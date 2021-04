Un site précolombien contenant 113 sépultures mis au jour en Guadeloupe

Une équipe de l'Institut national de recherches archéologiques préventives (l'Inrap) mène depuis plusieurs mois des fouilles sur le site de Petit-Pérou, sur la commune des Abymes en Guadeloupe en amont de la construction d'un lotissement. Ces fouilles ont abouti en mars dernier à la découverte d'un site d'habitat précolombien d'une ampleur inédite dans l'archipel, s'étendant sur près d'un hectare. Les archéologues ont mis la main sur des vestiges datant du XIe au XIIIe siècle, ainsi que sur 113 sépultures de la même période, une "quantité hors-norme", affirme Nathalie Serrand, archéologue et responsable de recherche à l'Inrap.

Lors de la phase d'évaluation et de diagnostic qui s'est tenue en 2017, en amont de la construction d'un lotissement, "il est apparu immédiatement qu'on avait affaire à des vestiges précolombiens, qui se trouvaient sur les deux tiers de la surface à diagnostiquer," explique la responsable de recherches. "A ce niveau-là, on savait déjà qu'on était face à un site majeur." La première phase de fouilles fin 2020 (la phase de décapage) a révélé ensuite plusieurs centaines de structures et 88 sépultures ont pu être identifiées. Début 2021, des fouilles plus approfondies ont eu lieu, "et nous sommes arrivés au nombre de 113 sépultures, ce qui est considérable," se réjouit Nathalie Serrand.

L'équipe composée d'une dizaine d'archéologues a ainsi mis au jour la structure d'un village précolombien avec un certain nombre de trous de poteaux (les fosses de calage soutenant à l'époque les constructions) qui s'organisent dans un espace 7 000 mètres carrés, où de nombreuses fosses ont également été découvertes. Des fosses de 2m de diamètre sur 1m à 1,50 m de profondeur riches en rejets alimentaires : "On a beaucoup de coquillages, beaucoup d'ossements d'oiseaux et de rongeurs, beaucoup de restes de crustacés et de vidanges de foyers", détaille Nathalie Serrand. "Donc on sait qu'il y a eu de la préparation alimentaire sur le site et de la vidange des foyers."

Les archéologues ont aussi mis la main sur des grosses galettes de cendres rejetées dans ces fosses. _"A nous maintenant d'identifier à quel moment elles ont fonctionné, si elles sont toutes contemporaines ou s'il y a eu plusieurs phases de fonctionnement de cet espace". Mais pour l'archéologue, il ne fait aucun doute que "cet espace a clairement été, à un moment ou à un autre, un espace d'occupation villageoise lié à un fonctionnement d'activités domestiques._ Ensuite, la grande question va être de savoir comment s'inscrivent les sépultures dans cet ensemble..."

Les 113 sépultures découvertes sont ainsi caractéristiques de la période précolombienne, les corps sont déposés dans des petites fosses circulaires ou ovales de 80 centimètres de diamètre, avec les membres fléchis et les jambes repliées vers le thorax, en position foetale. Mais la spécificité du site tient plus de la présence de cinq enfants. "C'est quelque chose de relativement rare de retrouver des enfants inhumés dans les sites précolombiens, et là, comme on a un échantillon d'une centaine d'individus, l'échantillon devient représentatif", explique Thomas Romon, archéologue à l'Inrap et spécialisé dans l'archéologie funéraire. "Il y a donc une signification car normalement autant d'individus décèdent avant 20 ans qu'après 20 ans or là on a déficit. On peut donc déterminer qu'il manque une grande partie des enfants et on peut se demander ce que sont devenus les restes des autres enfants décédés, même si cette question va être difficile à résoudre".

Les archéologues ont aussi pu déterminer des zones de concentration de sépultures et des zones sans sépultures sur le terrain fouillé. "Tout le travail va être maintenant de regarder les zones de correspondance entre ces zones présentant des sépultures et les autres structures archéologiques afin de savoir si les Amérindiens qui vivaient il y a un millénaire en Guadeloupe enterraient leurs morts dans leurs maisons avec les vivants où si la zone est réservée aux défunts, comme un village abandonné," poursuit Thomas Romon. "Même si aujourd'hui, on a plutôt tendance à penser que les Amérindiens enterraient leurs morts avec les vivants et qu'il n'y pas véritablement de zones réservées aux morts, comme dans nos cultures occidentales". Reste dorénavant à dater les sépultures. Des analyses des sépultures au carbone 14 permettront ainsi de déterminer les datations à quelques dizaines d'années près, et de voir "si certaines sépultures sont plus anciennes ou plus récentes dans cette fourchette chronologique," détaille l'archéologue. Des échantillons vont être ainsi envoyés en laboratoire (en Floride, en Pologne ou en France), mais ces analyses coutent cher et les résultats ne pourraient être ainsi connus que dans deux ans.

Si les archéologues possèdent de nombreuses données sur la période dite "troumassoïde" qui correspond à la période récente d'occupation précolombienne jusqu'au XIVe siècle et l'arrivée des premiers colons européens, ils ne sont pas pour l'heure parvenus à "une synthèse" ajoute Nathalie Serrand. C'est en effet une période complexe de diversification culturelle selon les îles et les territoires. "On a une multitude de sites qui peuvent être des sites d'habitats denses et pérennes mais on a aussi des sites dits 'satellites', très fonctionnels liés à des activités particulières. Pour l'instant, nous n'avons donc pas d'image suffisamment complète et exhaustive du territoire," explique l'archéologue. "On sait qu'à cette période, toutes les îles de l'archipel caribéen et de l'archipel de Guadeloupe sont occupés mais on ne sait pas encore comment ces groupes se répartissaient dans l'espace et s'ils interagissaient à l'échelle du territoire guadeloupéen ou plutôt avec les îles voisines comme Marie-Galante ou les îles des Saintes". Autant de questions qui restent encore en suspens et que les découvertes majeures faites sur le site de Petit-Pérou permettront d'approfondir.