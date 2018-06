Comment écrire votre premier livre selon Colum McCann

TUTO | Colum McCann est un auteur irlandais qui enseigne l'écriture créative au prestigieux Hunter College, à New York. Il vient de publier "Lettres à un jeune auteur", un ouvrage dans lequel il adresse ses meilleurs conseils aux écrivains néophytes.

Qu'est-ce qui différencie un auteur qui perce d'un auteur qui reste dans l'anonymat ?

En 1929, Rainer Maria Rilke publie Lettres à un jeune poète, un ouvrage didactique dans lequel il prodigue des conseils d'écriture en poésie à un jeune inconnu. Dans cette correspondance, l'auteur autrichien partage son expérience et incite son destinataire à partir à la recherche de sa vérité intime.

C'est sur ce modèle que Colum McCann vient de publier Lettres à un jeune auteur. Dans cet ouvrage, l'écrivain irlandais, auteur en 2009 de Et que le vaste monde poursuive sa course folle, donne un véritable tutoriel d'écriture et de narration aux jeunes auteurs. Il leur donne aussi quelques conseils sur comment "vendre" un synopsis à un éditeur ou comment affronter les mondanités du succès.

Un jeune écrivain doit avoir de l’humour, être un explorateur et être préparé à échouer"

