Un Dubuffet mangé par les herbes folles : quand la justice a condamné Renault pour atteinte au droit d'auteur

Certains divorces sont plus historiques que d’autres - ou plus coûteux. La régie Renault savait-elle qu’elle resterait dans tous les manuels d’étudiants en droit lorsqu’elle est allée au clash avec Jean Dubuffet ? Le conflit qui opposa durant huit ans le constructeur automobile et l’artiste français a fait jurisprudence, et l’histoire de ce duel devant les tribunaux a ciselé ce qu’on entend par “œuvre d’art” en droit.

L’affaire remonte aux années 60. A cette époque, Renault est plutôt en avance sur le monde de l’entreprise, et a déjà créé “Recherches. Art et Industrie”, un service dédié au mécénat artistique. C’est loin d’être monnaie courante à l’époque, hormis quelques exceptions, comme Ricard (en 1966) ou Publicis (dès 1960), qui font figure de précurseurs. L’Admical (l’Association pour le développement du mécénat industriel et commercial) fondé par un haut fonctionnaire issu d’un milieu modeste qui croyait à la démocratisation culturelle et trois copains de retour d’un voyage aux Etats-Unis n’a même pas encore vu le jour : c’est seulement en 1979 que l’Admical entamera son pèlerinage dans les milieux patronaux pour convaincre les entreprises d’initier depuis l’intérieur leurs salariés.

Dès 1967, pourtant, Renault se met à passer commande à des artistes. Jusqu’en 1985, la firme automobile commandera pas moins de trois cents œuvres aux artistes de l’époque - Vasarely, Arman… et, donc, Dubuffet, qui s’est déjà taillé une belle notoriété depuis son Manifeste pour l’art brut en 1949, et dont la presse de l’époque souligne la stature internationale, à 60 ans passés.

Entre Dubuffet, et Renault, le premier contact s’est noué autour d’une demande technique apparue du côté de l’artiste : à l’époque, il est en train de construire sa Villa Falbala, œuvre monumentale que Dubuffet installera dans le Val de Marne. Il a besoin d’une expertise technique, et se tourne vers Renault, qui lui commande plusieurs œuvres en retour.

A l’époque, on ne peut pas dire que Renault communique beaucoup sur sa collection. Officiellement, ces œuvres sont plutôt destinées à “renforcer la sensibilité esthétique des collaborateurs”. Comprenez : à les initier à l’art - “On ne peut pas obliger nos chercheurs et nos ingénieurs à aller dans les musées, ils ont besoin de savoir quelles sont les tendances en matière de création, donc on fait venir la création dans l’entreprise”, résume pour Renault une permanente de l’Admical.

"Commande", "collaboration", "œuvre"...

Plus de quarante ans plus tard, sur le site de Renault, le catalogue qui détaille la collection d’art de l'industriel parle aujourd’hui de la trentaine d'œuvres commandées à Dubuffet comme d’une “collaboration”.

Or l’histoire s’est mal finie : outre une vingtaine de tableaux, Dubuffet avait dessiné pour Renault un projet monumental, qu’il avait baptisé Le Salon d’été. C’est une commande du directeur de Renault, Pierre Dreyfus, qui, en 1973, voulait réaménager un espace de repos pour le personnel autour d’un bassin dans les locaux de Renault, à Boulogne-Billancourt. Alors que les relations étaient au beau fixe, Renault en parlait en ces termes : "Un exceptionnel jardin-sculpture créé pour nous par l'un des plus grands artistes de ce temps".

Pour son Salon d’été que la régie doit faire réaliser en polystyrène blanc, noir et bleu, Dubuffet a produit une maquette et des instructions précises. Sauf que l’étanchéité de dalle pose quelques doutes, que Jean Prouvé à qui on confie le suivi du chantier opte pour du polyester qui triple la facture… et que Renault, qui entre temps a changé de directeur, finit par penser que tout ça coûte beaucoup trop cher. Les travaux sont stoppés avant que l’espace détente de 2000 m2 soit achevé autour du bassin du siège de Renault, à quelques encablures des usines du quai du Point du jour.

