Tirage au sort, la moins mauvaise des loteries ?

Alors que les inscriptions en fac s'achèvent ce soir pour les futurs bacheliers, la question du tirage au sort dans les filières saturées revient. Mal vu en France depuis 1848, le tirage au sort est pourtant très ancien. Décryptage avec Yves Sintomer et des archives radiophoniques.

L’annonce fin avril d’une circulaire encadrant le tirage au sort des candidats à l’entrée de certaines facs a relancé la polémique. Ce n’est pas la première fois que l’idée d’un tri par l’aléa à l’admission en fac soulève un tollé : dans la pratique, certaines filières le font déjà, en particulier ces filières qu’on dit “en tension”, c’est-à-dire saturées. Et ce n’est sans doute pas le point final au débat sur le tirage au sort comme méthode de sélection des bacheliers puisque cette circulaire a beau encadrer l’usage, il reste contestable d’un point de vue juridique. Par le passé, le conseil d’Etat a ainsi eu à juger de plusieurs dizaines de cas après que des candidats éconduits l’ont saisi.

Parmi les filières susceptibles d’organiser un tirage au sort lorsque plus de candidats se présentent que de places en première année, psychologie ou STAPS (la fac de sport). Dans certaines facs, en STAPS, le nombre de candidat est carrément deux fois supérieur au nombre de places. Dans une tribune pourfendant la régularisation du tirage au sort, publiée par Le Figaro le 4 mai, Jack Lang et Yves Michaud entamaient leur réquisitoire contre le hasard par cette curieuse anecdote (authentique, ils l'assurent) :

Dans un collège ZEP de Gennevilliers, on demande à Slimane 12 ans ce qu'il voudrait faire plus tard. Il répond "médecin !" puis se renfrogne et ajoute "mais je n'y arriverai pas". On lui demande pourquoi il est découragé si jeune. Il répond : "parce que, que je travaille ou non, ça n'aura pas d'importance - on tire au sort pour l'entrée à l'université".

Impartial et radicalement égalitaire d’un point de vue strictement moral, le tirage au sort dérange dans nos latitudes. De “hasard” découle directement l’adjectif “hasardeux” et l’idée d’une entreprise incontrôlée. Mais aussi cette dimension religieuse qui tranche dans la culture de grande sécularisation qui est la nôtre. Qu'il soit pratiqué à l'inscription en fac, dans le domaine de la santé, de l'emploi, ou à titre d'expérimentation politique, le tirage au sort heurte quelque chose de la psyché collective. Soupçonné d'être radicalement équitable sans être juste pour autant, le tirage au sort reste perçu comme une pratique mal dégrossie. Sans qu’on sache très bien si une sélection qui relèverait du bon vouloir d’un recteur ou d’un responsable pédagogique d’UFR serait perçue comme plus juste, là où elle introduirait justement de l’arbitraire si ce n’est pas du népotisme.

Le politiste Yves Sintomer, qui s’est mis à travailler sur le tirage au sort à partir de ses usages politiques, souligne qu’en Occident, la volonté subjective et l’idée de consentement explicite occupent toujours une place centrale. L’idée qu’une décision des pouvoirs publics impactant la trajectoire d’un individu puisse procéder du hasard tranche avec cette prime à la volonté.

Mauvaise loterie et flair

Sintomer, qui enseigne à Paris VIII, raconte par exemple que la bi-licence histoire et science politique ne compte que 25 à 30 places… pour à peu près 1300 dossiers déposés. A ses yeux, il est relativement facile d’opérer un tri permettant d’isoler les cent meilleurs dossiers. Sauf que c’est après que ça se corse : parmi ces cent prometteurs, dix, très bons, peuvent d’après lui être mis de côté très aisément dans la mesure où ils sortent du lot. Dix de plus peuvent aussi être isolés par ce qu’ils sont considérés comme “importants”, par exemple parce qu’ils répondent à des besoins de diversité, si un responsable pédagogique souhaitait faire un peu d’affirmative action. Restent facilement 80 dossiers, que Sintomer juge "équivalents". Pour moins de dix places, donc. Pour l’enseignant chercheur, l’illusion règne :

On fait croire que la sélection répond à un examen impartial et rigoureux. Or c’est impossible ! L’évaluation des dossiers est arbitraire. Décider de l’avenir des gens par dossier est-il plus juste que de passer par le tirage au sort ? Sans compter l’hypocrisie qu’il peut y avoir à revendiquer une sélection rationnelle, comme si tous les candidats étaient égaux… alors qu’on sait qu’on pratique bien une sélection par l’échec. Aujourd’hui, on ne fait rien d’autre qu’une mauvaise loterie… au flair !

