Box office de la culture : retour sur une année 2021 mouvementée

Au programme en cette dernière semaine de l'année, un bilan de 2021. Retour sur le Goncourt 2020 qui a dépassé le million d'exemplaires vendus, mais aussi sur "La Familia Grande" de Camille Kouchner, "West Side Story", le jeu "Deathloop", 4 séries et un coude-à-coude entre Billie Eilish et Adèle !

Bienvenue dans le Box Office, le rendez-vous hebdomadaire de l’émission Soft Power. On y épluche chaque semaine les tendances de la culture et les plus gros succès du moment. En partenariat avec l’institut d’études GfK pour les livres et les jeux vidéos et CBO Box Office pour le cinéma.

Roman : le Goncourt 2020 dépasse le million de ventes !

Pour commencer avec le plus grand succès de l’année, le meilleur peut-être aussi : pour le succès, évidemment c’est le prix Goncourt 2020, L’anomalie de Hervé Le Tellier, qui a dépassé le million d’exemplaires vendus en France, essentiellement en 2021. Le roman dans l’Indochine française, L'Amant, de Marguerite Duras, prix Goncourt en 1984 s'est quant à lui écoulé à 1 million 630.000 exemplaires.

Essais & documents : retour sur les nécessaires ouvrages d'Anthony Appiah et Camille Kouchner

S'ils ne pouvaient être plus différents par leur sujet et par leur style, 2021 a particulièrement été marquée par les ouvrages d'Anthony Appiah et Camille Kouchner. Le premier interroge, dans Repenser l'identité: Les mensonges qui unissent, la notion d'identité multiple et leur chevauchement qui crée n'essence de tout être humain. L'autre, toute aussi forte, a posé des mots sûr le phénomène extrêmement tabou de l'inceste, créant une brèche dans l’univers politique en soulevant des question encore aujourd’hui sans réponses. Quoi que l'on puisse en penser, il a indubitablement créé un mouvement de libération de la parole.

Cinéma : "West Side Story" grand gagnant de la fin d'année

Je dois dire que c’est le plus beau film que j’ai vu depuis longtemps, et le succès est d’ores et déjà assuré. Spielberg confirme aussi qu’il est l’un des géants de notre époque, un géant qui a pu faire Les dents de la mer et E.T., mais aussi à l’âge digital Minority Report, Ready Player One ou encore Munich ou Lincoln. C’est l’un des plus grands et West Side Story, dans un tout autre genre (c’est d’ailleurs le premier musical de Spielberg ever) confirme un talent multiforme, même si le film est hyper-classique. Je vous recommande de lire sur ce parcours l’interview que Spielberg a donné sur West Side Story à l’OBS ce week-end.

Et là encore, ce qui est fascinant dans ce film d’entertainment mainstream c’est que Spielberg fait appel à Tony Kushner pour écrire le script du film, soit le dramaturge le plus innovant et le plus avant-gardiste du théâtre américain depuis 20 ans. Comme avec Julie Taymor pour Le Roi Lion, on voit bien les passages constants entre l’art et le divertissement à Broadway.

• Crédits : James Devaney - Getty

Ce qui est également assez symptomatique avec cette pièce c’est que la plupart des inventeurs de West Side Story sont gays ou juifs. Dans la première catégorie, il y a Léonard Bernstein, Stephen Sondheim, Jerome Robbins, Arthur Laurents et bien sûr Tony Kushner. Dans la seconde, presque tout le monde également et même Steven Spielberg. Six sont à la fois gays et juifs – je ne sais ce qu’il faut en déduire, mais c’est ainsi. D’ailleurs le seul « straight » de la production originale était Roger Stevens, le principal producteur de la pièce à Broadway qui deviendra le « ministre » de la culture des Etats-Unis, le premier d’ailleurs, sous Lyndon Johnson en 1965.

Séries : une année, quatre séries marquantes

Pour cette dernière émission de l’année, revenons sur quatre séries, toutes marquantes chacune à leur manière.

La plus indie

Celle dont peut-être vous vous souviendrez le moins, et ce n’est pas dû à sa qualité mais bien au caractère plus confidentiel de son audience, sujet oblige : Pose est revenue en début d’année sur Canal plus pour nous offrir une saison 3 époustouflante dans le monde aussi pailleté que confidentiel des travestis, transsexuels et transgenres. Avec la distribution d’actrices et d’acteurs trans la plus large jamais vue, et à l’aide de l’écriture de Ryan Murphy et Steven Canals, la série traite son sujet sans se borner aux clichés superficiels. Bijou de subtilité, elle nous fait penser à IT’S A SIN, autre réussite sérielle, dans sa manière de conjuguer traitement de l’intime de personnages forts tout en fédérant une folle énergie collective. POSE n’élude pas les revers de fortunes, dérives et dangers liés aux problématiques de la transition ou du Sida, et cerise sur le gâteau, elle parvient toujours haut la main à les traiter sans complaisance ! Une saison 3 qui doit donc être prétexte à revoir toute la série sans aucun doute !

La plus française (peut-être même la plus parisienne ?)

Bien moins confidentiel ensuite, puisque notre prochaine série a rassemblé 76 millions d’abonnés devant Netflix pour son premier volet, devenant au passage la 3e série la plus regardée. Il s’agit bien sûr de Lupin, qui a réussi le casse de l’année aussi bien au Louvre que sur la plateforme. Si beaucoup avaient critiqué quelques facilités scénaristiques et un ton parfois un peu mièvre, on avait adoré la série. Sans doute la plus française de notre sélection, Paris y tenait un rôle au moins aussi important que le célèbre gentleman cambrioleur grâce à des plans à couper le souffle de la capitale et de ses rues, vides en raison du confinement qui frappait alors. Le charisme d’Omar Sy, un rythme dynamique assorti à une histoire populaire revisitée capable d’intéresser jeunes et moins jeunes : voilà sans doute les raisons d’un succès qui a redonné un coup de projecteur mondial sur le personnage de Maurice Leblanc.

