L'Anachronique culturelle | En direct des grands chocs esthétiques de l’histoire des arts et de la culture, Mathilde Serrell est aujourd'hui en 1826, dans un dîner londonien où chacun débat du terrible monstre créé par le docteur Frankenstein.

"It’s raining cats and dogs" comme disent les anglais ! Me voici à l’été 1816 où une certaine Mary Wollstonecraft Godwin, 18 ans, est invitée à séjourner près de Genève. Elle s’est enfuie de chez elle avec le poète pas si romantique Percy Shelley...

Ils sont toute une bande de jeunes gens modernes, là-bas, et comme il pleut des cordes, la star du groupe, Lord Byron, les invite à jouer à un petit jeu : chacun doit inventer une histoire de fantôme.

Byron écrit à quatre mains une histoire de Vampire, Percy Shelley se lance dans un texte qui n’aboutit pas. Quant à Mary, elle doute : comment serait-elle capable d’inventer sa propre "ghost story" ?

Avec Jean-François Braunstein, philosophe

Écouter Écouter 1816 : comment Mary Shelley invente le mythe des mythes, Dr Frankenstein ? 1816 : comment Mary Shelley invente le mythe des mythes, Dr Frankenstein ?

Ce terrible monstre créé par le docteur Frankenstein, et dont elle narre les aventures, n’était-il pas bon par nature ?

Mary Shelley, cette fille de progressistes dont on a pensé qu’elle était contre les Lumières incarnait en réalité avec 200 ans d’avance une pensée éclairée.

"L'Anachronique culturelle", un podcast natif à découvrir chaque vendredi

Avec l'Anachronique culturelle , Mathilde Serrell, envoyée spéciale dans le passé, nous fait revivre en direct les grands chocs esthétiques de l’histoire des arts et de la culture comme si nous y étions. Retrouvez tous les épisodes ici.

Pour vous abonner au podcast

Pour Android et autres applications : abonnez-vous avec le fil RSS (sur téléphone Android et autres applications) Sur iTunes et téléphones Apple : abonnez-vous ici