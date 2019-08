Aladin, le Syrien derrière le héros

Et si Aladin avait existé au XVIIIe siècle ? L’histoire de ce personnage célèbre, insérée tardivement dans "Les Mille et Une Nuits", semble avoir été inspirée du voyage d’un jeune Syrien d’Alep à Paris : Hanna Dyâb.

Le légendaire Aladin, personnage célèbre des Mille et Une Nuits, devenu héros de Walt Disney, aurait existé au XVIIIe siècle en la figure d’un jeune syrien : Hanna Dyab.

À ÉCOUTER AUSSI Réécouter Mille et une nuits (1/2) : La porte des Mille et une nuits 58 min La Compagnie des auteurs Mille et une nuits (1/2) : La porte des Mille et une nuits

Chrétien maronite d’Alep, Hanna Dyab est le domestique d’un voyageur de passage à Paris lorsqu’il fait la rencontre d’Antoine Galland. Ce savant français est en train de traduire les Mille et une nuits, un ouvrage encore inconnu de l’Occident. Conteur-né, Hanna Dyab lui raconte plusieurs histoires. L’une est inspirée de son voyage jusqu’à Paris, et romancée sous le titre d’“Aladin ou La Lampe merveilleuse”. Elle deviendra un conte supplémentaire des Mille et Une Nuits, sous la plume de Galland.

Je fais la théorie que dans Aladin, il y a une part d’autobiographie de Hanna Dyab, qu’il y a un rapport entre ce qu’il raconte dans le récit de voyage et le conte d’Aladin, on peut trouver des épisodes qui se ressemblent

Bernard Heyberger, auteur D’Alep à Paris: les pérégrinations d’un jeune Syrien au temps de Louis XIV

Présence d’une figure masculine forte, histoire d’une grotte où se trouve une lampe, narration insistant sur une opulence miraculeuse et des dangers brusques... Entre le conte d’Aladin et le récit du périple d’Hanna Dyab jusqu’à Paris, récemment publié, les similitudes abondent, selon Bernard Heyberger.

Antoine Galland ne se contente pas de retranscrire ni de traduire, il réactualise le manuscrit des Mille et Une Nuits et densifie les histoires racontées par Hanna Dyab. Son ouvrage connaît un immense succès. À la fin du XVIIIe siècle, il est traduit dans plusieurs langues en Europe, et voyage jusqu’aux Etats-Unis. L’image de “l’Orient” se fige dans l’esprit des peuples en Occident.

Pourtant, les récits les plus emblématiques, “Aladin ou La Lampe merveilleuse”, “Ali Baba et Les Quarante voleurs”, racontés par Hanna Dyab, ont été ajoutés par ce français, Antoine Galland. Fin connaisseur de la civilisation islamique, il avait reçu à la fin XVIIè siècle, le manuscrit arabe des Mille et Une Nuits daté du XIVe siècle.

Il a quand même perçu immédiatement ce texte comme un réservoir fantastique de connaissances de toute une civilisation par une voix et à travers une religion qu’on peut suivre ça et là dans les Mille et une nuits. On peut y apprendre beaucoup de choses sur la vie quotidienne, il y a tout un registre, moins connu que les contes d’amour, relatif aux diverses classes de la société. André Miquel, historien, ancien titulaire de la chaire de langue et littérature arabe classique du Collège de France.

Œuvre mythique, les Mille et Une Nuits plonge dans un Orient aux images idéales. D’abord persane sous le nom de Mille contes, elle a pris le nom de Mille et une nuits lorsqu’elle a été traduite en arabe par un adaptateur anonyme. En création perpétuelle, ses auteurs, ses contes, ont évolué au fil des siècles, au gré des traductions. Une seule chose a perduré : le “conte-cadre”, pivot fixe de la narration, celui de la narratrice Shéhérazade, qui chaque nuit, raconte une histoire au roi pour sauver sa vie. Le reste, à l’image de conte d’Aladin, recèle toujours des mystères.