Si le deuxième volet avait connu un peu moins d’enthousiasme, on présage malgré tout un bel avenir à la saison 3 qui devrait arriver en deuxième partie d’année 2022 !

La plus mainstream

Autre phénomène Netflix puisqu’elle est à ce jour la série la plus regardée : on ne pouvait pas ignorer Squid Game. Ses 142 millions de vues font de ce thriller sud-coréen un colossal succès mondial, peut-être porté par la vague k-pop, sa sortie à la rentrée, mais aussi par la promesse de départ intrigante d’un affrontement hyper violent de 456 personnes endettées dans l’espoir de remporter des millions. Ce sont peut-être les pires instincts de l’humanité qui ont permis son succès mais une chose est sûre : l’entertainement globalisé a franchi un cap avec cette série qui aurait pu rester extrêmement anecdotique et qui s’est finalement imposée comme un incontournable, sans pour autant que les critiques ne suivent complètement - nombre de journaux ont trouvé le show divertissant mais sans lui reconnaître les qualités d’une bonne série…

La plus primée

Enfin on termine par une série qui elle a connu un succès autant critique que public et ce depuis sa création pour France Télévisions en 2015 : Dix Pour Cent a continué d’impressionner en 2021 avec sa saison 4 puisque le New Yorker l’a classé dans son top 10 des séries de l’année et qu’elle a reçu le prix de la meilleure série aux International Emmy Awards. Si la série doit sa qualité à son concept innovant, ses guests épiques, son écriture à la fois incisive et émouvante et une interprétation qui a permis à tout le casting de passer un nouveau cap dans leur carrières respectives, ces récompenses n’auraient en revanche sûrement pas été possibles sans l’acquisition par Netflix, qui lui a donné une vitrine mondiale. C’est bien là qu’on voit que les plateformes peuvent être de formidables caisses de résonnance pour des œuvres qui connaissent un certain succès dans leur pays. Dominique Besnehard ne s’y est d’ailleurs pas trompé puisqu’après avoir fait un podcast lié à la série (qui devait se clore avec cette saison 4) il n’a pas manqué d’évoquer une suite qui comprendrait finalement un film…Affaire à suivre en 2022 aussi donc.

• Crédits : Sylvain Lefevre - Getty

Jeu vidéo : "Deathloop", une boucle temporelle à l'ambiance rétro-futuriste dans laquelle on aimerait presque rester coincés

Côté jeu vidéo, on termine l’année avec un jeu français qui avait marqué les esprits et qui a d’ailleurs été récompensé aux Games Awards 2021 – ce sont les Oscars du jeu vidéo – dans les catégories meilleure réalisation et meilleure direction artistique : Deathloop. Dans ce jeu du studio lyonnais Arkane, le joueur se trouve dans la peau de Colt, prisonnier d’une boucle temporelle qu’il doit tenter de détruire. Le sujet était pourtant loin d’être une idée neuve, mais les développeurs ont su le rendre innovant : le joueur entame le jeu par sa propre mort, et glane, à chaque journée supplémentaire recommencée, de nouvelles informations sur les cibles qu’il doit abattre. La liberté d’action est impressionnante, et l’ambiance colorée et rétro type années 60-70 combinée au concept futuriste fonctionnent parfaitement sur la bande-son entraînante.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Classement des meilleures ventes selon l'institut GFK, catégorie jeux vidéo.

Musique : Un duel au sommet entre Adèle et Billie EIlish

Notre sélection un peu subjective oppose deux femmes, cette année, Billie Eillish face à Adele, deux femmes, le débat en 2021 ! La première a 19 ans ; elle est américaine. La seconde a 33 ans et elle est britannique. Ce n’est pas tout à fait les Beatles face aux Stones, mais ça y ressemble un peu (un petit peu). Inévitablement, on se propose d’écouter Everytnhing I wanted. Bien que le morceau soit sorti fin 2019, il a finalement été repris dans l’album When We All Fall Asleep, Where Do We Go ? et c’est ce titre qui a permis à Billie Eillish de triompher en mars 2021 en obtenant le Grammy Award comme meilleur album de l’année 2021.

Pour afficher ce contenu Spotify, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

CE BOX OFFICE EST ISSU DE L'ÉMISSION "MONDES NOUVEAUX : LA NOUVELLE COMMANDE DE MACRON AUX ARTISTES FRANÇAIS" du 26 DÉCEMBRE 2021.

LES RÉSEAUX SOCIAUX | Suivez Soft Power sur les réseaux sociaux pour ne rater aucun podcast mais aussi voir les photos, les vidéos et la playlist de l'émission : Instagram | Twitter | Facebook | LinkedIn | Spotify

L’ACTUALITÉ DE SOFT POWER | Pour mieux la comprendre, notre radiographie de la génération Z. Pour une nouvelle éthique de la musique en streaming, nos conseils pour se réapproprier sa musique. Pour tout comprendre à l’actualité du numérique, lisez notre Alphabet numérique et notre guide des 44 intellectuels pour penser le numérique. Et pour en savoir plus sur la pensée de l'écologie, nous avons créé notre bibliothèque idéale des penseurs de l'écologie.

••• Vous pouvez nous écrire pour nous faire part de vos réactions, vos commentaires, vos critiques. Soft Power, France Culture, 116 avenue du président Kennedy 75016 PARIS ou par email directement à l'adresse marcelo.velit@radiofrance.com.