Abdellah Taia : "Je n'écris pas pour un public précis, pour un public occidental"

Abdellah Taia est l'invité de Tewfik Hakem dans l'émission "Double culture" en 2006. Dans ce court entretien, il livre ses réflexions intimes sur son homosexualité, sur la vie parisienne, sur le rôle de l'écriture dans sa vie et sur sa relation conflictuelle avec la langue française.

• Crédits : François Guillot - AFP

Abdellah Taïa reconnaît que le fait d'habiter à Paris où il s'est installé en 1999, lui permet de "dépasser les barrières intérieures". Il ajoute ainsi, "je m'appartiens à moi-même, ce qui n'est pas évident". Au sujet de son troisième livre L'Armée du Salut, il insiste bien qu'il ne cherche pas le scandale quand il écrit mais il ne s'agit pas non plus de seulement raconter sa vie, il s'agit bien de "donner à lire" une histoire .

A propos du français, l'écrivain rappelle qu'"à l'origine il y a un conflit avec cette langue" car au Maroc c'est un signe distinctif de classe. Il raconte alors par quelle façon détournée il a appris cette langue :

Je suis arrivé à la langue française, à "dealer" en quelque sorte avec cette langue grâce au cinéma.

Abdellah Taïa évoque à la fin de l'entretien, le "chaos" qui s'installe en lui, entre une société marocaine très familiale et collective et une société française plus égoïste mais où "le "je" peut exister par l'écriture, et c'est déjà beaucoup".

Écouter Écouter Abdellah Taïa au micro de Tewfik Hakem dans "Double culture" le 24/02/2006 sur France Culture. Abdellah Taïa au micro de Tewfik Hakem dans "Double culture" le 24/02/2006 sur France Culture.

Si j'écris c'est évidemment aussi pour m'éloigner du regard social et quand je suis dans l'écriture il n'est surtout pas question de prendre en considération ce regard social, sinon je ne serai jamais, disons... écrivain. Et l'écriture quelque part, c'est quoi si ce n'est une sorte de... comment dire... de mise en danger.