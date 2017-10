Albert Cohen parle de "Belle du Seigneur" : "C'est une espèce de toboggan de la passion"

Au micro de Jean-Pierre Colas dans l'émission "Un livre, des voix" diffusée en 1968, Albert Cohen nous parle de son roman "Belle du Seigneur" publié la même année. Ce roman fleuve de 850 pages conte l'histoire d'amour passionnelle entre Ariane et Solal. Conquise seulement en trois heures par son "cavalier", ils connaissent le bonheur passionnel des premiers temps, "la marche triomphale de l'amour" mais leur couple s'assèche et l'ennui s'installe jusqu'à ce qu'ils décident de leur suicide.

Albert Cohen explique dans cette émission d'abord en quoi son livre est en fait un éloge de ce qu'il appelle "l'amour nuptial".

Ce livre, qu'on pourrait appeler le livre de l'amour, je crois que ce livre où, entre autres, les splendeurs de l'amour à ses débuts sont longuement contées, et bien ce livre est en réalité un hommage secret non pas à l'amour passion, [...] dont j'ai horreur, mais en réalité un hommage secret à l'amour nuptial, au véritable amour humain.

Par la suite, l'écrivain parle cet "amour qui s'use", de "ce cadavre qu'est devenu leur amour" ou encore de "cet amour passion sans cesse moribond" qu'Ariane et Solal ne parviennent pas à ressusciter.

Ils s'adorent toujours, ils s'aiment toujours mais ils s'ennuient. Il n'y a plus la divine surprise du premier "je t'aime", les mots d'amour qu'ils disent sont des mots maintenant qui font penser à une liturgie obligée.

Albert Cohen poursuit en affirmant que "dans une vie d'amour il vaut mieux souffrir que s'ennuyer, parce que souffrir c'est un passe-temps".

En ayant essayer toutes les injections de vie artificielle au cours de ces deux années de passion absolue, et je répète d’amour chimiquement pur, et bien ils sont arrivés à un point où s'aimant toujours, ils sentent que, en même temps, leur amour est mort. Et alors le dernier sacrifice qu'ils font à leur amour c'est au moins de mourir ensemble.