Thomas Cook, précurseur des voyages organisés et du tourisme de masse

Si son nom est associé aux voyages organisés et au tourisme de masse, l’histoire de Thomas Cook est avant tout celle d’un prêcheur voulant détourner les fidèles de l’alcool. Une démarche dans laquelle le voyage était considéré comme un instrument d’émancipation et d’éducation des classes moyennes.

Un train contre l'alcool

1841. Les lignes de chemins de fer destinées au transport de personnes se développent en Grande-Bretagne et le prix des trajets, fussent-ils courts, est exorbitant. Un problème auquel se retrouve confronté Thomas Cook, missionnaire baptiste dont l'une des missions est de prêcher l'abstinence. Pour transporter le maximum de personnes de Leicester à Loughborough, un trajet de 19 kilomètres dans la région des Midlands de l'est, et pour obtenir un rabais de la compagnie ferroviaire gérant ce tronçon, Thomas Cook va appliquer une règle qui restera le moteur du tourisme de masse : une baisse de prix en échange d'un taux de remplissage des trains conséquent.

De sa toute première excursion en tant qu'organisateur, Thomas Cook ne tire pas de bénéfice. Le premier voyage commercial intervient en 1845 et consiste à rallier Liverpool au nord-ouest depuis Leicester, soit 170 kilomètres. Un voyage en train qu'il est possible d'effectuer en première ou seconde classe et qui s'accompagne d'un carnet sur le voyage et les villes traversées.

Par la suite, Thomas Cook n'a de cesse de proposer des destinations de plus en plus lointaines. Il transporte 350 passagers jusqu'en Ecosse, en 1846, par train puis bateau à vapeur. A la fin de l'année 1850, s'ajoutent le Pays de Galles et l'Irlande. Il compte alors appliquer cette même organisation à l'Europe, aux États-Unis et à la Palestine pour les voyageurs, mais ce projet est mis entre parenthèses le temps d'organiser le transport de visiteurs des régions du nord de la Grande Bretagne à l'Exposition universelle de 1851 à Londres. Le voyagiste évoque le chiffre de 150 000 personnes transportées.

• Crédits : Universal Heritage Archive / Ullstein bild Dtl. - Getty

Repousser les frontières

En 1855, l'Exposition universelle est organisée à Paris et sera l'occasion pour Thomas Cook de proposer une excursion vers le continent. A défaut d'obtenir la permission de naviguer jusqu'à un port français, mais seulement pour Anvers (Belgique), il transforme le voyage en boucle qui permettra aux voyageurs de visiter d'abord Cologne (Allemagne) puis Strasbourg avant de rejoindre Paris.

Thomas Cook n'est pas le premier excursionniste à proposer un voyage pour la France. Sept ans avant lui, Henry Gaze proposait déjà le voyage. Les deux voyagistes se disputent le marché, jusqu'à la mort de Gaze en 1894 et la faillite de sa société en 1903.

Ces années de concurrence n'empêchent pas Thomas Cook d'ouvrir des agences de voyages, dans sa région puis à Londres en 1865, une année qui marque le premier voyage transatlantique du voyagiste. Tout est fait pour faciliter le voyage des clients. En 1868, Thomas Cook propose les premiers coupons, acceptés par des hôtels affiliés et qui évitent de transporter de grosses sommes d'argent. Une autre forme de coupons, ancêtre des chèques de voyage ("traveller's cheque") voit le jour en 1874.

• Crédits : Hulton Archive / Buyenlarge - Getty

La diversification et la massification du tourisme

Les destinations (Palestine, Égypte, Afrique…) et les modes de transports, tel que l'avion au début des années 1920, étoffent le catalogue de Thomas Cook, qui s'impose comme le premier organisateur de voyage britannique, à grands renforts de publicités et d'éditions de gazette sur la thématique du voyage.

Thomas Cook meurt en 1892, un an seulement après avoir célébré le 50e anniversaire de son premier voyage organisé.

Son fils puis ses petits-enfants reprendront l'entreprise jusqu'à sa vente en 1928 à la Compagnie Internationale des Wagons-Lits et des Grands Express Européens. S'en suivront une nationalisation, une privatisation, puis une succession de fusions et de rachats. Thomas Cook passant dans l'escarcelle d'acteurs divers : chemins de fer, banques… la société a transporté plus d'un million de Britanniques en 1950, principalement en France, en Italie, en Suisse et en Espagne.

Le développement et la diversification se poursuivent au gré des cycles économiques et des avancées sociales, au premier rang desquelles les congés payés qui achèveront de massifier le tourisme. Un modèle économique et environnemental questionné puis bousculé par les nouveaux modes d'organisation des vacances. Thomas Cook aura exploré le secteur des services financiers, du transport aérien (Thomas Cook Airlines).

La place prise est telle que sa liquidation judiciaire provoque la mise en place d'un dispositif exceptionnel de rapatriement de dizaines de milliers de voyageurs britanniques et d'autres nationalités. Le plus important depuis la Seconde Guerre mondiale et dont le coût dépasse largement les 100 millions d'euros.

À ÉCOUTER AUSSI Réécouter Faillite de Thomas Cook : faut-il redouter un effet domino ? 12 min Journal de 7 h Faillite de Thomas Cook : faut-il redouter un effet domino ?