Top 5 des poèmes que vous connaissez toujours par cœur

Des poèmes, nous en avons tous appris tout au long de notre scolarité, et certains, plus que d’autres, nous sont restés en mémoire. Lorsque nous vous avons sollicités sur les réseaux sociaux, vous avez été nombreux - même en vidéo - à partager des souvenirs de récitations de poésie. Des enseignants, aussi, ont évoqué ces poèmes mémorisés à force d'entendre leurs élèves les réciter. A chaque classe ses poèmes, à chaque âge ses poètes. Voici les cinq poèmes qui hantent le plus vos mémoires.

1. "Demain, dès l'aube", Victor Hugo

“Demain, dès l’aube, à l’heure où blanchit la campagne”, le célèbre vers de Victor Hugo pleurant la mort de sa fille Léopoldine, est sans aucun doute celui qui est revenu le plus souvent dans vos réponses. Vous avez même parfois évoqué le souvenir ému de l'enseignant·e qui vous l'a fait apprendre :

"Demain dès l'aube" est ma première rencontre avec Victor Hugo.

Je serai éternellement reconnaissante à Mme B, ma maîtresse de CM2, de nous l'avoir fait apprendre par @Dona_Sol

En 2013, dans l'émission "Pas la peine de crier", Marie Richeux donnait à entendre des poèmes lus avec la Comédie Française. Le 2 janvier 2013, Sylvia Berger, sociétaire de la Comédie-Française, lisait Demain, dès l'aube de Victor Hugo :

2. "Chanson d'automne", Paul Verlaine

La poésie de Verlaine a elle aussi habité l'univers des écoliers, et vous avez mentionné à plusieurs reprise les textes de Verlaine. Adèle Van Reeth, productrice des "Chemins de la philosophie", s'est prêtée au jeu en récitant face caméra Chanson d'automne :

En 1956, sur les ondes radiophoniques, l'historien et critique littéraire Jean Guillemin retraçait avec ferveur le parcours de Verlaine, de l'enfance heureuse jusqu'à ses rencontres avec la mort, et la période moins connue de son emprisonnement. Il en faisait de même, un an auparavant en 1955, pour son acolyte Arthur Rimbaud (Les Nuits de France Culture, 59 min) :

3. "Le Dormeur du Val", Arthur Rimbaud

Le deuxième poème maintes fois revenu dans les commentaires est d'Arthur Rimbaud : son célèbre Dormeur du val, devenu un classique pour les lycéens. Rimbaud n'a que 16 ans, en 1870, lorsqu'il écrit ce sonnet en alexandrins inspiré de la guerre franco-prussienne, et dans lequel la vivacité de la description contraste avec le dernier vers : "Tranquille. Il a deux trous rouges au côté droit." Dans l'émission "Rimbaud en mille morceaux", Jean-Michel Djian et Charlotte Roux donnaient à entendre une version chantée par Yves Montand de ce poème rimbaldien :

Rimbaud, le poète adolescent, éternel révolté, a apporté un ton nouveau à la poésie, soulignait le philosophe Paul Audi au micro d'Adèle Van Reeth : "Rimbaud est celui qui fait introduire la colère à l'intérieur de l'énonciation poétique. C'est la colère qui rythme la phrase, et c'est tout-à-fait nouveau." De la colère, et de l'ivresse, à l'image de Baudelaire qui clamait "Enivrez-vous". Rimbaud a aussi marqué les esprits par son long poème fleuve intitulé Le Bateau ivre. Et pourtant, de mémoire, un internaute a répondu à notre appel et relevé le défi de se filmer pour nous donner à l'entendre. Voici la vidéo : de mémoire et en musique, il a récité ces 100 vers répartis en 25 quatrains :

4. "Mai", Guillaume Apollinaire

Guillaume Apollinaire a lui aussi marqué les écoliers. Ce pionnier de la modernité a volontiers défié les formes, les rythmes et la ponctuation pour composer vers, proses et calligrammes. Le mois de "Mai" est devenu un classique du printemps :

"Sous le pont Mirabeau coule la Seine", qui est aussi revenu à de nombreuses reprises dans vos réponses, est un vers devenu presque aussi célèbre que son auteur. Grâce à un document radiophonique exceptionnel des années 1910, réécoutez Apollinaire lui-même déclamant "Le Pont Mirabeau" :

5. "Le cancre", Jacques Prévert

Il a fait la pluie et le beau temps de la poésie, convoqué oiseaux, escargots et feuilles mortes. "La poésie, c'est le plus joli surnom donné à la vie", affirmait-il joyeusement. L'imaginaire de Jacques Prévert a habité les imaginaires de nombreux écoliers, et son illustre Cancre est revenu à plusieurs reprises dans vos commentaires :

Il dit non avec la tête

mais il dit oui avec le cœur

il dit oui à ce qu’il aime

il dit non au professeur

Pour explorer les collages de mots de Prévert et sa posture volontiers libérée des cadres, écoutez ce documentaire diffusé dans l'émission "Une Vie Une Oeuvre" :

