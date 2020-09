8ème édition du Prix du Roman des Etudiants - Découvrez la sélection des 5 romans !

Les rédactions de France Culture et Télérama se sont réunies et ont présélectionné cinq romans issus de la rentrée littéraire 2020.

Lancé il y a huit ans avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, le prix du Roman des étudiants France Culture - Télérama récompense chaque année un roman écrit en langue française.

Qui succèdera à Emma Becker, Pauline Delabroy-Allard, Léonor de Recondo, Gaël Faye, Olivier Bourdeaut, Eric Reinhardt et Maylis de Kérangal ? Les étudiants proclameront leur lauréat mi-décembre.

Romans en lice :

Lola Lafon Chavirer (Actes Sud)

1984. Cléo, treize ans, qui vit entre ses parents une existence modeste en banlieue parisienne, se voit un jour proposer d’obtenir une bourse, délivrée par une mystérieuse Fondation, pour réaliser son rêve : devenir danseuse de modern jazz. Mais c’est un piège, sexuel, monnayable, qui se referme sur elle et dans lequel elle va entraîner d’autres collégiennes.

Marie-Hélène Lafon Histoire du fils (Buchet/Chastel)

Le fils, c’est André. La mère, c’est Gabrielle. Le père est inconnu. André est élevé par Hélène, la sœur de Gabrielle, et son mari. Il grandit au milieu de ses cousines. Chaque été, il retrouve Gabrielle qui vient passer ses vacances en famille. Entre Figeac, dans le Lot, Chanterelle ou Aurillac, dans le Cantal, et Paris, Histoire du fils sonde le cœur d’une famille, ses bonheurs ordinaires et ses vertiges les plus profonds, ceux qui creusent des galeries dans les vies, sous les silences.

Celia Levi La tannerie (Tristram)

Jeanne, ses études terminées, a quitté sa Bretagne natale pour vivre à Paris. Elle a trouvé un stage d’« accueillante » à la Tannerie, une nouvelle institution culturelle, installée dans une usine désaffectée de Pantin. D’abord déboussolée par le gigantisme et l’activité trépidante du lieu, timide et ignorante des codes de la jeunesse parisienne, elle prend peu à peu de l’assurance et se lie à quelques-uns de ses collègues. Leur groupe se mêle au mouvement Nuit debout. Ils se retrouvent dans des manifestations, parfois violentes — mais sans véritablement s’impliquer, en spectateurs. Dans l’effervescence de la Tannerie, en pleine expansion, chacun essaie de se placer pour obtenir un vrai contrat ou décrocher une promotion. Jeanne va devoir saisir sa chance.

Victor Pouchet Autoportrait en chevreuil (Finitude)

Avril s’inquiète pour Elias. Elle l’aime, mais il est si secret, si étrange parfois. Craintif, aussi. Elle voudrait comprendre ce qui le tourmente, ce qui l’empêche de vivre pleinement. Mais comment Elias pourrait-il lui confier ce qu’a été son enfance ? Pas facile, dans un petit village, d’être le fils du « fou ». De celui qui se dit magnétiseur, médium ou même paradoxologue et qui fait subir à sa famille la tyrannie de ses discours et de ses délires. L’amour d’Avril suffira-t-il pour qu’Elias échappe à cette enfance abîmée ?

Alice Zeniter Comme un empire dans un empire (Flammarion)

Il s’appelle Antoine. Elle se fait appeler L. Il est assistant parlementaire, elle est hackeuse. Ils ont tous les deux choisi de consacrer leur vie à un engagement politique, officiellement ou clandestinement. Le roman commence à l’hiver 2019. Antoine ne sait que faire de la défiance et même de la haine qu’il constate à l’égard des politiciens de métier et qui commence à déteindre sur lui. Dans ce climat tendu, il s’échappe en rêvant d’écrire un roman sur la guerre d’Espagne. L vient d’assister à l’arrestation de son compagnon, accusé d’avoir piraté une société de surveillance, et elle se sait observée, peut-être même menacée. Antoine et L vont se rencontrer autour d’une question : comment continuer le combat quand l’ennemi semble trop grand pour être défait ?

>> Devenir juré du Prix du Roman des étudiants

Pourquoi participer ?

Découvrir les romans de la rentrée littéraire de septembre

Faire partie d'un réseau de lecteurs avec qui débattre et aiguiser votre sens critique

Rencontrer les auteurs dans les librairies partenaires et BU participantes

Qui peut participer ?

Tout étudiant scolarisé dans un établissement d'enseignement supérieur

Inscrivez-vous et envoyez la critique du dernier roman que vous avez lu (1500 signes espaces compris ou par vidéo d’une minute) en suivant ce lien : https://radiofrance.qualifioapp.com/quiz/654776_70/edition8.html

ATTENTION / Candidature à envoyer avant le 7 octobre 2020

