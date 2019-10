Une couronne éthiopienne cachée pendant 21 ans... et un nouveau scénario de restitution

Récemment révélée à Jan Hennop, correspondant de l’AFP aux Pays-Bas, l'histoire de Sirak Asfaw et de son trésor caché pendant 21 ans est incroyable. Par certains aspects, elle pourrait s'apparenter à une fiction, quelque part entre un roman d’aventure archéologique et un polar. Bien qu'elle en fournisse une variante plutôt inédite, elle illustre une réalité d'une brûlante actualité : celle des modalités de restitution des objets du patrimoine africain à leurs pays d'origine.

A la fin des années 1970, Sirak Asfaw fuit les purges orchestrées par Mengistu Haïlé Mariam, arrivé au pouvoir en 1974. Entre 1977 et 1978 en effet, les rafles sanglantes commanditées par celui qu'on a surnommé le "Négus rouge" visent tous ceux qui se voient accusés d'activité contre-révolutionnaire, bien au-delà des seuls militants du Parti révolutionnaire du peuple éthiopien (EPRP). En 1978, en une seule semaine, 5 000 étudiants sont tués et 30 000 arrêtés. En deux ans, ce qu’on a appelé la "terreur rouge" fera plusieurs dizaines de milliers de victimes. C'est à ce moment-là que Sirak Asfaw s’établit à Rotterdam où il obtient le statut de réfugié politique, avant de devenir consultant en gestion pour le gouvernement néerlandais. Il continue par ailleurs à accueillir régulièrement ses compatriotes en exil. Quand, en 1998, l’un d’eux laisse chez lui une valise, Sirak Asfaw, en l'ouvrant, découvre stupéfait une couronne ornée de cuivre doré et sur laquelle est gravée une représentation du Christ et des douze apôtres. A l’AFP, Sirak Asfaw a confié avoir aussitôt compris qu'elle avait été volée et pris conscience de sa responsabilité : "Elle ne devrait pas être ici. Elle appartient à l'Éthiopie." En mai 1998 en effet, le vieux conflit frontalier avec l’Erythrée s’envenime et les combats s’intensifient. Une crise qui va durer deux ans et faire près de 100 000 victimes. "Je ne pouvais pas rendre la couronne à cause de la situation instable en Ethiopie. Je savais que si je la rendais, elle disparaîtrait à nouveau" confie-t-il encore. L’homme promet donc à son mystérieux propriétaire que tant que les conditions ne seraient pas réunies pour une restitution sécurisée à son pays d’origine, la couronne ne quitterait pas son domicile. Ainsi, et tout au long de deux décennies, Sirak Asfaw a conservé en secret la couronne, et ce en dépit des menaces émanant de certains de ses compatriotes qui, le sachant en possession du précieux objet, souhaitaient le forcer à le rendre.

Pour mieux saisir les enjeux que révèle cette étonnante histoire, Claire Bosc-Tiessé, historienne de l'art spécialiste de l'Ethiopie, chargée de recherches à l'Institut National d'Histoire de l'Art (CNRS/INHA) et Bertrand Hirsch, historien, professeur à l'Université Paris 1, ancien directeur du Centre français d'études éthiopiennes d'Addis-Abeba, se sont livrés à un entretien croisé qui permet de préciser le contexte politique dans lequel elle s'inscrit, et au passage, de déconstruire certaines idées européo-centrées sur ce que peut être un parcours "standard" de restitution.

Que représente cet objet pour le patrimoine éthiopien ?

Pour l'accompagner dans sa démarche de restitution de la couronne, Sirak Asfaw a sollicité l’aide d’Arthur Brand, un détective spécialisé dans la recherche d'objets d'art qui, au sein du cabinet Artiaz qu'il a fondé à Amsterdam, se propose d'aider musées et gouvernements à localiser des œuvres volées. Afin de confirmer l’authenticité de la couronne, les deux hommes ont sollicité Jacopo Gnisci, chercheur à l'Université d'Oxford et spécialiste de l’art chrétien éthiopien et érythréen. Après examen, le chercheur a estimé qu’elle appartenait à un patrimoine d’une trentaine de couronnes recensées à travers le monde et appelées "zewd".

Pour Claire Bosc-Tiessé, c'est une pratique artistique qui semble remonter aux débuts de la christianisation de l'Ethiopie : "Il est fréquent de trouver une couronne ancienne dans les églises éthiopiennes. Offertes en signe de dévotion par des princes, des seigneurs ou de hauts dignitaires, elles étaient réutilisées dans certains rituels ou cérémonies, comme le mariage des prêtres par exemple. Mais souvent on manque d’éléments pour les dater avec précision, les inscriptions gravées mentionnant le nom du donateur pouvant avoir été ajoutées a posteriori. Pour des objets du XVIIIe siècle, la valeur patrimoniale est difficile à évaluer."

