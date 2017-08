Tout nus au bois de Vincennes : au fait, d'où vient le naturisme ?

"Vous entrez dans un espace où la pratique du naturisme est autorisée", stipule le panneau. À partir de ce jeudi 31 août, une zone de 7300 m² située près de la réserve ornithologique du bois de Vincennes accueillera des gens dans le plus simple appareil. Une expérimentation votée par le Conseil de Paris, suite à une proposition du groupe EELV, et qui courra jusqu'au 15 octobre 2017.

D'après la Fédération naturiste internationale, le naturisme est "une manière de vivre en harmonie avec la nature, caractérisée par une pratique de la nudité en commun qui a pour but de favoriser le respect de soi-même, le respect des autres et celui de l’environnement". Une posture plutôt philosophique donc. Pourtant, c'est d'abord sous la plume d'un médecin qu'il apparaît pour la première fois, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Chez Théophile de Bordeu, un adepte du vitalisme, une doctrine selon laquelle le vivant n'est pas réductible aux lois physico-chimiques. C'est dans ses Recherches sur l’histoire de la médecine, publiées anonymement à Liège, en 1768, qu'il utilise l'adjectif "naturiste". Adjectif qui n'a alors pas grand chose à voir avec la nudité, puisqu'il qualifie la pratique de médecins qui fondent leurs soins sur le pouvoir curateur de la nature, plutôt que sur des remèdes plus conventionnels.

Les médecins qui ont pris la nature pour guide se contentent d’une histoire exacte de chaque maladie : ils en suivent et observent la marche, sans prétendre la déranger lorsqu’elle parcourt ses périodes et ses degrés avec précision ; ils se contentent d’essayer de la ramener à sa marche naturelle lorsqu’elle paroît s’en écarter. Théophile de Bordeu

Au XIXe siècle, l'idée d'un renforcement du corps par la nudité

Mais l'idée de renforcer les défenses de l'organisme en se fondant sur la nudité du corps émerge au XIXe siècle. L'époque attend de la médecine une efficacité qu'elle n'est pas en mesure de donner, et on se tourne alors vers des thérapeutes empiriques, comme Vinzenz Priessnitz, un paysan silésien illettré qui, vers 1830, fait transpirer ses ouailles en leur faisant scier du bois avant d'appliquer sur leurs corps une eau à 10°.

Dans les années 1850, un jeune abbé bavarois, Sébastien Kneipp, élabore lui aussi un système basé sur l’utilisation de l’eau froide et de préparations médicinales à base de plantes. En Allemagne, ce courant promouvant la médecine naturelle, opposée à la médecine médicamenteuse, connaît un très vif succès.

Dans cette lignée, côté français, citons aussi le géographe Elisée Reclus, grand fondateur de l'anarchisme, qui défend lui aussi l'hypothèse que la nudité permet de renforcer les défenses du corps. Dans L'Homme et la Terre (encyclopédie géo-historique publiée de façon posthume entre 1905 et 1908), il observe ainsi que les hommes et femmes de Polynésie, qui vivaient nus, étaient en meilleure santé : "Ramer, nager, nus comme des vers ! L'homme devrait autant que possible vivre nu, absorber sa santé par tous les pores, accoutumer ses yeux à la beauté des formes."

Pourtant, longtemps, l'usage du mot reste rare. Il se fait plus fréquent à la Belle Epoque, qui correspond à celle de la lutte contre la tuberculose, les maladies nerveuses. Les expressions "traitement naturiste" ou "sanatorium naturiste" deviennent en vogue.

À ce sujet, nous vous proposons de réécouter un Itinéraire bis du 13 juillet 2016, qui revenait sur l'histoire de l'île de Platais, dans les Yvelines. À la fin des années 1920, deux frères médecins, André et Gaston Durville, élisent cet endroit pour en faire le tout premier domaine naturiste de France. Ils le baptisent "Physiopolis". Avant la Seconde guerre mondiale, jusqu'à 2500 personnes viennent y suivre les principes de la société naturiste.

S'il était toléré pour raisons médicales dans les années 1930, le naturisme a longtemps été (est toujours ?) considéré avec méfiance et circonspection. Jusqu'aux années 1970, en France, seul un groupe de militants revendiquait ce mode de vie. Fermons donc le ban avec cet extrait du Gendarme de Saint-Tropez, qui en 1964 contribua à le rendre plus sympathique.