"Burn After Writing" : le néo-journal intime à la première place des ventes

Dans la catégorie Essais-Doc, le classement est dominé cette semaine par un livre de développement personnel au succès étonnant. Il s’appelle (non-traduit dans la version française) Burn After Writing, de Sharon Jones, qui est sauf erreur une parfaite inconnue. Quand on ouvre le livre, on comprend vite qu’il n’y a rien à y lire ou presque, mais qu’il va falloir écrire.

Le concept est le suivant : sur les réseaux sociaux, on est toujours en représentation - c’est-à-dire jamais tout à fait nous-mêmes, toujours un peu autre. Mais où trouver, alors, cet espace intime, ce lieu secret, où le « je » se raconte seul, où l’on s’exprime avec la certitude que cela ne sera jamais lu ? Un boomer répondrait simplement, naïvement peut-être : dans un journal intime, non ?

Burn After Writing aspire précisément à être cela. Un journal intime que personne d’autre ne lira, puisque l’autrice nous demande de le brûler ou de l’enfouir après avoir terminé. On peut donc y écrire les choses les plus inavouables - et donc, apparemment, les plus vraies. Et le journal mâche considérablement le travail, puisque le cahier pose toutes les questions. La dernière fois que j’ai pleuré ? La dernière chose que j’ai pensé avant de dormir ? Le premier mot que j’utilise pour me décrire ? Sachez qu’ils sont des millions à avoir vu des influenceurs filmer sur TikTok leur ouverture de l'ouvrage - à tel point que l'éditeur le présente directement comme "un phénomène TikTok". “C’est magique”, soufflent les jeunes internautes en réaction aux vidéos qui le présente. Un succès incompréhensible à première vue. Mais peut-être pas pour la génération Y , celle pour laquelle toute activité est répertoriée, tracée, mémorisée. Pour eux, le secret et l’écriture que personne ne lira devient un privilège perdu, un pouvoir presque magique. L’autrice a visiblement bien senti et capté ce sentiment.

En somme, Burn After Writing, premier des ventes en Essais, n’est pas vraiment un livre : c’est au mieux un cahier de vacances existentiel. Le néo-journal intime de la génération TikTok – qui est un peu en train de réinventer le fil à couper le beurre.

Le classement des meilleures ventes de la semaine en Essais-Documents, par l'institut GfK

En fiction, la première place des ventes revient cette semaine à Guillaume Musso, pour le retour de La vie est un roman avec des chiffres de ventes remarquables (comme d’habitude avec Musso, surtout pour un livre qui est sorti l’année dernière). À la deuxième place, les tomes 3 et 4 de la Chronique des Bridgerton, sorti le 17 mars 2021, qui continuent de prouver le succès du nouveau tandem vertueux : la technique Arsène Lupin. La maison d’édition fait la passe à Netflix qui sort une adaptation télévisée d'un roman à succès, Netflix fait un gros coup et le ping-pong s'installe entre les nouveaux épisodes de la série et les rééditions du livre. À la fin, tout le monde gagne.

Le classement des meilleures ventes de la semaine en fiction, par l'institut GfK

"Avatar" redevient le film le plus lucratif de l'histoire du cinéma

Au cinéma, on s’était promis de freiner un peu sur l’analyse des succès insolents du box office chinois, qui enchaîne depuis quelques mois les blockbusters locaux, les records de billetterie et les salles combles, ce qui nous rend follement jaloux. Mais les Chinois s’amusent tellement, ils ne veulent pas s’arrêter en si bon chemin. Alors, ils ont décidé de ressortir en salle Avatar, le film de James Cameron, 10 ans après, pour le revoir – juste comme ça, pour le plaisir. Et leur enthousiasme est tel qu’Avatar est redevenu la semaine dernière, grâce aux spectateurs chinois, le film le plus lucratif de l’histoire du cinéma. Il est repassé devant Avengers Endgame, et a franchi la barre des 2,8 milliards de recettes.

Lil Nas X choque la droite américaine

On finit avec la musique qui choque la droite américaine : Montero, de Lil Nas X. Le chanteur-rappeur ouvertement gay s’y représente successivement en Adam du paradis et en diablotin de perversion. Il y a le serpent tentateur, la descente aux enfers sur une barre de lap dance, les corps lascifs qui se contorsionnent : toute une imagerie homoérotique, jusqu’au strip-tease final avec Satan himself. Une véritable saison en enfer et un vrai coming-out artistique. C’en est trop pour les bons pères de famille de la droite américaine, qui dénoncent le mal, le vice, la décadence, le satanisme qui ne se cache même plus.

De son côté, Lil Nas X prend de la hauteur. Montero, le titre de la musique, c’est aussi son prénom. Comment l’interpréter ? Lil Nas a justement publié sur Twitter une lettre “au petit Montero”, c’est-à-dire à lui-même, au petit enfant qu’il était, déjà gay mais le dissimulant au plus profond de lui. Il lui dit : “on s’était promis qu’on ne le dirait jamais publiquement, qu’on ne serait jamais “ce genre” de gay".

Le sous-titre de la chanson fait écho au film éponyme : "Call Me By Your Name". Dire ce que l’on est, mettre un nom sur soi-même, Lil Nas X est plus subtil que sa vidéo chaude ne le laisse croire. Et le rappeur d’envoyer finalement, au terme de sa lettre, une note d’espoir : "love from the future".