Alors que, laissée à l’abandon, l’installation à moitié construite termine recouverte de gazon, Jean Dubuffet décide de poursuivre l’entreprise. L’artiste avait certes touché un chèque de 400 000 francs de l’époque lorsque sa maquette avait été validée en 1973. Mais il estime que l'œuvre n’appartient pas purement et simplement à Renault qui se serait arrogée ainsi le droit d’en disposer. Pour Dubuffet, un artiste est en droit de s’opposer à la destruction de son œuvre, fusse-t-elle inachevée. En mars 1977, un premier tribunal déboute Jean Dubuffet, qui n’aura pas davantage gain de cause en appel l’année suivante, même si son avocat plaidera "un crime contre l'esprit".

Le 29 avril 1978, France Inter diffusait le témoignage de Jean Dubuffet, qui exhortait la société à "prendre conscience et changer de cap" face au "déclin de l'intérêt porté à la création d'art" :

Malgré ces deux premiers revers judiciaires, l’artiste poursuivra sa quête pour finalement l’emporter auprès de la Cour de Cassation, en janvier 1980. Nouvelle procédure, nouveau jugement… et victoire pour l’artiste qui obtient une ultime décision en sa faveur en avril 1983 : la Cour de Cassation estime que Jean Dubuffet est dans son droit en exigeant de Renault que la sculpture monumentale voie enfin le jour. Quand bien même cette œuvre serait issue d’une commande, comme le défendait l’avocat de la régie automobile, Me Barthely.

L'élection de Mitterrand vue de Billancourt

Ce marathon jurisprudentiel de six années aura des conséquences bien au-delà de la postérité de Dubuffet ou de quelques pièces de polystyrène quelque part, du côté de Billancourt. C’est finalement le droit moral de l’artiste sur son œuvre qui sera ciselé à l’occasion de ce procès intenté à Renault.

Mais pour obtenir gain de cause, ses avocats, Me Kiejman et Me Boyeure (qui vient d'en tirer un livre, Le Sac du Salon d'été, à L'Harmattan), ne parleront pas que de droit moral : si le 22 juin 1981, cinq jours après une nouvelle audience devant la Cour d’Appel, le journal Le Monde louait “l’habileté” des avocats de Jean Dubuffet, c’est parce qu’ils ont labouré un terrain autrement plus politique. En cette année 1981, alors que le mécénat commence à faire parler de lui, George Kiejman insiste devant le tribunal sur le caractère social de l'œuvre de Dubuffet… et le statut de Renault.

Pour Kiejman, qui deviendra plus tard ministre de François Mitterrand, le Salon d’été est d’abord un patrimoine français : Renault n’a-t-elle pas été nationalisée, le 16 janvier 1945, par le Conseil national de la Résistance ? Les Dubuffet, Tinguely et autres Doisneau que possède le constructeur n’appartiennent-ils pas de facto... au contribuable ? Un mois après l’élection du premier Président de la République de gauche de la Cinquième République, l’espace détente des ouvriers de Billancourt est devenu un objet politique.

Reconnu dans son droit à voir son installation sortir de terre, c’est finalement Jean Dubuffet qui refusera, estimant que Renault ne le mérite pas. Aujourd'hui pourtant, vous pouvez bien voir un monumental Dubuffet sur les flancs de Boulogne-Billancourt, côté Seine. C'est sur l'île Saint-Germain, là où les ouvriers de chez Renault trouvaient hier à se loger ou à bêcher dans des jardins partagés, que le département des Hauts-de-Seine a installé sa Tour aux figures, un sculpture de Dubuffet que le Conseil général a acquis en 2015. Pur hasard ou fine connaissance de l'histoire de l'industrie automobile ?