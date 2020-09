Camus et Orwell dans l'air du temps, Hulot succède à Sarkozy

Bienvenue dans le Box Office, le nouveau rendez-vous hebdomadaire de l’émission Soft Power. On y épluche chaque semaine les tendances de la culture et les plus gros succès du moment. En partenariat avec l’institut d’études GfK pour les livres et les jeux vidéos et CBO Box Office pour le cinéma.

Camus et Orwell, l'esprit du temps

En cette période de rentrée scolaire, on voit ressurgir un grand auteur classique, peut-être parce qu’il est plébiscité par les professeurs de français. Evidemment, le choix de l’auteur dit quelque chose également de l’esprit du temps. Pas de hasard donc que ce soit l’écrivain de La Peste et de l’absurde, Albert Camus, qui se hisse, 60 ans après sa mort, dans les meilleures ventes avec L’Etranger. Un autre géant de la littérature politique le suit de près dans le classement, et c’est également un signe: George Orwell, pour la Ferme aux Animaux. 70 ans après sa mort, lui aussi, Orwell n’a peut-être jamais été aussi populaire en France – surtout qu’il tombe dans le domaine public le 1er janvier prochain, ses éditeurs actuels se pressent donc pour le mettre en vente !

Hulot remplace Sarkozy au sommet des ventes en non-fiction

Nicolas Sarkozy (avec Le temps des tempêtes) a dominé les ventes tout l’été : il laisse sa place à l’ancien ministre Nicolas Hulot pour D’un monde à l’autre avec Frédéric Lenoir : après la tempête, c’est le temps des consciences. Pas très loin dans la liste figure Lionel Jospin qui signe Un temps troublé. Tiens donc. Je ne sais pas qui a volé l’idée à qui mais tout le monde parle en ce moment du « temps », non pas le temps qu’il fait, le gros temps, le mauvais temps, mais des « temps difficiles. » S’il y en a une qui (pour le coup) a de bonnes raisons d’employer l’expression, c’est Svetlana Alexievitch, la prix Nobel de littérature biélorusse, opposante au pouvoir de Minsk. Son livre La Supplication, consacré à la catastrophe de Tchernobyl, a été traduit en français et il marche également très bien.

Le cinéma, de mauvais chiffres en mauvais chiffres

Au cinéma, les mauvais chiffres de la semaine passée se confirment cette semaine encore. 160 000 spectateurs en moins dans les salles à la mi-septembre par rapport au début du mois. Tenet ralentit considérablement (-38% de spectateurs par rapport à la semaine de sa sortie), même s’il continue, faute de concurrents, à dominer le box-office. Il ne manque pourtant pas de nouveautés : deux films français, fraichement sortis, apparaissent d’ailleurs dans le Top 10… notamment La daronne (la daronne c’est Isabelle Huppert) à la deuxième place, et Le Bonheur des uns avec son casting de stars (Vincent Cassel, Florence Foresti ou François Damiens).

WAP choque la bonne société américaine

Côté musique enfin, le « hot 100 », le top 100 du Billboard, est dominé sans discussion par WAP, chanté par Cardi B et Megan Thee Stallion. Je vous épargne la traduction des initiales de WAP, "Wet Ass Pussy", mais la chanson toute entière divise l’Amérique. Hyper sexualisée des paroles jusqu’au clip, elle clive : les conservateurs américains se pincent le nez ; les libéraux acclament la femme libre assumant sa sexualité.

Sur Spotify, succès plus doux et moins polémique pour Hawài, du chanteur colombien Maluma. Non pas "wet", mais chaud. Comme le disait magnifiquement Salman Rushdie dans son livre de mémoire, au cool, il préfère le hot.

LES RÉSEAUX SOCIAUX | Suivez Soft Power sur les réseaux sociaux pour ne rater aucun podcast mais aussi voir les photos, les vidéos et la playlist de l'émission : Instagram | Twitter | Facebook | LinkedIn | Spotify

L’ACTUALITÉ DE SOFT POWER | Pour tout comprendre à l’actualité du numérique, lisez notre Alphabet numérique et notre guide des 44 intellectuels pour penser le numérique. Et pour en savoir plus sur la pensée de l'écologie, nous avons créé notre bibliothèque idéale des penseurs de l'écologie.