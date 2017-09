Claude Lanzmann : "Je n'ai pas de vanité, je ne connais pas ça"

Au micro de Collette Fellous dans l'émission estivale "24 heures dans la vie de...", le cinéaste et écrivain Claude Lanzmann se confie dans son appartement parisien entouré de ses objets familiers.

Sur l'écriture du Lièvre de Patagonie il explique l'avoir écrit uniquement avec sa mémoire, "sans faire de plan", en suivant sa "pensée circulaire". Il y évoque sa sœur malade qui s'est suicidée, sa mère au "visage de juive paradigmatique" pendant la guerre, "c'était une femme intraitable, indomptable" raconte-t-il.

Les origines personnelles de "Shoah" c'est mystérieux et c'est un mystère à la fois que je ne percerai jamais et que je ne cherche pas vraiment à percer parce que ça n'a pas de sens. Je crois que la création doit demeurer d'une certaine façon opaque. Si on veut être entièrement transparent à soi, translucide, je crois que la création est foutue. Et puis je pense que mille choses m'ont conduit à "Shoah".