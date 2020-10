Alain Rey : le plus connu des lexicographes est mort

"Je regarde le monde à travers des lunettes merveilleuses que sont les langues", confiait Alain Rey, il y a cinq ans, sur France Culture. Visage et voix familière pour des générations de téléspectateurs et d'auditeurs, Alain Rey n'est plus. Le lexicographe et philologue qui était devenu rédacteur en chef des dictionnaires Le Robert est mort dans la nuit du 27 au 28 octobre.

On reconnaissait sa faconde, son look désuet : barbichette, moustache et rouflaquettes. Ses cheveux blancs et sa veste en velours également… Né en 1928 à Pont-du-Château dans l’Allier en 1928, il est très précoce et décroche le bac à 14 ans avant de répondre, un peu par hasard, à une petite annonce de Paul Robert en 1952. Ce dernier cherche des linguistes pour faire un dictionnaire.

La première édition sort un an plus tard avec des dizaines de mots qui n’étaient pas dans le Larousse ou le Littré. Et c’est ce qui définit le mieux Alain Rey finalement : son amour des mots et de la langue vivante, qui évolue et s’enrichit des expressions d’ailleurs, sans s’appauvrir. Il ne refusait pas les anglicismes, mais admirait la créativité du québécois par exemple…

J'avais déjà compris que quand on lisait, on pouvait faire des erreurs de lecture et qu'on pouvait varier l'interprétation de ce qu'on lisait. Parce que finalement, chaque lecteur crée sa lecture. Et ça été l'une des clés de ma passion des mots, et des mots écrits en particulier, parce qu'à travers eux, j'ai écouté la voix de ma maman. Donc c'était quelque chose, au départ, qui est très fort. Alain Rey, sur France Culture en 2014

Comme rédacteur en chef des dictionnaires Le Robert, il a participé à la création du Grand Robert, du Petit Robert, du dictionnaire culturel et de la version présentant les noms propres. Pour Alain Rey, comprendre des mots revenait à comprendre une époque, une manière de penser : à faire de l’histoire en somme.

Son parcours était aussi une forme d'opposition à ses origines : élevé dans une famille très catholique (plusieurs de ses oncles et tantes sont entrés dans les ordres) par un père matheux et d'extrême-droite passé par les Croix-de-Feu, Alain Rey s’affichait à gauche - il a soutenu François Hollande en 2012 - et avait choisi les lettres et les mots.