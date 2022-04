La guerre de 1870, elles s'en souviennent

voir( 4 min )

4 min

Le 19 juillet 1870, l’Empire français déclare la guerre au royaume de Prusse. Plus nombreuses et mieux préparées, les troupes prussiennes prennent rapidement l’avantage et progressent jusqu’à Paris, pour l’assiéger pendant 6 mois. Des décennies plus tard, en 1956, trois femmes témoignent pour l'émission "Soyez témoin" de la RTF, de ce qu’elles ont vécu pendant cette guerre.

À LIRE AUSSI Réécouter 1870, vers l’année terrible écouter ( 51 min) 51 min Le Cours de l'histoire 1870, vers l’année terrible

Souvenirs de Beauvais

Le journaliste : “Quel est votre premier souvenir de la guerre de 1870 ?"

Une habitante de Beauvais : “Le défilé de malheureux blessés, des soldats qui revenaient de la bataille de Bapaume. J’étais à Beauvais, une petite fille de 7 ans. Et alors nous avons vu ces pauvres malheureux, par un froid épouvantable, ils n’avaient ni chaussures, ni les trois-quarts, pas de vêtements, la tête bandée, les bras en écharpe, jusqu’aux chevaux, qui étaient avec des pansements. Ma mère, en apprenant que ce défilé devait se faire, avait été chercher des draps un peu usagés, et elle m’avait fait faire de la charpie pour les blessés. Et il y avait même jusqu’à des vieilles charrettes, recouvertes d’une seule bâche, par un temps épouvantable, et là-dedans, on entendait les cris : des malheureux blessés, des mourants. J’avais eu des cauchemars, c’était épouvantable." (...) Quand ils sont partis, ils ont évacué après l’armistice, j’ai vu un autre cortège, c’était des chiens qui tiraient des petites voitures, grandes comme une brouette et ces petites voitures étaient remplies de pendules, de candélabres, de tableaux, de toutes sortes d’objets d'art qu’ils avaient raflés."

Souvenirs de Colmar

Une habitante de Colmar : “On disait : “Les Allemands sont à 15 km.” Et alors, qu’est-ce qu’on faisait ? Des trous dans la table pour enterrer l’argenterie. Mais ça nous amusait, les enfants." Les Allemands, ils sont arrivés, et on en a eu à loger. Le premier était un de la Landwehr, comme on dirait un père de famille. C’est à ce moment-là que mon frère faisait sa première communion. On a entendu frapper à la salle à manger, ce bonhomme entre, et fait un discours en allemand, que les enfants n’ont pas compris, mon père l’a dit : “Je regrette d’être un trouble-fête, au milieu de votre cérémonie. Moi aussi j’ai des enfants, j’aimerais mieux être chez moi.” Eh bien, tout le monde a pleuré."

Souvenirs de Dampierre-sur-Linotte

Une habitante de Dampierre-sur-Linotte : “Les Boches sont venus, les Boches, il ne faut pas dire les Boches, les Prussiens sont arrivés et ils ont tout de suite demandé à voir l’état civil. Mais maman leur a dit, comme ça : “Vous n’entrerez pas, je vous le défends.” Ils ont dit : “On va prendre tous les hommes de bien, les chefs, on va les mettre tous dans votre logement du haut. Et dans le bas, on va mettre les soldats.” Ils lui ont dit : “Vous n’aurez rien à manger du tout de la journée, vous n’aurez rien aujourd’hui, on vous privera de tout, on vous privera.” Et maman lui a répondu : “Eh bien, mon dieu, on ne mangera pas, on ne va pas encore mourir pour ça.” Il y a un jeune officier qui a dit à maman : “Dites donc, madame, nous allons danser une polka, nous amuser la nuit.” “Comme vous voudrez, monsieur”, qu’elle lui dit. “Eh bien, allez, dansons.” Elle est allée mettre des gros sabots qu’elle mettait à l’écurie, elle lui a marché sur le pied, écrasé l’orteil, le soldat est tombé à la renverse, comme ça, en criant : “Oh, qu’elle m’a fait mal, qu’elle m’a fait mal.” Parce qu’ils parlaient tout de même français un peu. (...) Si vous aviez vu le feu qu’il y avait tout le long du chemin, de la route jusqu’à la gare, tout ça, ce n’était que des feux, on voyait clair comme de jour. Et vers le matin, on a entendu le rappel, tous les soldats sont partis, sans bruit, sans rien du tout, en laissant, on ne peut pas dire que c’était sale, mais ça sentait mauvais, ça sentait mauvais, oh, ça sent toujours, vous êtes bien jeune, et j’ai encore le goût dans le nez alors, si vous voyez. On a dû faire un gros massacre, quand ils sont tous partis, il y avait à côté du beau château de Villersexel, il y avait une rivière de sang."

À LIRE AUSSI Réécouter 1869-1879 : la République en son creuset écouter ( 58 min) 58 min Concordance des temps 1869-1879 : la République en son creuset

Le 10 mai 1871, la paix est signée entre une France affaiblie et une nouvelle Allemagne impériale. Avec la débâcle française, se diffusera un nationalisme revanchard, qui conduira indirectement l’Europe vers la Première Guerre mondiale.