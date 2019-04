Alain Damasio : "Ce que j’avais à métaboliser, il m’a fallu un livre pour le comprendre"

Portrait | Il est considéré comme un des maîtres de la science-fiction française et son dernier ouvrage "Les Furtifs", vient de paraître, quinze ans après son dernier roman devenu succès d'édition "La Horde du Contrevent". Portrait d'un auteur polymorphe et militant.

À l'annonce des Furtifs, ses fans avaient trépigné d'impatience, déjà accros au second roman d'Alain Damasio, La Horde du Contrevent, systématiquement exposé, quelle que soit la librairie, sur les étals du rayon "science-fiction". Sauf que Damasio n'est pas du genre pressé, et pour développer la trame narrative de son troisième roman, Les Furtifs, paru le 17 avril dernier aux éditions La Volte, il lui a fallu pas moins de quinze ans au cours desquels il a développé, à travers ses prises de positions militantes, toute la cosmogonie de ce dernier ouvrage.

À 49 ans, Alain Damasio livre donc son troisième livre, "puisé directement à la source personnelle, tripale, viscérale" comme il le confie lui-même. Sans trop de surprises, l'auteur est surtout revenu à ses premières amours en livrant une dystopie savamment inspirée du réel : un roman où les protagonistes tentent de se soustraire à une société de surveillance poussée à l'extrême, où les citoyens n'ont accès qu'à certains quartiers de villes privatisées (Paris-LVMH et Nestlyon par exemple), selon qu'ils ont un forfait privilège ou standard. Depuis quelques années déjà, les publications d'Alain Damasio laissaient deviner que la question de la toute-puissance des sociétés de contrôle serait un enjeu central des Furtifs, l'auteur revenant ainsi au thème déjà au cœur de son premier ouvrage, paru en 1999, La Zone du Dehors.

De l'ESSEC à Deleuze

Écrivain-militant, Alain Damasio concède pourtant lui-même que peu de facteurs le destinaient à une prise de conscience politique aussi affirmée : "Ma famille n'était pas politisée... Mon père était carrossier, ensuite il retapait des apparts, c’était vraiment un manuel, un artisan, et ma mère était prof d’anglais, mais pas du tout politisée, elle n’a jamais eu de sensibilité de gauche particulière. Mon père avait bien jeté des pavés pendant 68 mais plus pour le plaisir de latter les flics qu’autre chose…".

À 15 ans, se rappelle-t-il en riant, lorsqu'il se posait la question de savoir ce qu'il comptait faire de sa vie, il répondait, sans bien savoir pourquoi, "vouloir changer la société". Ses études le destinent pourtant peu à devenir un écrivain de science-fiction : Alain Damasio enchaîne une classe préparatoire, puis l'ESSEC, avec les "fils et filles de" :

Quand t’as ces concours, t’es censé être au sommet, on te dit “vous êtes les managers du futur, vous êtes l’élite !”. Et j’aurais dû arriver là et éprouver de l’intérieur un sentiment de liberté : j’allais pouvoir faire tous les métiers, être bien payé… Et c’est l’inverse qui se produit. Dans ces trois ans d’école, je me sens mal à l’aise, opprimé de façon très bizarre, comme si une espèce de cocon gluant autour de moi m’empêchait de me libérer.

"Je ne sais pas ce qui fait qu'on se conscientise, poursuit-il. Je pense que c’est vraiment lié à des sensations, soit de colère très profonde, soit de mal-être très profond . Moi c’était du mal-être, c’était le sentiment que je vivais en démocratie, en France, que j’avais fait les meilleures études, que je devais arriver vraiment à m’éclater et je me sentais aliéné, et je ne comprenais pas pourquoi je me sentais aliéné." Alain Damasio doit en réalité sa prise de conscience politique à "la vertu des livres de philosophie", qu'il lit avec avidité. Il découvre Deleuze, puis Nietzsche, et à travers eux les enjeux des sociétés de contrôle :

Ça a été une révolution intérieure, le petit texte sur le Post scriptum sur les sociétés de contrôle, cinq pages seulement mais cinq pages qui ont changé ma vie.

Engagé, il ne parvient cependant pas à entrer dans des groupes militants, "trop timide" comme il se décrit, malgré des passages par Amnesty International ou par le Parti humaniste. Il se consacre plutôt à l'écriture de La Zone du Dehors, un roman d'anticipation dénonçant les sociétés de contrôle démocratiques, avec un goût prononcé, déjà, pour les néologismes qu'il dissémine tout au long de son livre :

Ce que j’avais à dire, ce que j’avais à métaboliser, il m’a fallu un livre pour le comprendre. Le livre m’a permis de comprendre ce que je voulais dire.

