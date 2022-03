À l'approche de la Présidentielle, une pluie de libelles en librairie et dans le box office de la culture

Bienvenue dans le Box Office, le rendez-vous hebdomadaire de l’émission Soft Power. On y épluche chaque semaine les tendances de la culture et les plus gros succès du moment. En partenariat avec l’institut d’études GfK pour les livres et les jeux vidéos et CBO Box Office pour le cinéma.

À l'approche de la Présidentielle, les libelles fleurissent...et se vendent !

Zoom sur une floraison de petits livres, de véritables libelles, petits pamphlets, qui se vendent comme des petits pains en librairie.

Classement des ventes de la semaine, catégorie essais et documents.

C’est le cas de Zemmour contre l’histoire dans la collection Tracts de Gallimard, cinquième meilleure vente GFK cette semaine, ou encore La langue de Zemmour de Cécile Alduy dans la nouvelle collection « Libelle » au Seuil. On peut rattacher à ce mouvement le petit livre d’Edgar Morin, Réveillons-nous chez Denoël, le programme de Jean-Luc Mélenchon, L’Avenir en commun au Seuil (n°3 des ventes encore cette semaine) ou encore le petit pamphlet de Michel Onfray, Foutriquet chez Albin Michel en septième meilleure vente.

Le point commun entre ces « libelles » c’est d'être sont vendus à petit prix, environ 3-4 euros et qu’ils sont souvent mis en valeur dans les librairies de manière un peu à part, un peu « décalée ». On fait un pas de côté. Louis-Henri de la Rochefoucauld dans l’Express salue ces petits libelles qui nous ramène à l’époque de Voltaire et il a raison car c’est ça l’esprit Français : Michelet dans son histoire de la Révolution avait bien décrit cette française rebelle, pamphlétaire, la France des libelles, mais c’est aussi Illusions perdues justement de Balzac, dont l’adaptation au cinéma est encore un succès en salle et pourrait atteindre, après ses 7 Césars, le million d’entrées prochainement. Bref, c’est la France de la Commune de Paris, la France des Villains bonshommes et autres clubs Zutistes, la France qui dénonce « nos horreurs économiques », la France des hussards, des caricatures, des pastiches, des insoumissions…

Pourtant, ce n’est pas toujours très à gauche comme le montre le petit tract réactionnaire d’Alain Borer sur la langue française ou ce livre nauséabond de Michel Onfray qui rappelle plutôt la France des années 1930, la tradition du libelle digne des pamphlets de droite extrême…

Classement des ventes de la semaine, catégorie fiction.

Une édition 2022 riche pour Séries Mania !

Le festival Séries Mania à Lille s’est terminé ce week-end. Séries Mania, c’est le festival de série créé en 2010 à Paris qui a ensuite été délocalisé à Lille en 2018 après un appel d'offres gouvernemental. Le festival s’est clôt ce vendredi après une semaine de projections, d’avant-premières, de conférences et de rendez-vous entre auteurs, chaînes et distributeurs. La part belle était notamment faite à OCS, partenaire du festival qui proposait des séries qui s’annoncent ambitieuses, malgré la perte prochaine du catalogue HBO. On remarque entre autres la saison 2 de L'Opéra, qui s'immisce dans les coulisses de l'opéra Garnier dans le quotidien des étoiles, ou encore Sentinelles, première série française à s'intéresser aux forces françaises de l'opération Barkane au Mali. Dans un autre style, Monde de demain, d’Arte retrace la naissance du groupe de rap NTM et plus largement du hip-hop en France.

On remarque aussi Parallèle sorti sur Disney Plus ce mercredi, une série française qui s’intéresse à la vie de nos ados, avec un traitement pour le moins américain, à grand renfort de hugs et d'émotions.

Une nouvelle adaptation de l'oeuvre de Marcel Pagnol sur grand écran

C'est un bon début qui s'est dessiné mercredi pour Le Temps des secrets, d’après Marcel Pagnol, avec près de 40 000 entrées France pour une seule journée, d’après notre partenaire CBO Box Office. Après La Gloire de mon père et Le Château de ma mère, c'est donc le troisième tome des souvenirs d'enfance de Pagnol à être à nouveau adapté au cinéma, et visibles sur 646 écrans depuis ce mercredi.

Et puis l'on attend bien sûr la soirée des Oscars, cette nuit à Los Angeles, avec le film Coda inspiré du film français La Famille Belier qui est donné favori.

Un mot également sur les Golden Raspberry Awards, nom officiel des « Razzies », les anti-Oscars, remis à Los Angeles depuis 1981 la veille de la cérémonie des Oscars pour les… pires films de l’année. Et cette année - preuve que les plateformes sont également intégrées à cette cérémonie - cinq films qui y ont été "récompensés" ont été produits par des plateformes !

Netflix continue de s'engouffrer dans le marché du jeu vidéo

Jeudi dernier, Netflix s'est offert un troisième studio de jeux vidéo, Boss Fight Entertainment. Il s'agit du studio à qui l'on doit notamment les jeux Age of Empires, Star Wars : The Old Republic et Halo Wars, ainsi que CastleVille et Dungeon Boss. On ne peut y voir là que la confirmation d’un nouveau modèle économique qui mie sur la complémentaire pour Netflix : films, séries et désormais, jeux-vidéo. À voir si cette offre sera à même de convaincre les joueurs, généralement fidèle à des acteurs historiques du domaine et parfois réticents aux nouveaux arrivants.

Classement des ventes de la semaine, catégorie jeux-vidéo.

Un passage survolté pour Odezenne au Zénith de Paris

Le groupe bordelais Odezenne s’est produit jeudi au Zénith à Paris, hier soir à Rennes, et il est ce soir en concert à Londres pour la clôture d’une tournée ce printemps. Le moins que l'on puisse dire, c'est que si certains de leur rythmes sont plutôt doux, et que la tonalité de leur dernier album, 1200 mètres en tout, offre des sons d'une tonalité très mélancolique, Odezenne a su tenir le zénith de bout en bout dans une atmosphère électrique, secondé par un véritable public de fidèles, maîtrisant leurs paroles sur le bout des doigts !

