Le nail art, “bien plus que des ongles”

Pour la créatrice de 23 ans, son métier représente bien plus que des ongles : "C’est tout un monde", dit Inès Ould Kaci, pensive. Sous le pseudonyme de @nailedbyines sur Instagram, la Parisienne multiplie les collaborations : l’actrice Rossy de Palma a porté ses créations, comme la rappeuse Lalla Rami, et elle vient de collaborer avec la fondation Cartier.

Le nail art, ce n’est plus seulement "se faire les ongles" façon French manucure ou vernis rouge simple. “Il y a tellement de manières de se reconnaître”, explique Inès, qui joue avec les textures, les matières, les couleurs, le 3D. D’une capsule transparente, qu’elle assimile à la toile vierge du peintre, elle aboutit à des créations élaborées en respectant plusieurs petites étapes toutes cruciales. Peindre au pinceau, appliquer un effet "blooming" pour créer des contours diffus, catalyser (ou sécher) chaque couche à l’aide d’une lampe UV, ajouter un gel pour créer du relief…

Le Y2K : "Le top des années 2000"

La jeune créatrice, née en 1999, a choisi pour direction artistique la tendance nommée Y2K, pour Years 2000. L’idée est de faire revivre des éléments à la mode à l’époque. Une période qu’elle nomme affectueusement “l’era de la mignonitude”. Et pour cela, elle y incorpore ce qu’elle décrit comme "le top des années 2000" : Pokémon, barrettes colorées, lecteurs mp3, sandales méduses, tattoos en bas du dos, Game Boy colour…

À partir de ces objets surannés, elle établit des "moodboards", sortes de planches de dessin où se juxtaposent ses inspirations pour dessiner le fil rouge de sa création. De là, elle s’inspire des couleurs, des textures et des matières pour retranscrire cette décennie sur des ongles, comme elle le résume : “Quand quelqu’un me contacte, je lui demande toujours de m’envoyer tout ce qui peut l’inspirer : de la musique, un film, un plat, des photos de paysages, des photos d’objets, de vêtements.”

Tradition en Égypte et à Babylone

Si le nail art est revenu en force ces dernières années, se diffusant notamment grâce aux tutos sur YouTube, décorer ses ongles est pourtant une tradition lointaine. On l’utilisait déjà à Babylone, ville antique de Mésopotamie : les hommes utilisaient une poudre minérale, le khôl, pour signifier leur rang social. Puis en Égypte, hommes et femmes se coloraient les ongles à partir de henné, dans le même but. Les premiers ongles artificiels ont été portés en Chine, par l'aristocratie durant la dynastie Zhou, qui a régné pendant 400 ans jusqu'en 256 avant notre ère. Quant aux Incas, dès le XIIIe siècle, ils accordaient une valeur spirituelle aux dessins d’animaux qui ornaient leurs ongles. Le nail art moderne date, lui, du tournant des années 2000 : il a été remis au goût du jour en Asie, par les Coréens, les Japonais, les Taïwanais, avant de se diffuser au reste du monde.

Un art thérapeutique

Inès Ould Kaci est venue au nail art en autodidacte, lors d’un grave problème de santé en 2019. S’occuper de ses ongles a été pour elle un moyen de ne pas s’oublier : “Je ressentais trop le besoin de retrouver ce petit moment de féminité qu’on perd à l’hôpital. J’ai pris conscience d’à quel point ça me faisait vivre et d’à quel point ça m’avait donné la force de guérir un peu plus vite.” Sa nouvelle passion, dont elle parle comme "une thérapie”, Inès Ould Kaci la travaille sur les ongles de ses sœurs, de ses amis, des amis de ses amis, etc. Jusqu’à en faire son métier.

Tout est faisable

L’aspect thérapeutique de sa pratique est aussi visible dans ses créations, car elle utilise des matériaux consacrés à ses soins : des compresses stériles pour essuyer, des découpes de tubes intégrées aux ongles, et même des morceaux de seringues. “Tout est faisable avec les ongles, en fait, résume-t-elle. Il n’y a pas de lois.”

Ceux qui l’ont le plus marquée sont les “ongles XXL” faits pour la chanteuse et compositrice Lafawndah : des longues capsules gris métal, façon griffes. “‘Edward aux mains d’argent’, mais ‘for real’”, plaisante Inès.

Vulgaire, pas pratique, objectifiant ? La créatrice ne partage évidemment pas les critiques formulées par les détracteurs du nail art : “Quoi que tu fasses dans la vie, tu seras jugé. Donc autant faire ce que tu aimes. C’est ce qui compte.”