Comment a été inventé le livre jeunesse moderne

"Le mouvement “Arts & Crafts” a fait entrer le livre pour enfants, l’album, le livre illustré, dans sa période moderne." Pour Sophie van der Linden, spécialiste de littérature jeunesse, auteure d'un des rares ouvrages de référence sur l'histoire de l'album (Lire l'album, L'atelier du poisson soluble, 2007), ce groupe d'artistes et artisans britanniques de la fin du XIXe siècle est visionnaire. Ensemble, ils ont posé les fondements de ce qui est toujours pratiqué aujourd'hui par les auteurs et éditeurs de livre pour enfants : un travail de création, un souci de la couleur, des cadres, du rapport texte/image, une liberté d'auteur, un échange indispensable entre auteur, dessinateur, imprimeur et éditeur, une prise en compte de l'objet livre.

Dans l’Angleterre des années 1880, le groupe d’artistes, d’artisans, d’imprimeurs, de poètes crée le concept de “toy book” imaginé comme le premier musée visité par l’enfant.

Les œuvres de Walter Crane et de Kate Greenaway sont aujourd'hui éditées dans leur version française aux éditions MeMo

• Crédits : Walter Crane / MeMo

Voici quelques œuvres dans lesquelles on retrouve aujourd'hui l'influence directe d'Arts & Crafts :

- Carl Cneut : La fée sorcière, Pastel-L'Ecole des Loisirs

- Régis Lejonc, éditions Sarbacan

- Tom Haugomat, A travers, éditions Thierry Magnier

- Louis-Maurice Boutet de Monvel : Chansons de France et Fables, L'Ecole des loisirs

