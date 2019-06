Adonis : "Créer c'est se libérer et espérer en même temps. Il y a l'infini dans la création."

Au cours de ce deuxième volet d' "A voix nue" avec Adonis, le poète s'exprime sur la poésie et l'art poétique et poursuit sa réflexion sur sa quête éperdue du sens.

J'essaye d'écrire une poésie qui ne serait pas enfermée dans une idéologie quelconque ou bien dans un sens quelconque. Au-delà de tout sens, voilà ce que j'essaye de faire. Je ne crois pas qu'il y ait un sens, il n'y a pas de sens, il y a toujours une recherche d'un sens et on n'arrive jamais à dire, voilà le sens du monde ou bien le sens de la vie, de l'être humain . Et si on suppose qu'on arrive à un tel sens, cela veut dire que ça devient une religion. C'est la religion, seule, qui peut donner un tel sens. Et je ne suis pas du côté de la religion...

Adonis développe sa pensée sur la poétique arabe et sur la langue arabe "essentiellement métaphorique" qu'il distingue de la langue française. En étant "elle-même poétique", c'est difficile d'écrire de la poésie en langue arabe, estime-t-il.

La langue arabe, c'est une langue de profil. C'est-à-dire que le mot arabe n'exprime jamais une chose dans sa totalité. L'arabe ne prétend pas à cela, l'arabe essaye d'exprimer un profil d'une chose. Et c'est pourquoi, on a besoin de beaucoup de mots pour exprimer les aspects différents d'une chose. Ce qui est profond dans cette chose, ce qui est disons invisible, la langue, et heureusement, ne peut pas l’exprimer. C'est pourquoi l'arabe est une langue essentiellement métaphorique, ce n'est pas une langue scientifique. Elle est du côté toujours de l'invisible.

Adonis évoque la poésie anté-islamique qu'il différencie de la poésie qui suit le coran, par le rôle qu'elle jouait dans la société.

Le poète anté-islamique disait que c'est la poésie qui détient la vérité. S'il y a vérité, c'est la vérité poétique. Après l’islam, c'est devenu le rôle de la religion de dire la vérité absolue, c'est pourquoi il a chassé, a écarté la poésie en tant qu'instrument de dire la vérité. Mais le poète peut divaguer, il est fou, il est en-dehors de la vérité humaine. Mais heureusement, les poètes ont continué et continuent de contrarier le dit coranique, la position religieuse.

Enfin, le grand poète arabe explique le rôle de la poésie encore de nos jours.

Le poète ne peut pas créer des mots, il ne peut pas inventer les choses mais il peut créer de nouveaux rapports avec les mots et les choses et de nouveaux rapports avec les mots et les mots et à partir de cela il peut créer de nouveaux rapports avec l'homme et les choses et la langue. En faisant cela, il peut créer toujours une nouvelle image du monde. Si la poésie peut changer le monde, elle le change dans ce sens, indirectement.