse en restant serein ?""

Le burn-out actuel : ce qui a changé

"Aujourd’hui aussi le mot reste mais il s’est adjoint d’autres mots : le stress, le burn-out, etc… ça s’est complexifié dans la façon même de faire fonctionner le vocabulaire.

Nous sommes face à des problèmes d’accélération, d’ubicuité, de surcharge. Simplement les surcharges aujourd’hui ne sont pas les mêmes. C’est pas des surcharges de cumul et d’excitation ce n’est pas simplement la stimulation c’est le fait que nous sommes face à des flux informationnels et qui c’est vrai ont tendance à nous déborder.

La deuxième considération c’est que la question de fragilité n’est pas la même. Autrement dit, la fragilité ancienne c’est une sorte de vulnérabilité nerveuse, la fragilité d’aujourd’hui c’est une vulnérabilité psychologique qui pose la question beaucoup plus profonde la question de l’identité, la question de la manière dont les individus peuvent assumer sur le mode psychologique les contraintes auxquelles ils sont confrontés et à ce moment-là la plainte n’est pas la même.

Autrement dit il y a une revendication aujourd’hui qui est beaucoup plus forte et qui est une revendication d’individualisation, d’affirmation personnelle et c’est face à l’affirmation personnelle que cet excès fait problème, du coup le profil du surmené n’est plus le même et la plainte du surmené n’est pas la même.

Le surmené d’hier par exemple est soigné avec des systèmes qui sont ceux du thermalisme, qui sont liés à la réassurance, les procédures d’auto suggestion : réassurez-vous, affirmez-vous etc.. et dans une certaine mesure détendez-vous.

Mais le surmené d’aujourd’hui, c’est "ne subissez pas, changez et protégez votre propre identité". Ce qui n’est pas vraiment la même chose. Ce n’est pas "recherchez à vous détendre", c’est "reconstruisez-vous", sur le mode de votre propre affirmation et sur le mode de votre propre identité.

C’est une immense conquête par rapport à la fin XIXe siècle, c’est la conquête de l’individualisme. C’est un individualisme qui est beaucoup plus exigeant, beaucoup plus profond, et qui dans une certaine mesure attend une construction beaucoup plus élaborée que celle qui existait auparavant. Au fond il y a un univers psychologique qui s’est constitué et qui n’existait pas.

C’est par exemple en terme physique les raids. C’est se proposer un défi qui est tel que à travers lui on arrive à aller au plus loin de soi-même et en allant au plus loin on trouve des formes nouvelles d’affirmation. La tradition c’était cherchez en vous-même ce qui vous permet d’aller au plus loin, de mieux vous connaître, la transcendance etc… Là c’est chercher en vous-même mais à travers des expériences physiques et corporelles à travers des exigences, des défis, lancez-vous des défis. C’est au fond à travers le surmenage de trouver des modes nouveau d’affirmation.

Et c’est ça qui conduit au burn-out aujourd’hui c’est le fait de ne plus pouvoir assumer sa propre identité. Et l’exigence de l’identité aujourd’hui est infiniment plus forte, c’est ce qui rend beaucoup plus douloureux ces situations de domination qui étaient dans une certaine mesure traditionnellement supportées parce que au fond la hiérarchisation était plus acceptée qu’elle ne l’est aujourd’hui alors qu’aujourd‘hui ce qui est beaucoup moins accepté ce sont les systèmes de domination, de harcèlement, les systèmes qui conduisent à une diminution de soi."