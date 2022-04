Tanis, ou la Pompéi des dinosaures

"C'est un gigantesque muséum d'histoire naturelle à ciel ouvert", s'enthousiasme le paléontologue Robert DePalma. Dans le Dakota, au nord de la formation de Hell Creek, l'emplacement exact du site archéologique de Tanis est soigneusement tenu secret. Depuis 2012, des paléontologues s'y affairent pour dégager la terre et révéler au grand jour des fossiles préservés là depuis plus de 66 millions d'années.

Tanis, le Graal des paléontologues ?

"Tout ce qui se trouve ici a été englouti instantanément, comme les corps de Pompéi", témoigne Robert DePalma, le paléontologue en charge de la mission, dans un documentaire co-produit par France Télévisions et la BBC et qui sera diffusé sur France 5 le jeudi 5 mai prochain. Filmé pendant trois ans, les paléontologues dévoilent dans ce film les résultats de leur recherche à Tanis, un site de fouilles qui était autrefois une berge sablonneuse située au bord d'une large rivière.

Sur place, Robert DePalma et son équipe ont réalisé plusieurs découvertes significatives. Non seulement ils ont mis la main sur de la peau de tricératops extrêmement bien conservée, sur laquelle il est possible d'observer la forme des écailles et des variations de couleur, mais ils ont également déterré un œuf de ptérosaure, un reptile volant. Il s'agit d'une occasion inespérée d'étudier l'évolution biologique de cet animal d'autant plus méconnu qu'il existe très peu de fossiles complets.

Si ces fossiles sont, d'ores et déjà, des apports de taille au champ de la paléontologie, Tanis pourrait bien s'avérer être le Graal de cette discipline. Le site de fouilles pourrait confirmer la théorie la plus largement admise pour expliquer la disparition des dinosaures à ce jour : il y a 66 millions d'années, un astéroïde d'une dizaine de kilomètres aurait frappé la Terre au point d'impact de Chicxulub, dans la péninsule du Yucatan, au Mexique, mettant fin à l'ère des dinosaures.

En analysant les données à Tanis, les chercheurs pensent avoir trouvé là un endroit qui a été enseveli dans les quelques heures qui ont suivi l'impact. Sur le site de fouilles, le sol est ainsi constitué de sédiments qui ont été déposés là de manière rapide, et ont créé une couche de plus d'un mètre de hauteur extrêmement friable.

Pourtant, le site de fouilles est situé à plus de 3 000 kilomètres du point d'impact de l'astéroïde qui, il y a 66 millions d'années, a pulvérisé tout ce qui se trouvait dans un rayon de 1 500 kilomètres, déclenchant des vents de plus de 1 000 km/h et des méga tsunamis de plus d'1,5 km de hauteur. A Tanis, bien loin de là, les conséquences de ce cataclysme ne sont pas ressenties immédiatement mais, comme l'expliquent les paléontologues, deux phénomènes viennent troubler la quiétude de ses berges sablonneuses.

Tout d'abord, en se désintégrant, l'astéroïde a projeté dans les airs et jusque dans l'espace plus de 3 000 milliards de tonnes de roche en fusion. Quelques minutes plus tard, ces dernières ont commencé à retomber sur Terre sous forme de petites sphères chauffées à blanc, qui sont venus réchauffer l'atmosphère et provoquer des incendies. Les paléontologues ont retrouvé ces billes, nommées des sphérules, en quantité sur le site de Tanis. Mais au fil du temps, ces dernières sont devenus de l'argile. Certaines sont cependant retombées dans de la résine, qui s'est depuis transformé en ambre. Les adeptes de Jurassic Park sont familier du procédé : en retrouvant des sphérules dans de la résine fossilisée, les scientifiques ont pu les faire analyser en laboratoire. Le verdict ? Leur signature chimique est identique à celle du météore de Chicxulub, ce qui prouve qu'il s'agit bel et bien de fragments de l'astéroïde.

Cette découverte est indispensable pour établir une chronologie des événements, car les paléontologues ont également trouvé nombre de ces sphérules dans les branchies de poissons à spatule fossilisés, ce qui prouve que les poissons étaient bien vivants au moment de l'impact, qu'ils ont respiré les ces petits billes tombées dans l'eau, avant de décéder peu de temps après.

Les poissons fossilisés ont en effet été retrouvés enchevêtrés au cœur d'un amas de végétaux et de plantes. Cette disposition suggère qu'ils ont été violemment emportés par un courant, avant d'être enfouis sous une épaisse couche de sédiments. Une autre des découvertes de Tanis, une tortue fossilisée, retrouvée empalée de part en part par une branche, tend à confirmer l'hypothèse de courants soudains et extrêmement violents.

Pour les paléontologues, les ondes sismiques qui ont été provoquées par l'impact auraient créé des remous suffisamment importants pour provoquer plusieurs crues successives, hautes d'une dizaine de mètres de haut, qui auraient tout englouti sur leur passage.

Une patte de dinosaure retrouvée

Pour l'équipe de chercheurs, la plus incroyable mise au jour reste cependant la jambe d'un dinosaure au cœur de ce même amas de poissons et de végétaux. En très bon état, elle appartenait probablement à un thescelosaure, un petit herbivore bipède qui vivait le long des cours d'eau et aurait pu être arrachée au pauvre animal par la violence des courants.

Si cette découverte est validée par les pairs des paléontologues, elle pourrait bien mettre fin à un débat qui anime la communauté scientifique depuis de nombreuses années : les dinosaures ont-ils été tués par l'astéroïde, ou bien avaient-ils déjà disparu ?

La réponse à cette question est d'autant plus attendue qu'en 2019, Robert DePalma et son équipe avaient déjà annoncé en partie leurs découvertes dans les médias traditionnels, s'en s'être embarrassés de publier les études scientifiques censées valider le bien fondé de leurs recherches. Ce comportement avait alors rendu la communauté scientifique assez méfiante.

Pour palier cet écueil, la BBC, à l'origine du documentaire, a fait étudier les découvertes de l'équipe de chercheurs par d'autres paléontologues. "Nous n'avions aucune trace antérieure de l'apparence de la peau d'un thescelosaure, assure ainsi le professeur Paul Barret, paléontologue au Museum d'histoire naturelle de Londres. Il semble que l'animal a eu la patte arrachée très rapidement. Il n'y a aucune trace de maladie ou de pathologie sur la jambe, il n'y a aucune trace non plus de morsure ou de morceaux manquants. La meilleure idée que nous ayons est qu'il s'agit d'un animal qui est mort plus ou moins instantanément."

Pour être certain du bien fondé de cette théorie, il faudra néanmoins attendre de plus amples analyses. Mais de l'avis même de la communauté scientifiques, l’œuf de ptérosaure et les sphérules trouvées dans les branchies des poissons fossilisées consistent d'ores et déjà, en elles-mêmes, en d'incroyables découvertes permettant de mieux comprendre la fin de l'ère du Crétacé.