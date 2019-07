Céline, écrivain médecin

Céline se présente comme médecin, pas comme écrivain. Non seulement cette vocation qu'il met en avant signale une posture critique vis-à-vis de l'homme de lettres, mais elle détermine son rapport à la langue, matériel, viscéral.

La vocation

Ses parents voulaient pourtant faire de Louis Destouches un parfait commerçant, comme le rappelle Céline dans cette archive de 1959

"- Pourquoi vouliez-vous être médecin ?

- Ah bah simplement, j’ai la vocation.

- Par respect de la vie humaine ? Par pitié pour les hommes ?

- Non, pour faire quelque chose de médical, ça me faisait plaisir. Ça m’a fait longtemps plaisir. J’ai pratiqué la médecine bien 35 ans maintenant. Et il me faisait plaisir de guérir un rhume de cerveau, de soigner une varicocèle, de m’amuser avec une rougeole, je trouvais ça très bien. J’étais soigneur de tempérament, n’est-ce pas. Je le suis. (...) L’ambition de ma mère, c’était de faire de moi un acheteur des grands magasins, il n’y avait pas plus haut dans son esprit.

- Qu’est-ce qui vous a fait penser à être médecin ?

Ah, l’admiration que j’avais pour la médecine. De voir des médecins, je trouvais ça épatant.

- Est-ce la souffrance de l’homme ou la maladie en elle-même qui vous intéresse ?

- Ah non, la souffrance de l’homme. Je me dis, s’il souffre, il va être encore plus méchant qu’il n’est d’habitude. Et il va se venger, et c’est pas la peine. Qu’il aille mieux, voilà, quoi. "

A 17 ans, Louis Destouches décide de s'engager dans l'armée. Suite à une blessure de guerre, il est opéré et déclaré inapte. En 1918, il parcourt la Bretagne dans une “roulotte d’hygiène” anti-tuberculose.

Il veut épouser la fille du directeur de l’école de médecine de Rennes. Mais le père de la jeune fille lui demande pour cela qu'il passe son bac. Il l'obtient, à 25 ans, et commence des études de médecine.

Une littérature viscérale

Il découvre alors un médecin génial, Semmelweis un prophète tragique et non reconnu, oublié au profit de Louis Pasteur. Ce personnage l’inspire. Il fera de son portrait sa thèse de médecine, qu’il voit comme sa première oeuvre littéraire.

L.-F. Céline : "Elle peut être considérée comme un premier roman, si l’on veut dire. Alors c’est un roman médical, strictement médical, et scientifique pour une partie."

Après son doctorat, il est embauché par la fondation caritative Rockefeller au sein de la Société des Nations

Il est missionné pour développer l’hygiène sociale sous la direction du Dr. juif polonais Rajchman. Malgré leur amitié, Céline en brossera un portrait pétri d’antisémitisme dans sa pièce L’Église.

Influencé par le fordisme et la médecine rationalisée, il voyage en Amérique et en Afrique.

Non renouvelé à la SDN, il est engagé dans un dispensaire près de Paris. Il pratique la médecine moins comme une thérapie que comme une vocation, fasciné par l’obstétrique et la naissance de la vie, conscient de son impuissance face à la mort. Pour compléter ses revenus, il conçoit des publicités pharmaceutiques et dit écrire des romans, comme le Voyage au bout de la nuit pour des raisons pécuniaires, comme il le dira, en 1957:

"La vie d’humble médecin est devenue impossible. Ayant vendu suffisamment de ce petit livre le Voyage au bout de la nuit, je retournerai à ma médecine tranquillement, avec un appartement dont je n’aurai pas besoin de payer le terme."

Céline se présentera toujours comme médecin de dispensaire, et non comme écrivain.

Pour Philippe Roussin, spécialiste de Céline à l'EHESS/CNRS, répondant à Christine Lecerf : "Cette image, elle est critique de la littérature. C’est l’idée qu’au fond, on n’écrit pas à partir de la littérature, qu’on écrit à partir d’autre chose, qu’on n’est pas un rentier, pas un homme de lettres.

Qu’on est un médecin. Il dit : “je n’écris pas en gants blancs.” C’est comme si la matière littéraire était une matière médicale dans laquelle on pouvait piocher, et qu’on pouvait construire très matériellement."

En 1932, le docteur Destouches prend pourtant le pseudonyme littéraire de Céline et fonde un style littéraire marqué par les odeurs, les sensations, les corps. Il inaugure un rapport à la langue où les mots sont une matière

