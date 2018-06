Chronothérapie : se soigner à la bonne heure augmente vos chances de guérir du cancer

Pour comprendre ce qu'est la chronothérapie, il faut savoir que toutes les cellules de notre corps ont un rythme, appelé rythme circadien sur 24 heures. Nos cellules sont synchronisées entre elles, contrairement aux cellules cancéreuses qui ont un rythme anarchique. Résultat, en exploitant cette différence temporelle, on peut administrer des traitements lourds comme la chimiothérapie aux heures où les cellules saines sont le plus vaillantes et donc moins sensibles à la toxicité d'une chimiothérapie. Avec ce processus on peut augmenter les doses et donc l’efficacité d'une chimiothérapie tout en diminuant ses effets secondaires toxiques.

Mais ce n'est pas le seul cas où la chronothérapie augmente les chances de guérison. Une étude récente du CHU de Lille démontre que le risque de développer de graves complications après une opération du cœur est deux fois moins élevé quand la chirurgie a lieu l'après-midi que le matin, en raison de l'horloge biologique.

