Adonis : "Écrire, c'est se mettre en péril"

Dans ce troisième entretien de la série "A voix nue", le poète Adonis évoque la situation des poètes dans le monde arabe et soulève la contradiction entre d'une part, l'adoration du peuple et d'autre part, la persécution du pouvoir envers les poètes qui ne chantent pas ses louanges.

Le mot n'a plus d'efficacité, n'a plus de poids dans le monde moderne occidental. Au contraire, chez nous, le pouvoir avait et a toujours peur du mot. Un grand régime avec son armée a peur d'un poète. C'est pourquoi, toujours on condamne les poètes.