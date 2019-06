Tiananmen : pourquoi le printemps de Pékin a échoué

Feng Cong-de était l’un des principaux leaders étudiants de Tiananmen en 1989. Un de ceux et celles qui ont demandé pendant sept semaines sur cette place la fin de la corruption et davantage de démocratie. De Taïwan – il est désormais réfugié aux Etats-Unis –, il analyse les raisons de l’échec du « printemps de Pékin ».

Pourquoi le 4 juin s’est-il terminé brutalement ? Parce qu’on n’a jamais pensé à renverser le pouvoir. Donc on ne pouvait pas réussir. Pourtant, on en a eu l’occasion ! Mais on s’est fait laver le cerveau. Le Parti communiste continue aujourd’hui à contrôler les jeunes comme ça. Je dis aux jeunes de faire attention à ne pas reproduire les mêmes erreurs que nous dans leur combat.