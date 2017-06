9 conseils de lecture pour l'été

Après une année électorale éprouvante, qui a éloigné les lecteurs des rayons des librairies, France Culture, la radio prescriptrice du livre, s’engage pour mettre en avant la diversité des publications et la richesse de l’offre. Des libraires et des auteurs sont toute la journée sur l’antenne de France Culture pour faire partager leur passion pour les livres et leur intérêt pour quelques ouvrages en particulier. La vie de l’édition, les nouveaux usages de lecture et de consommation du livre… tous les sujets sont abordés et débattus au cours de la journée, perlée des coups de cœur des producteurs de France Culture : Christophe Ono-dit-Biot, Adèle Van Reeth, Arnaud Laporte, Olivia Gesbert, Caroline Broué, Mathilde Serrell…

1. Mathilde Serrell, La Toile de Sandra Lucbert

La transposition des Liaisons dangereuses, au XXIe siècle, dans une agence d'art numérique.

Écouter Écouter Mathilde Serrell recommande la lecture du Sandra lucbert : La toile. Mathilde Serrell recommande la lecture du Sandra lucbert : La toile.

2. Frédéric Worms, Poèmes de Liu Xiaobo

"Je purge ma peine dans une prison réélle, tu attends dans la prison invisible du coeur." (Liu Xiabo)

Écouter Écouter Frédéric Worms vous recommande la lecture du recueil Poèmes de Liu Xiaobo. Frédéric Worms vous recommande la lecture du recueil Poèmes de Liu Xiaobo.

3. Caroline Broué, Dans une coque de noix de Ian Mcewan

Une transposition d'Hamlet, dans l'Angleterre d'aujourd'hui. Et... le narrateur est un foetus.

4. Tewfik Hakem, Prends soin de toi de Grégory Mardon :

Une traversée de la France, en été et en vespa.

5. Arnaud Laporte, Entre eux de Richard Ford

Il s'agit de deux textes - l'un consacré à son père, l'autre consacré à sa mère - et de sa place du petit enfant qu'il a été.

Écouter Écouter Arnaud Laporte recommande la lecture du roman de Richard Ford : Entre eux. Arnaud Laporte recommande la lecture du roman de Richard Ford : Entre eux.

6. Adèle Van Reeth, Quartier lointain de Jirō Taniguchi

L'histoire d'un quadragénaire qui se réveille, un jour, dans le corps du petit garçon qu'il était quand il avait 14 ans.

7. Olivia Gesbert, La terre qui nous sépare de Hisham Matar

Il va interroger sans répit toutes les personnes qu'il va croiser et leur poser cette même question : "Qu'avez-vous fait de mon père ?"

8.Christophe Ono-dit-bio, Et dans l'éternité je ne m'ennuierai pas de Paul Veyne

Un livre dans lequel on croise Jacqueline de Romilly, Michel Foucault et René Char.

9. Sandrine Treiner, Écrire pour sauver une vie de John Edgar Wideman