Il s'en écoule, à l'époque, péniblement 500 exemplaires. On est loin du succès d'édition. À 22 ans, à la sortie de l'ESSEC et par refus de "manipuler le consommateur, d'exercer un pouvoir sur les gens", Alain Damasio met à profit les compétences acquises à l'ESSEC, sa "matière grise", pour faire une étude socio-économique du quartier de Bagneux, puis travaille pour les parcs régionaux. "Toujours le service public !", précise-t-il.

"La Horde du Contrevent est un livre sur l'auto-dépassement"

"À un moment j'avais accumulé suffisamment de noisettes, à l'époque ça devait faire 30 000 euros. J'avais le choix entre acheter une petite baraque dans le Vercors ou faire mon livre". Ce sera le livre. Pendant trois ans, Alain Damasio s'isole en Corse, à Nonza, neuf mois sur douze, avec des sessions d'isolement d'une vingtaine de jours, avant de rentrer "se gaver de vie sociale" pour pallier la solitude et ne pas "devenir fou". L'écrivain en devenir veut faire "un livre sur le mouvement et le lien comme plus hautes formes du vivant. Articuler le mouvement et le lien, pour moi, c'était articuler le vivant. C’était ça le but, avec beaucoup de nietzschéisme derrière et de Deleuze".

Il en ressort un livre, La Horde du Contrevent, puissant, dense, à la polyphonie stylistique doublée d'un univers abrupt. "C'est un livre âpre, confirme Damasio, mais parce que ma vie à ce moment-là, malgré toute sa vitalité, était âpre". Curieusement, le succès de cette fable philosophique, pourtant difficile à appréhender, ne se dément pas depuis sa première parution en 2004 : "Ça n’a été que du bouche-à-oreille, un vrai 'long seller'. On en vend beaucoup plus qu’il y a dix ans. Au début, on en vendait 10 000 par an, ce qui est colossal déjà, et puis 15 000, 20 000… Les deux dernières années, on en a vendu 40 000 par an, c’est juste incroyable ! C’est quinze ans après !".

Depuis ce succès, Alain Damasio est entré dans la cour très fermée des grands maîtres de la science-fiction française. Pas de reconnaissance internationale ? C'est qu'à force de faire confiner son œuvre au poétique, de la truffer de néologismes, d'allitérations et d’assonances, l'écrivain s'est rendu quasi-intraduisible. Cet exercice de style n'a d'ailleurs rien d'étranger au succès de La Horde du Contrevent. Ainsi qu'un autre aspect qui avait échappé à Damasio lui-même, confesse-t-il :

J’ai fait en réalité une biographie involontaire de ce que je vivais là-bas, en Corse. C’est un livre de fou, où je vais au bout de moi-même, de mes possibilités dans la solitude. Je vais au bout de ce que je peux à l’époque. C’est un critique qui m’a fait comprendre ça. Un jour, je lis une critique, un an ou deux après, je ne sais plus et le gars dit : “C’est un livre extraordinaire, c’est un livre sur l’auto-dépassement”. Et moi je me dis “Quoi ? Pas du tout !”. Puis je me dis que ce mec a tout compris. C’est lui qui m’a appris ce que j’avais fait. Je ne l’avais pas compris avant. "La Horde" est un livre sur l'auto-dépassement, c’est ça le vrai thème du livre. Et je n’en étais pas conscient, et je continue à dire que c’est un livre sur le mouvement et le lien. Oui. Mais c’est la différence entre objectif et enjeu intime, on fait ça beaucoup en scénarisation : le personnage a un objectif, arrêter de boire par exemple, mais l’enjeu intime par exemple ce n’est pas ça, c’est de trouver l’amour ou de renouer avec sa femme par exemple. Moi je disais “le mouvement et le lien”, et en réalité je questionnais profondément et j’allais au bout de cette notion : qu’est-ce que s’auto-dépasser.

Une œuvre polymorphique et militante

Quinze ans plus tard, La Horde du Contrevent est devenu un classique de la science-fiction française. Et Alain Damasio a mis ce temps écoulé à profit pour se confronter à tous les genres : "Quand j’ai terminé La Horde, j’ai eu envie de m’ouvrir sur quelque chose d'autre. La solitude que j’avais accumulée et le combat que j’ai mené pour l'écrire, c’était intéressant d’un point de vue personnel, mais j’avais envie de créer collectivement".

Il co-fonde ainsi le studio Dontnod et crée l'univers du jeu vidéo Remember Me. Il envisage également une adaptation ambitieuse de son second roman, à la fois en jeu vidéo et en film d'animation, avec Jan Kounen à la barre. L'entreprise derrière les deux projets coule : "Les droits de la Horde ont été vendus aux enchères et j'ai dû racheter mes propres droits... Ça a été une drôle d'aventure".