Chaque fois que le tirage au sort refait surface, le débat est âpre. Le hasard est mal vu, comme si l’on n’avait rien trouvé de mieux que de confier le cursus de centaines d’étudiants à la fatalité. Mais ça dépasse de loin la question des inscriptions en fac : en 1985, le maire d’une petite commune de la Drôme était sorti de l’anonymat pour avoir attribué ce qu’il appelait des “numéros de loto” à 24 jeunes qui candidataient pour ce qu’on appelait alors des postes de “TUC”. Deux places à pourvoir pour 24 candidats, le maire revendiquait “le sort plutôt qu’une désignation arbitraire” dans le journal de France inter. Ça ne s'invente pas : il avait prévu un second tirage au sort le 1er avril, cette année-là.

Le tirage au sort, "heureux et parfaitement honnête"

Une décennie plus tard, un autre projet de tirage au sort allait faire scandale : le Conseil national du SIDA préconisait de tirer au sort les malades du SIDA qui pourraient bénéficier d’un nouveau traitement importé des États-Unis, les anti-protéases. Pénurie oblige, seulement un millier de protocoles thérapeutiques s’annonçaient, pour des besoins évalués “entre neuf et dix-huit mille malades”. Écoutez Alain Sobel, qui présidait alors le Conseil National du SIDA, défendre le 27 février 1996 le tirage au sort, “formule heureuse et parfaitement honnête”:

Dans le domaine politique, le tirage au sort a longtemps été perçu davantage comme une pratique un peu folklorique ou la marque d'une soumission à la puissance divine. Si bien que sélection et élection se sont installées dans notre histoire collective comme des modes de tri vertueux. Mais d’un point de vue historique, c’est un malentendu. L’équation démocratie = élection est en effet une perception erronée, ou en tous cas, datée. C’est en 1848 que la Deuxième République installe pour de bon en France l’idée que l’élection s’impose comme mécanisme démocratique par excellence. Elle se consolidera dans l’avènement de partis de masse qui permettront, à partir de la fin XIXe, de démocratiser en partie le recrutement du personnel politique.

Le malentendu démocratie = élection

Le tout premier système basé sur un regroupement de “dèmes” remonte quant à lui a Périclès. Sa réforme, qui visait à constituer des tribus afin de limiter le pouvoir des aristocrates, innovait en donnant aux citoyens la possibilité de se réunir et d'élire les magistrats. Ces citoyens étaient indemnisés (très peu) par des jetons de présence, et de plus en plus souvent tirés au sort, pour éviter que ce soient toujours aux mêmes citoyens qu’incombent les affaires de la ville.

Vous pouvez redécouvrir cette archive des “Chemins de la connaissance” diffusée le 10 janvier 1995 sur France Culture, intitulée “Le gouvernement de Périclès et la démocratie” :

Dans son article de 2012 “Petite histoire du tirage au sort”, Yves Sintomer liste de très nombreux précédents qui montrent que depuis la Grèce Antique en passant par les tribus juives dans l’Ancien Testament, Rome, les “universitas” ou “parlemento” du Moyen Âge et l’Italie du XIIe siècle :

Si les premiers recours au tirage au sort en politique datent de la fin du XIIe siècle, c’est au XIIIe que la procédure se généralisa. Ce fut l’âge d’or des Communes. Les villes italiennes, situées dans la région la plus riche du monde occidental, étaient alors parmi les plus peuplées d’Europe. [...] Le rôle effectif de l’assemblée des citoyens se restreignit à peu de choses. Cependant, les luttes pour le pouvoir entre familles et groupes sociaux étaient si virulentes qu’à partir du XIIe siècle, les Communes cherchèrent des méthodes pour calmer les passions suscitées par les élections. Le "vote de compromis" visait à confier la nomination des magistrats à des électeurs considérés comme sages et censés se prononcer au nom du bien commun plutôt qu’à défendre des intérêts particuliers [...]. À partir de la fin du XIIIe siècle, un autre usage du tirage au sort se développa parallèlement. Il consistait à sélectionner aléatoirement non plus les électeurs, mais les magistrats eux-mêmes. Cependant, contrairement à Athènes, le tirage au sort n’était pas effectué parmi les citoyens volontaires, mais parmi des citoyens préalablement sélectionnés sur une liste. Florence incarna le mieux et le plus longtemps cette logique. “

