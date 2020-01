Valerie Solanas, figure féministe oubliée

À ÉCOUTER AUSSI Réécouter Valerie Solanas (1/2) : Dans l’ombre d’Andy Warhol 28 min Une histoire particulière, un récit documentaire en deux parties Valerie Solanas (1/2) : Dans l’ombre d’Andy Warhol

1968, New York

Valerie Solanas entre dans l’atelier d’Andy Warhol à New York. Elle lui tire trois fois dessus, une seule balle l’atteint. L’artiste s’effondre, poumons, rate, foie, estomac et œsophage sont touchés mais il survit. Valerie Solanas se rend aux policiers et déclare : “Lisez mon manifeste, il vous dira qui je suis”. En voici une lecture (extrait de l'INA) : "Étant donné la nature totalement égocentrique de l’homme et son incapacité à communiquer avec autre chose que lui-même, sa conversation lorsqu’elle ne porte pas sur sa personne se réduit à un bourdonnement impersonnel, détaché de tout ce qui peut avoir une valeur humaine."

Le SCUM Manifesto a été écrit en 1967, à l’époque Valerie habite à New York. C’est à ce moment qu’elle rencontre pour la première fois Andy Warhol. Elle se rend d'abord dans son atelier pour lui proposer un scénario de pièce de théâtre mettant en scène une prostituée mendiante et misandre. Andy Warhol ne donnera jamais suite et affirme même avoir perdu le scénario. Pour se faire pardonner il l’a fait tout de même jouer dans un de ses films érotiques “I, a man”.

Son manifeste terminé elle espère le proposer à d'autres maisons d’édition, mais toutes refusent de le publier. Elle l’imprime et le vend dans les rues de New York à 1$ pour les femmes. En tuant Andy Warhol l’histoire prend une toute autre tournure. Rancœur, attentat politique ou publicité pour son manifeste ? Elle n’a jamais rien dit. Mais à peine Andy Warhol remis sur pieds, un éditeur publie Le SCUM Manifesto.

"L’attentat est une tragédie pour différentes raisons. Pas seulement parce qu’elle manque de tuer Andy Warhol mais aussi parce que ça l’a définit à partir de ce moment-là et pour le restant de ces jours. Plus tard, son éditeur Maurice Girodias dira qu’il n’aurait jamais publié le manifeste si elle n’avait pas tiré sur Andy Warhol", explique Breanne Fahs, biographe de Valerie Solanas.

Le texte divise

Le manifeste aussi drôle que violent pense un nouveau rapport au pouvoir, au travail, à l’amour. Pour elle, les femmes peuvent vivre seules, sans hommes, loin de la norme de l’époque. Mais le texte divise les féministes, jugé trop radical pour certaines, il est porteur de pistes pour d’autres.

"Je pense qu’on croit trop souvent que ça veut dire “la société pour tailler les hommes en pièce” mais ça n’a jamais été l’intention de Valerie. Elle l’a pensé comme un état d’esprit sale, une attitude crasse, elle pensait au SCUM comme un mode de vie, une façon de pensée. Elle l’adresse aux gens qu’elle appelle “les putes, les gouines, les criminelles et les folles”, c’est pour ces gens-là qu’elle voulait écrire", rajoute Breanne Fahs.

Mais Valerie Solanas veut surtout signer un texte coup de poing, montrer que tous les hommes ne sont bons à rien. Elle affirme même que l’homme est un "accident génétique", son chromosome étant un accident. Si son mantra est la destruction du système plutôt que des hommes, elle appelle tout de même à leur extinction et affirme que les agissements du SCUM seront criminels pour démolir le pouvoir en place. Les manifestations, légions à l’époque, pour elle, ne servent à rien.

Après la tentative de meurtre sur Warhol, elle passe trois années en hôpital psychiatrique.À sa sortie, elle s’isole et reste dans son coin. Le texte, quoique radical, est même régulièrement oublié même s’il a posé les bases de réflexions féministes. Son scénario de pièce de théâtre a été retrouvé dans l’atelier d’Andy Warhol 30 ans plus tard.