L'écrivain, surtout, est sur tous les fronts : "J'essaye d'agir là où je suis utile, et je suis utile quand je fais des fictions, quand j'écris, et après, comme tout le monde, quand je descends dans la rue". Pas étonnant donc qu'on le retrouve aux côtés des "gilets jaunes" ces dernières semaines, une fois Les Furtifs achevé. Mais Damasio se rend aussi à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, s'intéresse aux procès de Tarnac puis de Valmy, s'engage auprès du Comité invisible, sans oublier de publier des tribunes dénonçant, toujours, nos sociétés de contrôle.

S'il y a bien une dimension de l'univers, pourtant déjà abondant, de Damasio, qui profite de cette curiosité, c'est son intérêt pour la dimension artistique du son. Déjà, La Horde du Contrevent se vendait avec un album composite signé Arno Alyvan, où les extraits du livres se faisaient paroles :

Dans son roman-fleuve, Alain Damasio jouait déjà avec les phonèmes, conférant à l'oeuvre une dimension curieusement poétique :

Je pense qu’au début, c’est une énorme frustration d’avoir un medium aussi pauvre sensuellement. Des lettres noires sur une page blanche, c’est très pauvre. Quand tu fais de la musique, tu es avec un groupe, tout résonne, tout sonne… [...] L’écriture, ça reste très froid, et pour compenser cette froideur j’ai eu besoin de venir à la voix, puis de la voix vers la musique, de faire sonner mes mots, de les faire entendre, de les prononcer. Sentir la vibration des phonèmes, c’est un vrai bonheur. Je ne suis pas du tout musicien, je n’ai aucune culture musicale, je ne sais pas lire le solfège, je suis d’une nullité absolue en musique. J'y suis venu par la voix et le texte.

Avec des extraits des enregistrements de Damasio au dictaphone, pendant sa période d'isolement en Corse, l'artiste Rone composera un morceau intitulé Bora Vocal, que l'auteur ira jusqu'à interpréter sur scène à la Philharmonie de Paris, en militant, toujours :

J’y suis allé à fond. Tu ne peux pas faire semblant ! Les gens ont payé un ticket, ils attendent une énergie, une présence. Si c’est pour faire semblant : reste chez toi. J’ai eu de fortes critiques aussi. Des gens qui m’en ont mis dans la gueule en disant : “Mais c’est quoi cette espèce de prêche philosophie, politique ?" À un moment donné, j’arrête le concert pour faire un délire sur Marine Le Pen, même à la sono les mecs ne s’y attendaient pas et ils m’ont coupé le micro. C’est un grand moment de solitude. Le public de Rone n'est pas un public particulièrement politisé, mais c’est très bien. Ça a du sens, c’est encore mieux de parler à des gens qui ne sont pas politisés de choses politisées, c’est plus intéressant qu’un public acquis.

Les expériences de Damasio sont en réalité un prélude à son prochain roman. Sa fiction radiophonique Fragments hackés d'un futur qui résiste développe déjà, en 2014, l'idée de villes privatisées. Sur le site Phonophore, l'écrivain commence à façonner l'imaginaire sonore de son futur roman, sous forme d'un docu science-fiction. C'est ensuite une pièce de théâtre, Les Morphes, qui imagine des créatures capables de se lier à la matière.

"Les Furtifs" à la trace

Curieuse ironie, pour un roman qui cherche à faire comprendre la nécessité de disparaître, de devenir flou face aux sociétés de contrôle, on peut en somme suivre à la trace Les Furtifs dans les dernières productions signées Damasio. On y retrouve les thèmes chers à l'écrivain : la société de contrôle bien sûr, son concept de "technococon", l'importance du son, mais aussi des thématiques plus personnelles :

C’est sans doute mon livre le plus autobiographique, même si ça reste modeste, je ne suis pas très autofiction, je n’ai pas une vie assez intéressante d’un point de vue romanesque… Même si Lorca est certainement le personnage le plus proche de moi que j’ai écrit. C’est ce père qui a dépassé la quarantaine, qui doit essayer de se battre pour être à peu près en forme, qui est tellement attaché à sa fille qu'il veut croire qu’elle est encore vivante et se bat pour ça. Là, c’est puisé directement à la source personnelle, c’est pour ça que c’est fort aussi, c’est tripal, viscéral. Je me mettais dans la situation où j’imaginais que ma fille était morte ou avait disparu pour faire les scènes. Et là tu trouves des choses vraiment intéressantes et qui sont puissantes…

Si Les Furtifs se veut plus accessible que La Horde du Contrevent sur le fond, c'est sur la forme que le livre risque peut-être de perdre certains lecteurs, ce que concède l'auteur lui-même :