En mai 2018, dans l'émission Chrétiens d'Orient, Serge Dewel, spécialiste du christianisme éthiopien, revenait sur ses spécificités : "L’église orthodoxe tewahedo, que l'on peut rapprocher pour ce qui concerne le dogme à l’église égyptienne copte, témoigne d'un christianisme très vivant, c'est une culture très prégnante en Ethiopie. Dans la pratique, elle a assimilé un ensemble de traditions et de pratiques magiques. Une autre de ses particularités est sa liturgie dans une langue ancienne qui n'est plus parlée, le guèze (ou ge'ez). Même si, depuis quelques années, les homélies peuvent aussi se faire en amharique, l'une des langues vernaculaires. Mais les textes restent en guèze. Enfin, cette église garde de nombreux vestiges d'un passé judéo-chrétien qui remonte au début de la christianisation de l’Ethiopie. Le mythe national, la "Gloire des Rois" (ou Kəbrä nägäst), forgé à partir du XIIIe siècle, et qui a été le ciment de la dynastie salomonienne jusqu’au XXe siècle, emprunte énormément à l’Ancien Testament."

Un contexte politique opportun

On le voit, la décision de Sirak Asfaw s'inscrit dans un contexte politique particulier : "Je savais que si je l'avais rendue avant, elle aurait disparu à nouveau" a-t-il déclaré également à l'AFP. Et s’il a prouvé qu’il savait garder un secret, il n'a cessé aussi d'attendre l'occasion où il pourrait enfin le révéler. En avril 2018, lorsqu’Abiy Ahmed devient Premier ministre d’Éthiopie, Sirak Asfaw estime que le moment est venu.

Depuis sa prise de fonction en effet, Ahmed a multiplié les mesures d’ouverture démocratique. À commencer par un geste spectaculaire : la signature d'un accord de paix avec l’Érythrée le 16 septembre 2018. Pour Sirak Asfaw, la situation politique en Ethiopie est devenue suffisamment stable et sûre - ce malgré la tentative de coup d’État du 22 juin dernier, les revendications nationalistes et les risques de morcellement territorial – pour rendre à son pays d'origine ce qui lui appartient.

D'autant que depuis une dizaine d'années, on a vu le ministère de la Culture éthiopien assez offensif sur les demandes de restitution. En 2006, le pays a obtenu du gouvernement italien la restitution de l'obélisque d'Aksoum, emportée par Mussolini en 1937. Et, depuis 2008, il réitère sa demande aux musées britanniques de restituer plus de 500 manuscrits chrétiens ainsi que divers autres objets d'art fabriqués entre le XIVe et le XIXe siècle, pillés lors de la prise du palais de l'empereur Téwodros II après la bataille de Magdala en 1868. Une demande qui reste pour l'instant lettre morte. Seule une mèche de cheveux de l'empereur vaincu, conservée par le National Army Museum à Londres, est en cours de restitution à l'Ethiopie, la question des restes humains, par sa dimension hautement polémique aujourd'hui, trouvant sans doute une voie de résolution plus rapide que celle des objets d'art.

Ces éléments réunis attestent que la préoccupation patrimoniale est plus que jamais inscrite à l'agenda politique de l'actuel gouvernement, et il est tentant d'établir une corrélation entre celle-ci et le mouvement d'ouverture démocratique que connaît l'Ethiopie depuis deux ans. Or, pour de nombreux spécialistes de ce pays de la corne de l'Afrique qui compte 105 millions d'habitants, l'attention portée au patrimoine est au contraire établie de longue date, et même le régime militaro-marxiste en place à partir de 1974 ne l'a pas interrompue. Bertrand Hirsch confirme : "Cette volonté de faire reconnaître la valeur du patrimoine éthiopien par la communauté internationale est ancienne. C’est une carte qui a été jouée par tous les gouvernements, vis-à-vis de l’Unesco notamment, tant au niveau du patrimoine culturel que du patrimoine naturel comme en témoigne la création du parc du Simien. Depuis Hailé Sélassié Ier au début des années 1960, et quel que soit le type de gouvernement, l'Ethiopie a toujours fait valoir la richesse de son patrimoine et l'a placée au cœur de sa diplomatie."

Et Claire Bosc-Tiessé d'ajouter : "On est dans une séquence où différentes actualités liées au patrimoine éthiopien se télescopent, aussi bien en France qu'en Grande-Bretagne. Mais cette actualité ne doit pas faire oublier que les institutions du patrimoine sont très développées en Ethiopie depuis plus de cinquante ans. Le musée archéologique d’Addis-Abeba est né en 1952 dans la foulée de la création de l’Institut éthiopien d’archéologie. Et les deux grands projets muséaux de la capitale éthiopienne ont été lancés durant le second règne d’Haïlé Sélassié Ier (1941-1974), et sont en place dès le milieu des années 1960. Il y a en Ethiopie un goût très affirmé pour les musées."