La justice du hasard

C’est parce que longtemps les magistrats, qui administraient la cité et ne tranchaient pas seulement la chose judiciaire, ont d’abord été tirés au sort qu’on a fini par conserver des jurys d’assise dans les tribunaux. Y compris malgré la professionnalisation de la magistrature. Mais s’en remettre à la main du hasard pour décider du sort d’un prévenu a longtemps fait débat. Plus encore, évidemment, lorsque la peine de mort était en vigueur en France. Au sortir de la Seconde guerre mondiale, René Floriot donnait cette conférence dans le cadre de l’université des Annales. Elle a été diffusée le 21 décembre 1953 sous le titre “Réflexions sur la cour d'assises : les jeux de la justice et du hasard” :

Au fil des décennies, cette ”justice du hasard” a été modifiée, affinée. Ainsi, les jurys d’assise sont réformés dans les années 70, en France comme aux États-Unis. L’influence de mai 68 est perceptible dans cette réforme qui consiste à rendre les échantillons de population et in fine la composition des jurys d’assise plus représentative. Pour Sintomer, l’idée du tirage au sort était tombée dans “un oubli profond” avant cette réforme des années 70 :

Le tirage au sort était largement disqualifié, dans le monde politique mais aussi dans le monde associatif ou le milieu universitaire. C’était perçu comme quelque chose d’un peu loufoque et, au mieux, un mécanisme daté. Longtemps, on n’a pas tenu compte de l’ampleur de ces pratiques dans l’histoire. Puis le développement des instituts de sondage et de leur capacité à échantillonner a donner de la légitimité à l’idée de représentativité.

Contrairement à la pratique dans d’autres pays, c’est encore l’administration, et pas les instituts de sondage, qui façonne les échantillons de population dans lesquels sont tirés au sort les jurés d’assise. Mais pour la plupart des autres consultations récentes, c’est aux instituts de sondage qu’on a confié l’échantillon.

Retour au Japon, disparition en Inde

L’idée de recourir à des citoyens par tirage au sort n’a pas non plus le même accueil d’un pays à l’autre, dans l’opinion publique. Dans les pays anglo-saxons et notamment les États-Unis ou l’Angleterre, les jurys populaires sont consensuels, même si leur rôle est marginal à l’échelle de l’ensemble des décisions de justice. Yves Sintomer rappelle aussi que le débat public peut se révéler très fluctuant :

Les jurys populaires ont été récemment réintroduits dans certains pays, comme le Japon… alors que l’Inde vient de les supprimer. On remarque aussi que le débat est très versatile : un simple cas peut faire basculer l’opinion.

En France, l'aléa et donc le tirage au sort restent perçus négativement dans la psyche collective. Ne rien avoir inventé de suffisamment sophistiqué pour ne pas s’en remettre au hasard fait tâche. En Chine, à l’opposé, le hasard, la fatalité, et le sort auquel on s’en remet sont plutôt valorisés, en tout cas dans la culture traditionnelle. Écoutez le Dr Hsin puis Cyrille Javary évoquer sur France Culture la place de l’aléa dans la culture confucéenne en 1988 dans "La Matinée des autres" :

Longtemps, les recherches sur le tirage au sort sont restées limitées dans le champ académique. Périphériques et même un peu folkloriques, comme leur objet. Mais la crise de la représentation politique, et l’émergence de laboratoires de terrain à l’échelle locale à partir des années 2000 ont fait exploser la recherche universitaire. Sintomer poursuit :

Le thème a gagné en légitimité académique avec certains travaux. Ceux de Bernard Manin publiés en 1995, Principes du gouvernement représentatif, en étant lus complètement à contre-sens, on permis de refaire éclore le débat.

Et le politiste de citer deux autres exemples qui ont contribué à installer le tirage au sort dans le monde de la recherche :

Jon Elster, professeur au Collège de France de 2006 à 2011, qui s’est aussi "converti" sous l’influence de Helène Landemore, qui était alors étudiante et qui a fait sa thèse sous son autorité à Harvard. Landemore travaille aujourd'hui à Yale sur l’articulation de l’intelligence collective et de la démocratie

James Fishkin, qui a attiré à son tour l’attention sur le tirage au sort, et dont Sintomer dit que “s'il n'est sans doute pas un grand penseur, il est un bon entrepreneur”

