À l’origine du Père Castor

On est en 1927, Paul Faucher est libraire, installé à Paris et passionné d’éducation nouvelle. Il fonde, chez Flammarion, une collection d’essais sur l’éducation. Il fait alors une rencontre qui va le bouleverser : František Bakule, un professeur tchèque qui lui donne envie de s'adresser directement aux enfants, pour être acteur de l’éducation. Il veut la changer de l’intérieur et rendre l’enfant libre.

Car pour Paul Faucher, début 1930, la littérature jeunesse est “d’une indigence désespérante”.

Michel Defourny, fondateur du Centre de littérature jeunesse de Liège, revient sur cette époque : "Pour en réduire le coût il allait renoncer aux couvertures cartonnées qui étaient les livres d’étrennes par exemple, ou des grands formats très coûteux réservés à une classe bourgeoise. Il renoncerait à la liure qui serait remplacée par des simples agrafes, le nombre de pages serait réduit, le papier d’impression serait ordinaire. Et comme il veut en faire des outils, chacun pourrait se l’approprier, le découper, le colorier ou en faire le support de jeux. Et d’ailleurs c’est parce que ces livres “apportaient des jeux constructifs” que ces albums furent placés sous le signe d’un animal voué d’instinct à la construction : le castor."

Son premier livre outil “Je fais mes masques” est simple, sans morale édifiante, facile à transporter et créatif. Il devient objet du quotidien, accessible pour tous.

Paul Faucher, pour le Père Castor, veut appliquer une philosophie de l'éducation, il fait appel à des ingénieurs pédagogiques pour construire au mieux les histoires.

Il va utiliser l’illustration comme rarement on ne l’avait fait avant. Elle se lit avec le texte, et n’est plus qu’une illustration. Il va chercher des artistes de l’école Russe, en particulier Nathalie Parain.

Michel Defourny se souvient : "Tout l’art de Nathalie Parain va apparaître. Sa maîtrise de la page blanche, sa façon de travailler le minimalisme, de réduire le nombre de couleurs, de spatialiser l’album à travers l’utilisation de l’oblique, qui est si importante dans le constructivisme russe."

Assez rapidement les livres outils sont complétés de livres de contes. Et c’est Nathalie Parain, en lui parlant du conte russe Baba Yaga, qui lui donne cette idée. Ses histoires sont ouvertes sur la nature, le quotidien, l’autre. Elles sont testées avant publication avec des enfants et une pédagogue pour analyser ce qu’ils ne comprennent pas. Pour la première fois l’histoire s’adresse à l’enfant et non à l'adulte qui lui lit le livre.

"Nous sommes dans les années 1930 en pleine effervescence colonialiste, à l’époque où paraît Tintin au Congo, où on rigole du petit africain. Il est de bon ton de se moquer des populations autres et même des populations paysannes françaises. C’est le règne de la bourgeoisie capitaliste. Paul Faucher, en démocratisant le livre d’une part et affichant son intérêt à la fois pour la nature et pour l’autre, adopte une position révolutionnaire qui sera d’ailleurs prolongée lorsqu’il créé la collection consacrée aux enfants du monde", analyse Michel Defourny.

Paul Faucher ira même jusqu’à créer une école Père Castor qui sera active de 1946 à 1961. La pédagogie se base sur les besoins de l’enfant. Un ovni pour l’époque.