Restituer, mais à qui ?

Missionné par Sirak Asfaw, le détective Arthur Brand s'est rapproché du gouvernement néerlandais afin de le mettre au courant de la restitution future de la couronne. "Son authenticité devra désormais être établie en étroite coopération avec les autorités éthiopiennes" a déclaré le ministère des Affaires étrangères. Quant à Sirak Asfaw, il vit cette restitution à venir comme un sorte de libération : "Cette couronne représente un héritage culturel, elle fait partie de l'identité de l'Éthiopie. Au final, cela me fera du bien de la rendre."

Toujours selon le témoignage de Jacopo Gnisci recueilli par l'AFP, la couronne aurait appartenu au Ras Welde Sellase, l’un des plus puissants chefs de guerre éthiopien du XVIIIe siècle. Ce dernier en aurait probablement fait don à une église située près de la ville de Mekelé, capitale de la région du Tigré dans le nord de l’Éthiopie. La couronne serait apparue en public pour la dernière fois en 1993, portée par un prêtre, avant de disparaître. Une enquête avait été ouverte à l'époque, mais les auteurs du vol n'ont jamais été retrouvés.

Pour l'historien Bertrand Hirsch, ancien directeur du Centre français d'études éthiopiennes d'Addis-Abeba, "si les informations fournies par mon collègue d'Oxford sont exactes et que la couronne détenue par Sirak Asfaw a bien été offerte par Welde Sellase, il s'agissait d'un grand prince du Tigré, la région du nord de l'Ethiopie. Au vu du contexte politique actuel, la question de la restitution à venir promet donc d'être assez piquante, pour ne pas dire épineuse, parce qu’il y a pas mal de tensions en ce moment entre le Tigré et le gouvernement d’Abiy Ahmed. Contrairement aux Ethiopiens du centre du pays, les Tigréens nourrissent un fort ressentiment vis-à-vis du Premier ministre comme l'ont prouvé leurs réactions très vives lors de l'annonce de son prix Nobel de la Paix. Si la couronne retourne au Tigré, cela va provoquer de débats très vifs ! On voit bien une fois encore à quel point cette question du retour d'un objet est éminemment politique."

Un avis que partage Claire Bosc-Tiessé : "Il est à peu près certain que l’Eglise éthiopienne se sent le propriétaire légitime de cette couronne. Alors à moins que l’état la déclare bien culturel national - mais ce n’est pas une procédure qui existe à l'heure actuelle en Ethiopie - il va falloir trancher entre plusieurs options : rendre l'objet au patriarcat, voire à l'église d'origine, à condition de pouvoir l'identifier avec certitude. Les Ethiopiens vont devoir régler ces questions entre eux."

Une initiative individuelle qui pourrait faire des émules ?

L'histoire de Sirak Asfaw bouscule au passage quelques idées reçues sur les motifs qui ont pu pousser certains ressortissants éthiopiens à sortir des objets d'art hors des frontières de leur pays d'origine. Un tel geste suscite en général des interprétations plutôt négatives, évoquant des pratiques frauduleuses destinées à alimenter le circuit des collectionneurs d'art africain, et des acteurs mus par des préoccupations d'ordre purement mercantile. Or, il semble qu'ici, le cas de l'Ethiopie, en raison de son histoire récente, permette une autre grille de lecture. Bertrand Hirsch confie qu'il a lui même rencontré des Ethiopiens qui, sous le régime du Derg (le Comité militaire d'administration provisoire, 1974-1987), ont caché, à l'intérieur même du pays, des biens culturels — en particulier des manuscrits — de peur que ceux-ci ne soient détruits par la junte militaire marxiste qui avait une politique très dure vis-à-vis de l’Eglise. "Ce que révèle l'affaire Sirak Asfaw, dit-il, c'est que cela a pu être aussi le cas d'exilés ou de réfugiés, dans un souci de les mettre à l'abri et d'assurer leur transmission pour les générations futures".

On le voit, la démarche de Sirak Asfaw fait bouger les lignes du débat tel qu'on le connaît depuis quelques années sur l'épineuse question des restitutions, en modifie les acteurs, les présupposés, voire en dessine de nouveaux scénarios. C'est en tout cas la conviction de Claire Bosc-Tiessé, qui conclut : "Ce qui est vraiment intéressant avec l'histoire incroyable de Sirak Asfaw c’est la nouveauté du scénario. Et l'on ne peut que se demander si son initiative va faire école ? Est-ce que d'autres personnes de la diaspora éthiopienne vont se sentir incités à lui emboîter le pas à présent ?"