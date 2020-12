Carrère, Situations, Fleury et Le Tellier : retour sur la fin d'année littéraire

Bienvenue dans le Box Office, le nouveau rendez-vous hebdomadaire de l’émission Soft Power. On y épluche chaque semaine les tendances de la culture et les plus gros succès du moment. En partenariat avec l’institut d’études GfK pour les livres et les jeux vidéos et CBO Box Office pour le cinéma.

4 mois et 15 box offices plus tard, c’est la fin de l’année littéraire. Malgré les librairies fermées, malgré les virus et les vaccins, malgré les prix reportés, écrivaines et écrivains ont continué de rythmer notre petit monde intérieur. La fin de l’année, l’heure d’une rétrospective.

En septembre, on sortait d’un été naïf et chaud. On était encore dans notre “état primitif de fils du soleil.” Mais septembre est arrivé, la mine administrative de Jean Castex a chassé les cigales. Place à la déprime au sommet des ventes, place à Yoga d’Emmanuel Carrère qui finalement nous a un peu déçu et ne s’est pas installé sur la durée de l’automne. La solitude, ça rend fou.

En octobre, il fallait donc résoudre la tristesse de septembre. Ce fut le moment de Léna Mahfouf, aka Léna Situations, 23 ans, youtubeuse radieuse, un petit peu agaçante pour certains. C’est que Léna Situations n’arrête jamais de sourire. Elle livre ses secrets dans Toujours plus, petite bible de développement personnel pour millennials confinés. Souriez, souriez, venez sur Youtube - il n’y a rien d’autre à faire.

Novembre, il fallait chasser les passions tristes ; après l’assassinat de Samuel Paty, la France était malade à juste titre, malade de vengeance. L’essai de la philosophe Cynthia Fleury, Ci-gît l’amer, décollait alors dans les ventes. Nous sommes malades, dit Cynthia Fleury, mais malades du ressentiment. Reste alors une question : comment guérir ?

Savoir être superficiel… par profondeur

En décembre, Hervé le Tellier, Prix Goncourt avec l’Anomalie, donne sa réponse. Une réponse à la fois légère… et profonde. Le remède à la tristesse, c’est tout bête : c'est le jeu. Le jeu des mots et des figures, le cache-cache des intrigues, le chat narratif. Digne membre de l'Oulipo, Le Tellier pratique la littérature sans l'esprit de sérieux, il écrit comme un enfant lance des cailloux dans l’eau : juste pour le plaisir de voir les ondulations. Et comme les ricochets, la pensée Le Tellier préfère travailler la surface. De la légèreté, mais seulement en apparence. L'Anomalie réussit en fait ce que Nietzsche admirait des anciens Grecs : savoir être “superficiels... par profondeur ».

Au cinéma, rien à dire, rien à écrire, tout est fermé : circulez, il n’y a toujours rien à voir. Grève du box office ! S’il fallait faire une rétrospective du cinéma cette année, ce serait une petite image animée, un GIF avec Jean Castex, encerclé des têtes grises du Conseil d’Etat. Et ils feraient, en boucle éternelle, un mouvement latéral de la tête : non, on a dit non, et encore non.

Paul McCartney, le pionnier du home-studio

Mais comme c’est la fin de l’année, et qu’on nous demande de faire du journalisme de solution, finissons par du body positive, des good vibes, une success-story ; le dernier album de Paul McCartney, McCartney III, sorti le 18 décembre. Il vient clore une trilogie commençée 50 ans auparavant, en 1970, avec McCartney. À 78 ans, Macca signe un travail qui force le respect. Enregistré pendant le confinement, l'album nous rappelle que le vieux Paul est un vrai pionnier de la création à domicile. C'était l'un des tout premiers à enregistrer ses albums tout seul, chez soi, en pur home studio - guitare, batterie, voix, Paul fait tout, tout seul.

